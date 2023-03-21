https://ria.ru/20230321/aktivistka-1859332107.html

Активистка, обвинившая Байдена в домогательствах, вступилась за Трампа

Активистка, обвинившая Байдена в домогательствах, вступилась за Трампа - РИА Новости, 21.03.2023

Активистка, обвинившая Байдена в домогательствах, вступилась за Трампа

Обвинившая президента США Джо Байдена в якобы совершенном тридцать лет назад сексуальном домогательстве активистка Тара Рид, которая работала стажером в сенате, РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T01:08

2023-03-21T01:08

2023-03-21T01:10

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джо байден

марджори тейлор грин

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ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. Обвинившая президента США Джо Байдена в якобы совершенном тридцать лет назад сексуальном домогательстве активистка Тара Рид, которая работала стажером в сенате, заявила о разочаровании тем, что ее обращения игнорировали, а экс-главе страны Дональду Трампу угрожают преследованием. "Я сообщила, что на меня напали, когда я была сотрудницей. Я пыталась пожаловаться в сенат в 1993 году на сексуальные домогательства, я хотела встретиться с кем-нибудь, чтобы рассказать свою историю, а они просто похоронили ее", - сказала Рид РИА Новости. Она подчеркнула, что, говоря о возможной связи Трампа и порноактрисы, никто не утверждает, что что-то делалось без взаимного согласия. "Думаю, в этом много политического маневра, чтобы помешать Трампу успешно участвовать в выборах", - сказала Рид. Она заявила, что намерена пообщаться с республиканцами, которые пригласили ее на встречу. "Они уже со мной связались, и мы планируем встретиться", - сказала она. Рид рассчитывает, что речь пойдет о расследовании действий президента США. "В интересах общества узнать о его поведении. Я была стажером конгресса, а меня атаковали сексуально, терроризировали, чтобы заставить молчать. Меня называли российским агентом, клеймили. У меня достаточно, чтобы двигаться дальше и под присягой заставить конгресс расследовать его деятельность, а не мою", - сказала Рид. Как сообщалось, на встречу ее пригласили члены палаты представителей Марджори Тейлор Грин и Мэтт Гаетц. В 2020 году Рид написала жалобу в полицию Вашингтона на Байдена, обвинив его в сексуальных домогательствах. Женщина утверждает, что Байден домогался до неё в 1993 году, когда еще работал сенатором. По ее словам, инцидент произошел в коридоре сената США, где Байден положил руку под юбку предполагаемой жертве и якобы совершил действия сексуального характера. Сам действующий президент отверг обвинения в свой адрес, назвав их ложными. В минувшую субботу Трамп предположил, что во вторник ему предъявят уголовные обвинения и возьмут под стражу, он призвал своих сторонников "отвоевать нашу страну". Возможные обвинения против бывшего американского лидера связаны с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс, которой якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Сам экс-президент отрицает как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Он отказался давать показания жюри присяжных, которое во вторник в Нью-Йорке должно решить, выдвигать ли против него обвинения.

https://ria.ru/20230319/razzhiganie-1858873133.html

https://ria.ru/20230320/trump-1858958536.html

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