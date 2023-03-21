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Получаемое Украиной оружие может попасть на "черный рынок", заявил Антонов - РИА Новости, 21.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:47 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/antonov-1859330111.html
Получаемое Украиной оружие может попасть на "черный рынок", заявил Антонов
Получаемое Украиной оружие может попасть на "черный рынок", заявил Антонов - РИА Новости, 21.03.2023
Получаемое Украиной оружие может попасть на "черный рынок", заявил Антонов
Россия имеет основания опасаться, что часть американской военной помощи Украине может попасть на "черный рынок", заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T00:47
2023-03-21T00:47
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
цены на нефть
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости. Россия имеет основания опасаться, что часть американской военной помощи Украине может попасть на "черный рынок", заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Администрация США анонсировала в понедельник очередные поставки оружия и боеприпасов украинским военным на сумму 350 миллионов долларов. "У нас есть серьезные опасения, что часть ПВН (продукции военного назначения) может оказаться на "черном рынке". Где оружие всплывет? Кто понесет ответственность, когда оно попадет в руки каких-нибудь тергруппировок и преступных организаций?" - сказал Антонов журналистам. Он добавил, что поставки американского оружия усиливают в Киеве ощущение безнаказанности и "провоцируют расширение географии украинского кризиса". "Подобные действия ставят под угрозу безопасность всей Европы, увеличивая риски прямого столкновения России и НАТО", - сказал Антонов. Посол призвал власти США "не допускать публичных заявлений о целесообразности или нецелесообразности выхода на переговоры". "В конце концов, не Вашингтону это решать", - сказал он. Белый дом за последние дни неоднократно говорил о недопустимости прекращения огня на Украине, поскольку, по словам его представителей, это будет означать закрепление за Россией занятых территорий.
https://ria.ru/20230318/pentagon-1858684724.html
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Получаемое Украиной оружие может попасть на "черный рынок", заявил Антонов

Антонов: Россия опасается, что получаемое Украиной оружие может попасть на черный рынок

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости. Россия имеет основания опасаться, что часть американской военной помощи Украине может попасть на "черный рынок", заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Администрация США анонсировала в понедельник очередные поставки оружия и боеприпасов украинским военным на сумму 350 миллионов долларов.
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"У нас есть серьезные опасения, что часть ПВН (продукции военного назначения) может оказаться на "черном рынке". Где оружие всплывет? Кто понесет ответственность, когда оно попадет в руки каких-нибудь тергруппировок и преступных организаций?" - сказал Антонов журналистам.
Он добавил, что поставки американского оружия усиливают в Киеве ощущение безнаказанности и "провоцируют расширение географии украинского кризиса". "Подобные действия ставят под угрозу безопасность всей Европы, увеличивая риски прямого столкновения России и НАТО", - сказал Антонов.
Посол призвал власти США "не допускать публичных заявлений о целесообразности или нецелесообразности выхода на переговоры". "В конце концов, не Вашингтону это решать", - сказал он.
Белый дом за последние дни неоднократно говорил о недопустимости прекращения огня на Украине, поскольку, по словам его представителей, это будет означать закрепление за Россией занятых территорий.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАЦены на нефтьАнатолий АнтоновНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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