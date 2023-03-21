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Депутаты рассказали о новом уровне взаимодействия России и Африки - РИА Новости, 21.03.2023
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15:36 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/afrika-1859507575.html
Депутаты рассказали о новом уровне взаимодействия России и Африки
Депутаты рассказали о новом уровне взаимодействия России и Африки - РИА Новости, 21.03.2023
Депутаты рассказали о новом уровне взаимодействия России и Африки
Попытки изоляции нашей страны оказались безрезультатными, что подтверждает визит делегаций почти из 40 государств, заявил председатель комитета ГД РФ по делам... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T15:36
2023-03-21T15:36
общество
петр толстой
александр бабаков
леонид калашников
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Попытки изоляции нашей страны оказались безрезультатными, что подтверждает визит делегаций почти из 40 государств, заявил председатель комитета ГД РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" на мероприятии по итогам 2-й Международной парламентской конференции "Россия – Африка в многополярном мире". Также депутат рассказал об опасениях Запада относительно деятельности Китая в Африке.Вице-спикер ГД РФ Александр Бабаков считает, что "перспективы отношений Россия – Африка должны переходить в плоскость промышленного производства: это технологии, это образование". "Чтобы торговать, нужно что-то произвести", – отметил парламентарий. По его словам, страны Африки рассматривают Россию как надежного партнера."Вслед за Межпарламентской конференцией Россия – Африка мы выведем на новый уровень наши отношения с парламентами Латинской Америки и Юго-Восточной Азии", – заявил вице-спикер ГД РФ Петр Толстой. Депутат напомнил, что у России с Африкой богатая история взаимодействия. Парламентарий подчеркнул: "У стран Африки свой взгляд на роль Запада после процесса деколонизации. И неоколонизации, соответственно, не получается"."Было сильное давление на наших африканских партнеров, чтобы они не ехали в Москву, не общались с российскими парламентариями", – рассказал Петр Толстой. Рассматривая тему членства Российской Федерации в международных организациях, депутат заявил: "Эпоха, когда Россия ориентировалась на МФВ и Всемирный банк, безвозвратно ушла. МВФ, Всемирный банк, ВТО, ВОЗ, Международный олимпийский комитет, Международный уголовный суд — все это клубы по интересам, из которых Россия вышла 24 февраля прошлого года. Мы больше никогда туда не вернемся. По смыслу, по идеологии, по тому, что мы будем дальше делать, близко не будет никаких советов этих замечательных международных клубов, которые, как танки прошедшей войны, останутся в музее истории".
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общество, петр толстой, александр бабаков, леонид калашников
Общество, Петр Толстой, Александр Бабаков, Леонид Калашников

Депутаты рассказали о новом уровне взаимодействия России и Африки

© РИА Новости / Нина ЗотинаПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников во время пресс-конференции по итогам работы Второй международной парламентской конференции "Россия — Африка в многополярном мире"
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников во время пресс-конференции по итогам работы Второй международной парламентской конференции Россия — Африка в многополярном мире - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Попытки изоляции нашей страны оказались безрезультатными, что подтверждает визит делегаций почти из 40 государств, заявил председатель комитета ГД РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" на мероприятии по итогам 2-й Международной парламентской конференции "Россия – Африка в многополярном мире". Также депутат рассказал об опасениях Запада относительно деятельности Китая в Африке.
© РИА Новости / Нина ЗотинаЗаместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации, председатель Организационного комитета Международной парламентской конференции "Россия Африка в многополярном мире" Александр Бабаков во время пресс-конференции по итогам работы Второй международной парламентской конференции "Россия — Африка в многополярном мире"
Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации, председатель Организационного комитета Международной парламентской конференции Россия Африка в многополярном мире Александр Бабаков во время пресс-конференции по итогам работы Второй международной парламентской конференции Россия — Африка в многополярном мире - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации, председатель Организационного комитета Международной парламентской конференции "Россия Африка в многополярном мире" Александр Бабаков во время пресс-конференции по итогам работы Второй международной парламентской конференции "Россия — Африка в многополярном мире"
Вице-спикер ГД РФ Александр Бабаков считает, что "перспективы отношений Россия – Африка должны переходить в плоскость промышленного производства: это технологии, это образование". "Чтобы торговать, нужно что-то произвести", – отметил парламентарий. По его словам, страны Африки рассматривают Россию как надежного партнера.
"Вслед за Межпарламентской конференцией Россия – Африка мы выведем на новый уровень наши отношения с парламентами Латинской Америки и Юго-Восточной Азии", – заявил вице-спикер ГД РФ Петр Толстой. Депутат напомнил, что у России с Африкой богатая история взаимодействия. Парламентарий подчеркнул: "У стран Африки свой взгляд на роль Запада после процесса деколонизации. И неоколонизации, соответственно, не получается".
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
"Было сильное давление на наших африканских партнеров, чтобы они не ехали в Москву, не общались с российскими парламентариями", – рассказал Петр Толстой. Рассматривая тему членства Российской Федерации в международных организациях, депутат заявил: "Эпоха, когда Россия ориентировалась на МФВ и Всемирный банк, безвозвратно ушла. МВФ, Всемирный банк, ВТО, ВОЗ, Международный олимпийский комитет, Международный уголовный суд — все это клубы по интересам, из которых Россия вышла 24 февраля прошлого года. Мы больше никогда туда не вернемся. По смыслу, по идеологии, по тому, что мы будем дальше делать, близко не будет никаких советов этих замечательных международных клубов, которые, как танки прошедшей войны, останутся в музее истории".
 
ОбществоПетр ТолстойАлександр БабаковЛеонид Калашников
 
 
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