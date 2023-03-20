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Всемирный день Земли

Всемирный день Земли - РИА Новости, 20.03.2023

Всемирный день Земли

Всемирный день Земли проводится в день весеннего равноденствия в Северном полушарии (или осеннего равноденствия в Южном полушарии), когда длительность дня и... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T04:04

2023-03-20T04:04

2023-03-20T04:04

справки

всемирный день земли

в мире

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Всемирный день Земли проводится в день весеннего равноденствия в Северном полушарии (или осеннего равноденствия в Южном полушарии), когда длительность дня и ночи практически равна по всему миру. В 2023 году День весеннего равноденствия наступит 21 марта в 00.24 по московскому времени (по Всемирному координированному времени 20 марта в 21.24). В День Земли каждый человек и учреждение должны выступать в качестве попечителей Земли, и искать, что можно сделать в области экологии, экономики и этики на благо людей и планеты. Традиция празднования Дня Земли в день весеннего равноденствия была заложена Джоном Макконеллом, американским бизнесменом и издателем, защитником окружающей среды, создателем флага Земли. В сентябре 1969 года он предложил Наблюдательному совету Сан-Франциско (США) провести День Земли в городе, а в ноябре того же года представил свой проект празднования этого дня на конференции ЮНЕСКО по вопросам окружающей среды, проходившей в Сан-Франциско. Руководству Сан-Франциско предложение Макконелла понравилось. Оно издало Декларацию о Дне Земли. 21 марта 1970 года в первый раз в городе было организовано празднование Дня Земли. Данная акция сразу привлекла общественное внимание. Идея проведения Дня Земли была поддержана генеральным секретарем Организация Объединенных Наций (ООН) У Таном. Джон Макконнелл написал "Прокламацию Дня Земли", которая включает в себя права и обязанности людей Земли в отношении заботы о своей планете. Ее подписал У Тан и другие мировые лидеры. Можно сказать, что День Земли является гражданской инициативой, к которой могут присоединяться любые люди, группы и организации. В этот день ежегодно с 1972 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке (США) звучит Колокол Мира (Peace Bell), установленный в 1954 году и отлитый из монет, пожертвованных детьми всех континентов, а также орденов, медалей и других почетных знаков людей многих стран. Он является символом глобальной солидарности людей Земли. Кроме того, колокол служит призывом к действию во имя сохранения мира и жизни на Земле. Он начинает звонить точно в момент начала весеннего равноденствия в Северном полушарии и осеннего в Южном полушарии. Смысл этой церемонии состоит в том, чтобы в течение минуты, пока звонит Колокол Мира, люди подумали, что они должны сделать, чтобы сохранить нашу планету, осознать себя ее гражданами и улучшить жизнь всего живого на Земле. Одним из главных символов Дня Земли является флаг Земли, который придумал Джон Макконелл в 1969 году. Флаг представляет собой фотографию нашей планеты, снятую из космоса. В этом качестве сейчас используется снимок планеты на темно-синем фоне, который был сделан астронавтами космического корабля "Аполлон-17" на их пути к Луне. В 1997 году флаг Земли был вручен летчику-космонавту СССР, Герою Советского Союза Анатолию Березовому во время празднования Дня Земли в ООН. Позднее несколько экземпляров флага были доставлены на борт космической станции "Мир". Флаги Земли, побывавшие на орбитальной станции "Мир", вручены музею им. Н.К. Рериха в Москве, музею Н.К. Рериха в Нью-Йорке и Международному гуманитарному фонду "Знание". В России церемония "Колокол Мира в День Земли" впервые была проведена в 1998 году в Москве. Ее организаторами стали Международный Центр-Музей имени Н.К. Рериха, Международный гуманитарный фонд "Знание", Федерация космонавтики России, Международная Ассоциация фондов Мира. Позже к празднованию Дня Земли присоединились другие города России. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, всемирный день земли, в мире