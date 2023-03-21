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США передадут Украине более старую версию танков Abrams - РИА Новости, 21.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:17 21.03.2023 (обновлено: 21:46 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/abrams-1859625406.html
США передадут Украине более старую версию танков Abrams
США передадут Украине более старую версию танков Abrams - РИА Новости, 21.03.2023
США передадут Украине более старую версию танков Abrams
США решили передать Украине более старую версию танков Abrams, чтобы ускорить их поставки, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T21:17
2023-03-21T21:46
специальная военная операция на украине
сша
украина
министерство обороны сша
m1 abrams
в мире
патрик райдер
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ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости. США решили передать Украине более старую версию танков Abrams, чтобы ускорить их поставки, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.По его словам, на отправку трех десятков Abrams M1A2 ушло бы около года, тогда как подготовить к передаче танки в модификации M1A1 можно быстрее без серьезных потерь в боевых возможностях."Министерство обороны в тесной координации с Украиной приняло решение предоставить танки Abrams в варианте M1A1, что позволит нам существенно ускорить сроки поставки", - сказал Райдер на брифинге.Он добавил, что украинцы смогут получить танки уже к осени этого года.
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сша, украина, министерство обороны сша, m1 abrams, в мире, патрик райдер
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Министерство обороны США, M1 Abrams, В мире, Патрик Райдер
США передадут Украине более старую версию танков Abrams

США передадут Украине более старую версию танков Abrams, чтобы ускорить поставку

© Фото : U.S. Army / Sgt. Arturo GuzmanАмериканский военнослужащий в танке M1 Abrams
Американский военнослужащий в танке M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© Фото : U.S. Army / Sgt. Arturo Guzman
Американский военнослужащий в танке M1 Abrams. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости. США решили передать Украине более старую версию танков Abrams, чтобы ускорить их поставки, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
По его словам, на отправку трех десятков Abrams M1A2 ушло бы около года, тогда как подготовить к передаче танки в модификации M1A1 можно быстрее без серьезных потерь в боевых возможностях.
"Министерство обороны в тесной координации с Украиной приняло решение предоставить танки Abrams в варианте M1A1, что позволит нам существенно ускорить сроки поставки", - сказал Райдер на брифинге.
Он добавил, что украинцы смогут получить танки уже к осени этого года.
M1 Abrams: основной боевой танк США
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Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаМинистерство обороны СШАM1 AbramsВ миреПатрик Райдер
 
 
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