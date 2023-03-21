https://ria.ru/20230321/amerika-1859306308.html

Америка сошла с рельсов и летит под откос

Америка сошла с рельсов и летит под откос - РИА Новости, 21.03.2023

Америка сошла с рельсов и летит под откос

В Соединенных Штатах происходит какая-то невообразимая чертовщина — именно это объяснение лезет в голову в связи с бесконечной чередой аварий на железной... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T08:00

2023-03-21T08:00

2023-03-21T10:02

аналитика

сша

огайо

америка

дональд трамп

железная дорога

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В Соединенных Штатах происходит какая-то невообразимая чертовщина — именно это объяснение лезет в голову в связи с бесконечной чередой аварий на железной дороге. Только за минувшую неделю под откос улетели два новых состава. В прошлый четверг в штате Калифорния в округе Сонома опрокинулся шедший на невысокой скорости состав, перевозивший зерно, в результате чего сами пути и прилегающая территория оказались покрыты сотнями тонн рассыпанной кукурузы. Цифра довольно условная, так как каждый вагон-бункер имеет грузоподъемность до 70 тонн, а перевернулось их немало.А в воскресенье в Миннесоте в округе Западный Дулут прямо на ходу произошла расцепка состава — от локомотива отошла цистерна с нефтепродуктами, а колесные пары самого локомотива слетели с путей.Вообще, летящая в прямом смысле под откос железнодорожная отрасль США стала мейнстримом в феврале после крупной аварии в штате Огайо, где с рельсов сошел целый состав компании Norfolk Southern, перевозивший опасные химикаты. Показательны события, что последовали после самой аварии и разлития токсичного винилхлорида, который тут же попал в локальную систему водоснабжения, попутно сгорая и образовывая новые канцерогенные соединения уже в воздухе.Местные жители в Огайо — без всякого сарказма — большие молодцы. Они тут же подняли вселенский гвалт, обращая внимание на произошедшее, требуя локализовать разлив и защитить их здоровье. В ответ на это власти штата принялись всех успокаивать, уверяя, что все заявления о резком ухудшении здоровья, жжение слизистых глаз, першение в горле и странный запах водопроводной воды — это лишь домыслы и "большие глаза" страха. Вашингтон, со своей стороны, на полную врубил медийную машину внутренней пропаганды, которая успешно похоронила ключевую суть вопроса — кто виноват и что делать — под бесконечными слоями обсуждений, опровержений и сторонних скандалов. Нужно отметить, что спасательные службы так и не потушили пылающие железнодорожные цистерны с химикатами, дождавшись, пока они сами выгорят в ноль.Несколько лет назад под Киевом полыхала нефтебаза, которую тамошнее МЧС даже не думало тушить, сформулировав замечательный термин: "тушение методом естественного выгорания". Видимо, американцы переняли у своих друзей передовой опыт.Происшествие в Огайо наделало очень много шуму, тему оседлали политики, с их подачи началось судебное разбирательство, параллельно вытянувшее на поверхность нелицеприятную статистику.Крушение состава с химикатами было крупным, но вовсе не единственным.Чуть ранее произошло крушение состава все той же Norfolk Southern, но уже в Алабаме: там с рельсов на совершенно ровном и безобидном повороте в кювет улетели сразу 30 грузовых вагонов, которые следовали на запад в штат Миссисипи.В Неваде на перегоне в округе Лайон с путей слетел пустой товарный состав. Его инициативу поддержал другой поезд, но уже в округе Макферсон, что в Канзасе. Тринадцать вагонов прилегли отдохнуть на обочине, попутно разлив немалые запасы денатурированного спирта, что привело к небольшому пожару. В Шайенне, штат Вайоминг, кувыркнулись полтора десятка вагонов для перевозки автомобилей. В этот же день возле городка Ла-Гранде в Орегоне решил выйти прогуляться товарный состав, перевозивший нефтепродукты. В Монтане в округе Биверхед якобы по причине сильного снегопада зафиксирована очередная нештатная ситуация с вылетом колесных пар. Аризона, городок Топок: сход с рельсов товарняка, перевозившего кукурузный сироп. Флорида, Сарасота: вылет и опрокидывание цистерн с пропаном.И так далее и так далее — список пополняется практически ежедневно.Если взглянуть на цифры официальной аварийности американских железных дорог, то можно слегка, так сказать, изумиться. Бюро транспортной статистики сообщает, что в период с 1990 по 2021 год зафиксированы 54 539 случаев схода железнодорожных составов всех категорий, что дает 1700 случаев в год. Справедливости ради нужно отметить, что в эти цифры включаются все без исключения случаи — будь то крупная авария или сход одной колесной тележки единственного вагона. Нужно также добавить, что смертность от подобных происшествий невелика: за 2021 год в штатах на железной дороге погибло всего 893 человека, из них каждый четвертый нашел свою смерть на железнодорожном переезде, то есть при неправильном переходе путей.Что касается России, то у нас в год отмечается не более 100 случаев схода составов с рельсов. Если говорить про категории, то на десять подобных происшествий семь приходятся на товарняки, два — на пассажирские поезда и один — на всевозможные рабочие составы. Что касается смертности, то, по данным за 2019-й, в нашей стране на стальных магистралях по различным причинам погибли 284 человека, еще 203 получили травмы различной степени тяжести.На этом можно было бы успокоиться, но прямое сравнение цифр статистики в данном случае не отражает практически ничего — за исключением того факта, что к безопасности хода у нас относятся крайне серьезно, а всех причастных дерут как сидоровых коз.Непрекращающийся дерейлинг (от английского derail — "сходить с рельсов") американских железных дорог, ставших благодаря Голливуду символом внутренней стабильности и надежности, как зеркало отражает изнанку происходящих в США процессов повсеместной деградации. С этим полностью согласен, например, бывший президент Дональд Трамп, который на своей странице в соцсети Truth Social написал, что Штаты дословно находятся в историческом упадке. Это можно, конечно, списать на предвыборные манипуляции, но упрямые цифры аварийности говорят сами за себя.Внутри Соединенных Штатов — самой богатой страны земного шара, претендующей на мировое господство, — без учета прочих происшествий ежесуточно отмечается в среднем четыре случая схода поездов с рельсов. Это говорит о наличии комплексных и застарелых проблем.Во-первых, под грохот летящих на обочину вагонов рушится либерально-рыночная парадигма, что частный бизнес всегда эффективнее государственного. В США десятки железнодорожных компаний, которые владеют как подвижным составом, так и рельсовым и прочим хозяйством дистанций. Плачевное состояние полотна, стрелок, тупиков, разъездов — это немое подтверждение, что частник никогда не потратит лишний доллар, пусть на кону стоит хоть сотня жизней. Отечественные РЖД, ругать которые за все на свете считается чуть ли не правилом хорошего тона, молча уделывают всех скептиков прямого государственного управления.Во-вторых, коптящие небо американские цистерны демонстрируют важность системного комплексного планирования. Мало вкладывать деньги в свой локальный кусок дороги — его работу и процесс модернизации крайне желательно согласовывать с соседями, чтобы тянущий состав с углем локомотив внезапно не выскочил из зоны электрификации с постоянным током в зону переменного, а верхний профиль пути внезапно не оказался изношенным.В современном мире железные дороги сравнимы с венами, по которым бежит кровь в виде перевозимого топлива, товаров и грузов. Разница лишь в том, что у одних эта самая кровь циркулирует надежно и по расписанию, а других наблюдается перманентный тромбоз.

https://ria.ru/20230316/poezd-1858197282.html

https://ria.ru/20230302/rabochie-1855400493.html

https://ria.ru/20230305/poezd-1855917264.html

https://ria.ru/20230317/poezd-1858554005.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, сша, огайо, америка, дональд трамп, железная дорога