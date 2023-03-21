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Россиянам рассказали о погоде в апреле - РИА Новости, 21.03.2023
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15:30 21.03.2023
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Россиянам рассказали о погоде в апреле
Россиянам рассказали о погоде в апреле - РИА Новости, 21.03.2023
Россиянам рассказали о погоде в апреле
Температура в апреле в России в среднем будет около нормы, в Западной и Средней Сибири - выше нормы, заявил во вторник научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T15:30
2023-03-21T15:30
общество
россия
гидрометцентр
роман вильфанд
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Температура в апреле в России в среднем будет около нормы, в Западной и Средней Сибири - выше нормы, заявил во вторник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Также, по словам синоптика, в апреле прогнозируется избыток осадков на территории Западной Сибири, Якутии, Красноярского края и регионов Дальнего Востока.
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общество, россия, гидрометцентр, роман вильфанд
Общество, Россия, Гидрометцентр, Роман Вильфанд
Россиянам рассказали о погоде в апреле

Вильфанд: в апреле температура в среднем по России будет около нормы

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВесна в Крыму
Весна в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Температура в апреле в России в среднем будет около нормы, в Западной и Средней Сибири - выше нормы, заявил во вторник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«
"В целом температурный фон в течение апреля - около и выше нормы. Класс температуры "выше нормы" - на самом севере Западной Сибири, Средней Сибири, на юго-западе Якутии", - сказал Вильфанд на пресс-конференции.
Также, по словам синоптика, в апреле прогнозируется избыток осадков на территории Западной Сибири, Якутии, Красноярского края и регионов Дальнего Востока.
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Вчера, 13:44
 
ОбществоРоссияГидрометцентрРоман Вильфанд
 
 
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