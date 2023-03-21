https://ria.ru/20230321/aktivistka-1859332107.html
Активистка, обвинившая Байдена в домогательствах, вступилась за Трампа
Активистка, обвинившая Байдена в домогательствах, вступилась за Трампа - РИА Новости, 21.03.2023
Активистка, обвинившая Байдена в домогательствах, вступилась за Трампа
Обвинившая президента США Джо Байдена в якобы совершенном тридцать лет назад сексуальном домогательстве активистка Тара Рид, которая работала стажером в сенате, РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T01:08
2023-03-21T01:08
2023-03-21T01:10
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
марджори тейлор грин
нью-йорк (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584775129_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_10f396757139ae379cbe52c503def17e.jpg
ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. Обвинившая президента США Джо Байдена в якобы совершенном тридцать лет назад сексуальном домогательстве активистка Тара Рид, которая работала стажером в сенате, заявила о разочаровании тем, что ее обращения игнорировали, а экс-главе страны Дональду Трампу угрожают преследованием. "Я сообщила, что на меня напали, когда я была сотрудницей. Я пыталась пожаловаться в сенат в 1993 году на сексуальные домогательства, я хотела встретиться с кем-нибудь, чтобы рассказать свою историю, а они просто похоронили ее", - сказала Рид РИА Новости. Она подчеркнула, что, говоря о возможной связи Трампа и порноактрисы, никто не утверждает, что что-то делалось без взаимного согласия. "Думаю, в этом много политического маневра, чтобы помешать Трампу успешно участвовать в выборах", - сказала Рид. Она заявила, что намерена пообщаться с республиканцами, которые пригласили ее на встречу. "Они уже со мной связались, и мы планируем встретиться", - сказала она. Рид рассчитывает, что речь пойдет о расследовании действий президента США. "В интересах общества узнать о его поведении. Я была стажером конгресса, а меня атаковали сексуально, терроризировали, чтобы заставить молчать. Меня называли российским агентом, клеймили. У меня достаточно, чтобы двигаться дальше и под присягой заставить конгресс расследовать его деятельность, а не мою", - сказала Рид. Как сообщалось, на встречу ее пригласили члены палаты представителей Марджори Тейлор Грин и Мэтт Гаетц. В 2020 году Рид написала жалобу в полицию Вашингтона на Байдена, обвинив его в сексуальных домогательствах. Женщина утверждает, что Байден домогался до неё в 1993 году, когда еще работал сенатором. По ее словам, инцидент произошел в коридоре сената США, где Байден положил руку под юбку предполагаемой жертве и якобы совершил действия сексуального характера. Сам действующий президент отверг обвинения в свой адрес, назвав их ложными. В минувшую субботу Трамп предположил, что во вторник ему предъявят уголовные обвинения и возьмут под стражу, он призвал своих сторонников "отвоевать нашу страну". Возможные обвинения против бывшего американского лидера связаны с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс, которой якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Сам экс-президент отрицает как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Он отказался давать показания жюри присяжных, которое во вторник в Нью-Йорке должно решить, выдвигать ли против него обвинения.
https://ria.ru/20230319/razzhiganie-1858873133.html
https://ria.ru/20230320/trump-1858958536.html
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584775129_80:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_20dd1eafe070319ccb33d572f0960af3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, джо байден, марджори тейлор грин, нью-йорк (город)
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Марджори Тейлор Грин, Нью-Йорк (город)
Активистка, обвинившая Байдена в домогательствах, вступилась за Трампа
Обвинившая Байдена в домогательствах активистка Рид посетовала, что преследуют Трампа
ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. Обвинившая президента США Джо Байдена в якобы совершенном тридцать лет назад сексуальном домогательстве активистка Тара Рид, которая работала стажером в сенате, заявила о разочаровании тем, что ее обращения игнорировали, а экс-главе страны Дональду Трампу угрожают преследованием.
"Я сообщила, что на меня напали, когда я была сотрудницей. Я пыталась пожаловаться в сенат в 1993 году на сексуальные домогательства, я хотела встретиться с кем-нибудь, чтобы рассказать свою историю, а они просто похоронили ее", - сказала Рид РИА Новости.
Во Франции рассказали, почему на самом деле Трампу грозит арест
Она подчеркнула, что, говоря о возможной связи Трампа и порноактрисы, никто не утверждает, что что-то делалось без взаимного согласия. "Думаю, в этом много политического маневра, чтобы помешать Трампу успешно участвовать в выборах", - сказала Рид.
Она заявила, что намерена пообщаться с республиканцами, которые пригласили ее на встречу. "Они уже со мной связались, и мы планируем встретиться", - сказала она.
Рид рассчитывает, что речь пойдет о расследовании действий президента США
. "В интересах общества узнать о его поведении. Я была стажером конгресса, а меня атаковали сексуально, терроризировали, чтобы заставить молчать. Меня называли российским агентом, клеймили. У меня достаточно, чтобы двигаться дальше и под присягой заставить конгресс расследовать его деятельность, а не мою", - сказала Рид.
Как сообщалось, на встречу ее пригласили члены палаты представителей Марджори Тейлор Грин
и Мэтт Гаетц.
В 2020 году Рид написала жалобу в полицию Вашингтона на Байдена, обвинив его в сексуальных домогательствах. Женщина утверждает, что Байден домогался до неё в 1993 году, когда еще работал сенатором. По ее словам, инцидент произошел в коридоре сената США, где Байден положил руку под юбку предполагаемой жертве и якобы совершил действия сексуального характера. Сам действующий президент отверг обвинения в свой адрес, назвав их ложными.
В минувшую субботу Трамп предположил, что во вторник ему предъявят уголовные обвинения и возьмут под стражу, он призвал своих сторонников "отвоевать нашу страну". Возможные обвинения против бывшего американского лидера связаны с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс, которой якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Сам экс-президент отрицает как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Он отказался давать показания жюри присяжных, которое во вторник в Нью-Йорке
должно решить, выдвигать ли против него обвинения.
Президент собрался в тюрьму