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Россия и Китай будут укреплять контакты по вопросам стран Африки - РИА Новости, 21.03.2023
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19:42 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/afrika-1859602621.html
Россия и Китай будут укреплять контакты по вопросам стран Африки
Россия и Китай будут укреплять контакты по вопросам стран Африки - РИА Новости, 21.03.2023
Россия и Китай будут укреплять контакты по вопросам стран Африки
Россия и Китай будут укреплять контакты и координацию по вопросам, связанным с африканскими государствами, текст совместного заявления опубликован на сайте... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T19:42
2023-03-21T19:42
в мире
россия
китай
африка
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай будут укреплять контакты и координацию по вопросам, связанным с африканскими государствами, текст совместного заявления опубликован на сайте Кремля. "Стороны будут укреплять контакты и координацию по вопросам, связанным с африканскими государствами, сохранять благоприятную и здоровую атмосферу международного сотрудничества в Африке, поддерживать усилия африканских государств по самостоятельному разрешению проблем континента, вносить вклад в общее дело мира и развития на Африканском континенте", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20230320/afrika-1859212273.html
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в мире, россия, китай, африка
В мире, Россия, Китай, Африка
Россия и Китай будут укреплять контакты по вопросам стран Африки

Россия и Китай будут укреплять контакты по вопросам, связанным с африканскими странами

© Pixabay / Graham-HВид на Кампалу, Уганда
Вид на Кампалу, Уганда - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© Pixabay / Graham-H
Вид на Кампалу, Уганда. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай будут укреплять контакты и координацию по вопросам, связанным с африканскими государствами, текст совместного заявления опубликован на сайте Кремля.
"Стороны будут укреплять контакты и координацию по вопросам, связанным с африканскими государствами, сохранять благоприятную и здоровую атмосферу международного сотрудничества в Африке, поддерживать усилия африканских государств по самостоятельному разрешению проблем континента, вносить вклад в общее дело мира и развития на Африканском континенте", - говорится в заявлении.
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