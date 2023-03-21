https://ria.ru/20230321/aprel-1859506134.html
Россиянам рассказали о погоде в апреле
Россиянам рассказали о погоде в апреле - РИА Новости, 21.03.2023
Россиянам рассказали о погоде в апреле
Температура в апреле в России в среднем будет около нормы, в Западной и Средней Сибири - выше нормы, заявил во вторник научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T15:30
2023-03-21T15:30
2023-03-21T15:30
общество
россия
гидрометцентр
роман вильфанд
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Температура в апреле в России в среднем будет около нормы, в Западной и Средней Сибири - выше нормы, заявил во вторник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Также, по словам синоптика, в апреле прогнозируется избыток осадков на территории Западной Сибири, Якутии, Красноярского края и регионов Дальнего Востока.
https://ria.ru/20230321/sneg-1859459084.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, гидрометцентр, роман вильфанд
Общество, Россия, Гидрометцентр, Роман Вильфанд
Россиянам рассказали о погоде в апреле
Вильфанд: в апреле температура в среднем по России будет около нормы