https://ria.ru/20230321/afrika-1859602621.html

Россия и Китай будут укреплять контакты по вопросам стран Африки

Россия и Китай будут укреплять контакты по вопросам стран Африки - РИА Новости, 21.03.2023

Россия и Китай будут укреплять контакты по вопросам стран Африки

Россия и Китай будут укреплять контакты и координацию по вопросам, связанным с африканскими государствами, текст совместного заявления опубликован на сайте... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T19:42

2023-03-21T19:42

2023-03-21T19:42

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африка

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай будут укреплять контакты и координацию по вопросам, связанным с африканскими государствами, текст совместного заявления опубликован на сайте Кремля. "Стороны будут укреплять контакты и координацию по вопросам, связанным с африканскими государствами, сохранять благоприятную и здоровую атмосферу международного сотрудничества в Африке, поддерживать усилия африканских государств по самостоятельному разрешению проблем континента, вносить вклад в общее дело мира и развития на Африканском континенте", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20230320/afrika-1859212273.html

россия

китай

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в мире, россия, китай, африка