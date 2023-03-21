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Бойцы "Вагнера" назвали главные цели на Артемовском направлении - РИА Новости, 21.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:21 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/artemovsk-1859635901.html
Бойцы "Вагнера" назвали главные цели на Артемовском направлении
Бойцы "Вагнера" назвали главные цели на Артемовском направлении - РИА Новости, 21.03.2023
Бойцы "Вагнера" назвали главные цели на Артемовском направлении
Пехота противника, техника и укрепрайоны являются основными целями артиллеристов "Вагнера" при наступлении на Артёмовском направлении в Донбассе, рассказал РИА... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T22:21
2023-03-21T22:21
специальная военная операция на украине
донбасс
артемовск
т-80
артемовский
в мире
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АРТЁМОВСК (ДНР), 21 мар - РИА Новости. Пехота противника, техника и укрепрайоны являются основными целями артиллеристов "Вагнера" при наступлении на Артёмовском направлении в Донбассе, рассказал РИА Новости боец группы "Вагнера" расчета гаубицы Д-30. Ранее РИА Новости сообщали, что танкисты группы "Вагнера" активно используют танки Т-80 БВМ в боях за Артёмовск. "Основная задача у нашей артиллерии – подавление пехоты противника, техники, укрепрайонов и блиндажей. Противник огрызается, но мы подавляем цели и подавляем противника ", - рассказал артиллерист. Он пояснил, что гаубица Д-30, расчеты которых активно работают на артёмовском направлении, называют "снайперской винтовкой" только в артиллерии. Командир расчета рассказал, что работы много, но хотелось бы работать интенсивнее. "Наша основная задача поддержать продвижение нашей пехоты. Как говорится, пот артиллериста бережет кровь штурмовика. Слышим слова благодарности от штурмовиков. Вот в эту минуту работаем по блиндажу противника. Настрой мощный – будем работать до победы", - сказал командир расчета.
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донбасс, артемовск, т-80, артемовский, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Артемовск, Т-80, Артемовский, В мире
Бойцы "Вагнера" назвали главные цели на Артемовском направлении

Артиллеристы "Вагнера" назвали приоритетные цели в наступлении на Артемовском направлении

© AP Photo / LIBKOSСолдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела под Артемовском
Солдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела под Артемовском - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела под Артемовском. Архивное фото
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АРТЁМОВСК (ДНР), 21 мар - РИА Новости. Пехота противника, техника и укрепрайоны являются основными целями артиллеристов "Вагнера" при наступлении на Артёмовском направлении в Донбассе, рассказал РИА Новости боец группы "Вагнера" расчета гаубицы Д-30.
Ранее РИА Новости сообщали, что танкисты группы "Вагнера" активно используют танки Т-80 БВМ в боях за Артёмовск.
"Основная задача у нашей артиллерии – подавление пехоты противника, техники, укрепрайонов и блиндажей. Противник огрызается, но мы подавляем цели и подавляем противника ", - рассказал артиллерист.
Он пояснил, что гаубица Д-30, расчеты которых активно работают на артёмовском направлении, называют "снайперской винтовкой" только в артиллерии. Командир расчета рассказал, что работы много, но хотелось бы работать интенсивнее.
"Наша основная задача поддержать продвижение нашей пехоты. Как говорится, пот артиллериста бережет кровь штурмовика. Слышим слова благодарности от штурмовиков.
Вот в эту минуту работаем по блиндажу противника. Настрой мощный – будем работать до победы", - сказал командир расчета.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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