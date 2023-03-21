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Россия и Китай выступили за сохранение Арктики в качестве территории мира - РИА Новости, 21.03.2023
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19:15 21.03.2023 (обновлено: 19:25 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/arktika-1859592726.html
Россия и Китай выступили за сохранение Арктики в качестве территории мира
Россия и Китай выступили за сохранение Арктики в качестве территории мира - РИА Новости, 21.03.2023
Россия и Китай выступили за сохранение Арктики в качестве территории мира
Россия и Китай выступают за сохранение Арктики в качестве территории мира и конструктивного сотрудничества, соответствующее совместное заявление опубликовано на РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T19:15
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россия
китай
арктика
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай выступают за сохранение Арктики в качестве территории мира и конструктивного сотрудничества, соответствующее совместное заявление опубликовано на сайте Кремля."Стороны выступают за сохранение Арктики в качестве территории мира, стабильности и конструктивного сотрудничества", - говорится в заявлении.
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россия, китай, арктика
Россия, Китай, Арктика
Россия и Китай выступили за сохранение Арктики в качестве территории мира

Россия и Китай выступили за сохранение Арктики в качестве территории мира, стабильности

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкАрктика
Арктика - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай выступают за сохранение Арктики в качестве территории мира и конструктивного сотрудничества, соответствующее совместное заявление опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны выступают за сохранение Арктики в качестве территории мира, стабильности и конструктивного сотрудничества", - говорится в заявлении.
Посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
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РоссияКитайАрктика
 
 
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