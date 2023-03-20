https://ria.ru/20230320/zerno-1859191403.html

Россия отправила Африке 12 миллионов тонн зерна, несмотря на ограничения

Россия отправила Африке 12 миллионов тонн зерна, несмотря на ограничения - РИА Новости, 20.03.2023

Россия отправила Африке 12 миллионов тонн зерна, несмотря на ограничения

Несмотря на все рестрикции и ограничения, в Африку из РФ было направлено почти 12 миллионов тонн зерна, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T16:05

2023-03-20T16:05

2023-03-20T19:19

экономика

африка

россия

украина

владимир путин

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Несмотря на все рестрикции и ограничения, в Африку из РФ было направлено почти 12 миллионов тонн зерна, заявил президент РФ Владимир Путин. "С 1 августа 2022 года до 20 сентября текущего года с Украины вышло 827 судов. Из них только 3 миллиона тонн зерновых было направлено в Африку и 1,3 миллиона - в беднейшие страны Африки... Обращаю внимание, что за это же время, несмотря на все рестрикции и ограничения по вывозу российского зерна, из России в Африку было направлено почти 12 миллионов тонн", - сказал Путин на пленарном заседании международной парламентской конференции "Россия - Африка в многополярном мире".

https://ria.ru/20230320/sdelka-1859164909.html

африка

россия

украина

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экономика, африка, россия, украина, владимир путин