https://ria.ru/20230321/aprel-1859506134.html

Россиянам рассказали о погоде в апреле

Россиянам рассказали о погоде в апреле - РИА Новости, 21.03.2023

Россиянам рассказали о погоде в апреле

Температура в апреле в России в среднем будет около нормы, в Западной и Средней Сибири - выше нормы, заявил во вторник научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T15:30

2023-03-21T15:30

2023-03-21T15:30

общество

россия

гидрометцентр

роман вильфанд

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Температура в апреле в России в среднем будет около нормы, в Западной и Средней Сибири - выше нормы, заявил во вторник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Также, по словам синоптика, в апреле прогнозируется избыток осадков на территории Западной Сибири, Якутии, Красноярского края и регионов Дальнего Востока.

https://ria.ru/20230321/sneg-1859459084.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, гидрометцентр, роман вильфанд