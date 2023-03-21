https://ria.ru/20230321/arktika-1859592726.html
Россия и Китай выступили за сохранение Арктики в качестве территории мира
Россия и Китай выступили за сохранение Арктики в качестве территории мира - РИА Новости, 21.03.2023
Россия и Китай выступили за сохранение Арктики в качестве территории мира
Россия и Китай выступают за сохранение Арктики в качестве территории мира и конструктивного сотрудничества, соответствующее совместное заявление опубликовано на РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T19:15
2023-03-21T19:15
2023-03-21T19:25
россия
китай
арктика
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай выступают за сохранение Арктики в качестве территории мира и конструктивного сотрудничества, соответствующее совместное заявление опубликовано на сайте Кремля."Стороны выступают за сохранение Арктики в качестве территории мира, стабильности и конструктивного сотрудничества", - говорится в заявлении.
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россия, китай, арктика
Россия и Китай выступили за сохранение Арктики в качестве территории мира
Россия и Китай выступили за сохранение Арктики в качестве территории мира, стабильности
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай выступают за сохранение Арктики в качестве территории мира и конструктивного сотрудничества, соответствующее совместное заявление опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны выступают за сохранение Арктики в качестве территории мира, стабильности и конструктивного сотрудничества", - говорится в заявлении.
Полноценного научного сотрудничества в Арктике нет из-за запрета Запада