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Получаемое Украиной оружие может попасть на "черный рынок", заявил Антонов
Получаемое Украиной оружие может попасть на "черный рынок", заявил Антонов - РИА Новости, 21.03.2023
Получаемое Украиной оружие может попасть на "черный рынок", заявил Антонов
Россия имеет основания опасаться, что часть американской военной помощи Украине может попасть на "черный рынок", заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T00:47
2023-03-21T00:47
2023-03-21T00:47
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ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости. Россия имеет основания опасаться, что часть американской военной помощи Украине может попасть на "черный рынок", заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Администрация США анонсировала в понедельник очередные поставки оружия и боеприпасов украинским военным на сумму 350 миллионов долларов. "У нас есть серьезные опасения, что часть ПВН (продукции военного назначения) может оказаться на "черном рынке". Где оружие всплывет? Кто понесет ответственность, когда оно попадет в руки каких-нибудь тергруппировок и преступных организаций?" - сказал Антонов журналистам. Он добавил, что поставки американского оружия усиливают в Киеве ощущение безнаказанности и "провоцируют расширение географии украинского кризиса". "Подобные действия ставят под угрозу безопасность всей Европы, увеличивая риски прямого столкновения России и НАТО", - сказал Антонов. Посол призвал власти США "не допускать публичных заявлений о целесообразности или нецелесообразности выхода на переговоры". "В конце концов, не Вашингтону это решать", - сказал он. Белый дом за последние дни неоднократно говорил о недопустимости прекращения огня на Украине, поскольку, по словам его представителей, это будет означать закрепление за Россией занятых территорий.
https://ria.ru/20230318/pentagon-1858684724.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Цены на нефть, Анатолий Антонов, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Получаемое Украиной оружие может попасть на "черный рынок", заявил Антонов
Антонов: Россия опасается, что получаемое Украиной оружие может попасть на черный рынок
ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости. Россия имеет основания опасаться, что часть американской военной помощи Украине может попасть на "черный рынок", заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Администрация США анонсировала в понедельник очередные поставки оружия и боеприпасов украинским военным на сумму 350 миллионов долларов.
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"У нас есть серьезные опасения, что часть ПВН (продукции военного назначения) может оказаться на "черном рынке". Где оружие всплывет? Кто понесет ответственность, когда оно попадет в руки каких-нибудь тергруппировок и преступных организаций?" - сказал Антонов журналистам.
Он добавил, что поставки американского оружия усиливают в Киеве
ощущение безнаказанности и "провоцируют расширение географии украинского кризиса". "Подобные действия ставят под угрозу безопасность всей Европы
, увеличивая риски прямого столкновения России и НАТО
", - сказал Антонов.
Посол призвал власти США "не допускать публичных заявлений о целесообразности или нецелесообразности выхода на переговоры". "В конце концов, не Вашингтону это решать", - сказал он.
Белый дом за последние дни неоднократно говорил о недопустимости прекращения огня на Украине, поскольку, по словам его представителей, это будет означать закрепление за Россией занятых территорий.
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