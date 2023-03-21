https://ria.ru/20230321/arktika-1859592726.html

Россия и Китай выступили за сохранение Арктики в качестве территории мира

Россия и Китай выступили за сохранение Арктики в качестве территории мира - РИА Новости, 21.03.2023

Россия и Китай выступили за сохранение Арктики в качестве территории мира

Россия и Китай выступают за сохранение Арктики в качестве территории мира и конструктивного сотрудничества, соответствующее совместное заявление опубликовано на РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T19:15

2023-03-21T19:15

2023-03-21T19:25

россия

китай

арктика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776661493_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b47c1f9394148f248a3c5f307ddd1501.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай выступают за сохранение Арктики в качестве территории мира и конструктивного сотрудничества, соответствующее совместное заявление опубликовано на сайте Кремля."Стороны выступают за сохранение Арктики в качестве территории мира, стабильности и конструктивного сотрудничества", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20230315/sotrudnichestvo-1858041785.html

россия

китай

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, арктика