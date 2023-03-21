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Бойцы "Вагнера" назвали главные цели на Артемовском направлении

Бойцы "Вагнера" назвали главные цели на Артемовском направлении - РИА Новости, 21.03.2023

Бойцы "Вагнера" назвали главные цели на Артемовском направлении

Пехота противника, техника и укрепрайоны являются основными целями артиллеристов "Вагнера" при наступлении на Артёмовском направлении в Донбассе, рассказал РИА... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T22:21

2023-03-21T22:21

2023-03-21T22:21

специальная военная операция на украине

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АРТЁМОВСК (ДНР), 21 мар - РИА Новости. Пехота противника, техника и укрепрайоны являются основными целями артиллеристов "Вагнера" при наступлении на Артёмовском направлении в Донбассе, рассказал РИА Новости боец группы "Вагнера" расчета гаубицы Д-30. Ранее РИА Новости сообщали, что танкисты группы "Вагнера" активно используют танки Т-80 БВМ в боях за Артёмовск. "Основная задача у нашей артиллерии – подавление пехоты противника, техники, укрепрайонов и блиндажей. Противник огрызается, но мы подавляем цели и подавляем противника ", - рассказал артиллерист. Он пояснил, что гаубица Д-30, расчеты которых активно работают на артёмовском направлении, называют "снайперской винтовкой" только в артиллерии. Командир расчета рассказал, что работы много, но хотелось бы работать интенсивнее. "Наша основная задача поддержать продвижение нашей пехоты. Как говорится, пот артиллериста бережет кровь штурмовика. Слышим слова благодарности от штурмовиков. Вот в эту минуту работаем по блиндажу противника. Настрой мощный – будем работать до победы", - сказал командир расчета.

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артемовский

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донбасс, артемовск, т-80, артемовский, в мире