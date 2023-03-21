https://ria.ru/20230321/afrika-1859507575.html

Депутаты рассказали о новом уровне взаимодействия России и Африки

Депутаты рассказали о новом уровне взаимодействия России и Африки - РИА Новости, 21.03.2023

Депутаты рассказали о новом уровне взаимодействия России и Африки

Попытки изоляции нашей страны оказались безрезультатными, что подтверждает визит делегаций почти из 40 государств, заявил председатель комитета ГД РФ по делам... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T15:36

2023-03-21T15:36

2023-03-21T15:36

общество

петр толстой

александр бабаков

леонид калашников

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Попытки изоляции нашей страны оказались безрезультатными, что подтверждает визит делегаций почти из 40 государств, заявил председатель комитета ГД РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" на мероприятии по итогам 2-й Международной парламентской конференции "Россия – Африка в многополярном мире". Также депутат рассказал об опасениях Запада относительно деятельности Китая в Африке.Вице-спикер ГД РФ Александр Бабаков считает, что "перспективы отношений Россия – Африка должны переходить в плоскость промышленного производства: это технологии, это образование". "Чтобы торговать, нужно что-то произвести", – отметил парламентарий. По его словам, страны Африки рассматривают Россию как надежного партнера."Вслед за Межпарламентской конференцией Россия – Африка мы выведем на новый уровень наши отношения с парламентами Латинской Америки и Юго-Восточной Азии", – заявил вице-спикер ГД РФ Петр Толстой. Депутат напомнил, что у России с Африкой богатая история взаимодействия. Парламентарий подчеркнул: "У стран Африки свой взгляд на роль Запада после процесса деколонизации. И неоколонизации, соответственно, не получается"."Было сильное давление на наших африканских партнеров, чтобы они не ехали в Москву, не общались с российскими парламентариями", – рассказал Петр Толстой. Рассматривая тему членства Российской Федерации в международных организациях, депутат заявил: "Эпоха, когда Россия ориентировалась на МФВ и Всемирный банк, безвозвратно ушла. МВФ, Всемирный банк, ВТО, ВОЗ, Международный олимпийский комитет, Международный уголовный суд — все это клубы по интересам, из которых Россия вышла 24 февраля прошлого года. Мы больше никогда туда не вернемся. По смыслу, по идеологии, по тому, что мы будем дальше делать, близко не будет никаких советов этих замечательных международных клубов, которые, как танки прошедшей войны, останутся в музее истории".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, петр толстой, александр бабаков, леонид калашников