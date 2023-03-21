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США передадут Украине более старую версию танков Abrams

США передадут Украине более старую версию танков Abrams - РИА Новости, 21.03.2023

США передадут Украине более старую версию танков Abrams

США решили передать Украине более старую версию танков Abrams, чтобы ускорить их поставки, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T21:17

2023-03-21T21:17

2023-03-21T21:46

специальная военная операция на украине

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m1 abrams

в мире

патрик райдер

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ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости. США решили передать Украине более старую версию танков Abrams, чтобы ускорить их поставки, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.По его словам, на отправку трех десятков Abrams M1A2 ушло бы около года, тогда как подготовить к передаче танки в модификации M1A1 можно быстрее без серьезных потерь в боевых возможностях."Министерство обороны в тесной координации с Украиной приняло решение предоставить танки Abrams в варианте M1A1, что позволит нам существенно ускорить сроки поставки", - сказал Райдер на брифинге.Он добавил, что украинцы смогут получить танки уже к осени этого года.

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сша, украина, министерство обороны сша, m1 abrams, в мире, патрик райдер