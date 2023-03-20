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Представителей Сирии не позвали на конференцию помощи после землетрясений - РИА Новости, 20.03.2023
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15:25 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/zemletryaseniya-1859168866.html
Представителей Сирии не позвали на конференцию помощи после землетрясений
Представителей Сирии не позвали на конференцию помощи после землетрясений - РИА Новости, 20.03.2023
Представителей Сирии не позвали на конференцию помощи после землетрясений
Евросоюз не пригласил представителей Сирии на донорскую конференцию по сбору средств для пострадавших от землетрясения районов Турции и Сирии, сообщил... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T15:25
2023-03-20T15:25
в мире
сирия
брюссель
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еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 20 мар - РИА Новости. Евросоюз не пригласил представителей Сирии на донорскую конференцию по сбору средств для пострадавших от землетрясения районов Турции и Сирии, сообщил журналистам представитель ЕС. "Представителей правительства Сирии не будет, приглашены представители гражданского общества", - сказал европейский представитель. По данным Еврокомиссии, на конференцию приглашены представители порядка 60 государств и организаций, в том числе все государства ЕС, страны-кандидаты, соседние государства, все представители "двадцатки", за исключением России, представители Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, ООН, гуманитарные организации и финансовые институты. "Цель конференции собрать максимально возможную сумму от международных доноров и использовать эти средства скоординировано на нужды пострадавших районов", - сказал представитель ЕС. Ранее СМИ критиковали ЕС за недостаточную помощь пострадавшей от землетрясения Сирии, в том числе, из-за санкционной политики, которая затрудняет поставки. Евросоюз не контактирует официально с действующим сирийским правительством, против которого он ввел санкции. ЕС оказывает помощь сирийским беженцам через международные организации. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявлял, что Евросоюз не планирует снимать санкции и участвовать в восстановлении Сирии, пока сирийское руководство не изменит свою политику.
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в мире, сирия, брюссель, турция, жозеп боррель, евросоюз, оон, еврокомиссия, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Сирия, Брюссель, Турция, Жозеп Боррель, Евросоюз, ООН, Еврокомиссия, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
Представителей Сирии не позвали на конференцию помощи после землетрясений

ЕС не пригласил представителей Сирии на конференцию по сбору средств после землетрясений

© AP Photo / Ghaith AlsayedПоследствия землетрясения в провинции Идлиб, Сирия
Последствия землетрясения в провинции Идлиб, Сирия - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Последствия землетрясения в провинции Идлиб, Сирия. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 мар - РИА Новости. Евросоюз не пригласил представителей Сирии на донорскую конференцию по сбору средств для пострадавших от землетрясения районов Турции и Сирии, сообщил журналистам представитель ЕС.
"Представителей правительства Сирии не будет, приглашены представители гражданского общества", - сказал европейский представитель.
Общая беда: спасательная операция в Турции и Сирии после землетрясения
© AP Photo / Hussein Malla

Разрушительное землетрясение произошло на юго-востоке Турции в ночь на понедельник, затронуло несколько сирийских провинций и ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии.

Разбор завалов после землетрясения в Адане, Турция

Разрушительное землетрясение произошло на юго-востоке Турции в ночь на понедельник, затронуло несколько сирийских провинций и ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии.

© AP Photo / Hussein Malla
1 из 14
© AP Photo / Serdar Ozsoy

Позже сейсмологи зарегистрировали три десятка афтершоков и новые мощные толчки.

Последствия землетрясения в турецком Искендеруне

Позже сейсмологи зарегистрировали три десятка афтершоков и новые мощные толчки.

© AP Photo / Serdar Ozsoy
2 из 14
© Sputnik / Сертач Каяр | Перейти в медиабанк

Число погибших в Турции и Сирии превысило 11 тысяч человек, еще более 50 тысяч пострадали.

Спасательные работы на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр

Число погибших в Турции и Сирии превысило 11 тысяч человек, еще более 50 тысяч пострадали.

© Sputnik / Сертач Каяр
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3 из 14
© AP Photo / Mustafa Karali

Из-под завалов в Турции спасли более восьми тысяч человек.

Разбор завалов после землетрясения в Газиантепе, Турция

Из-под завалов в Турции спасли более восьми тысяч человек.

© AP Photo / Mustafa Karali
4 из 14
© AP Photo / Hussein Malla

"Мы столкнулись с одной из крупнейших катастроф в мире", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Разбор завалов после землетрясения в Адане, Турция

"Мы столкнулись с одной из крупнейших катастроф в мире", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / Hussein Malla
5 из 14
© Sputnik / Сертач Каяр | Перейти в медиабанк

В Турции объявили семидневный траур. Государственные флаги по всей стране и в представительствах за рубежом приспущены до захода солнца 12 февраля.

Спасательные работы на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр

В Турции объявили семидневный траур. Государственные флаги по всей стране и в представительствах за рубежом приспущены до захода солнца 12 февраля.

© Sputnik / Сертач Каяр
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6 из 14
© AFP 2023

От землетрясения пострадали древнейшие памятники, в том числе цитадель Алеппо в Сирии. Не исключено, что стихийным бедствием затронуты несколько объектов наследия ЮНЕСКО в Турции.

Поврежденная древняя цитадель Алеппо после землетрясения в Сирии

От землетрясения пострадали древнейшие памятники, в том числе цитадель Алеппо в Сирии. Не исключено, что стихийным бедствием затронуты несколько объектов наследия ЮНЕСКО в Турции.

© AFP 2023
7 из 14
© AFP 2023 / AAREF WATAD

ЮНЕСКО обеспокоена ситуацией и пообещала пострадавшим в Сирии и Турции помощь в рамках своего мандата.

Разбор завалов после землетрясения в Сирии

ЮНЕСКО обеспокоена ситуацией и пообещала пострадавшим в Сирии и Турции помощь в рамках своего мандата.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
8 из 14
© AP Photo / Mustafa Karali

Ликвидировать последствия землетрясения помогают спасатели из разных стран. Российские специалисты работают в одном из наиболее сильно пострадавших турецких районов — Кахраманмараше.

Разбор завалов после землетрясения в Газиантепе, Турция

Ликвидировать последствия землетрясения помогают спасатели из разных стран. Российские специалисты работают в одном из наиболее сильно пострадавших турецких районов — Кахраманмараше.

© AP Photo / Mustafa Karali
9 из 14
© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR

Еще один самолет МЧС России со спасателями, кинологами и специальной техникой прибыл в Сирию. Помогать им будут российские военные.

Разбор завалов после землетрясения в провинции Идлиб, Сирия

Еще один самолет МЧС России со спасателями, кинологами и специальной техникой прибыл в Сирию. Помогать им будут российские военные.

© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR
10 из 14
© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR

У специалистов есть все необходимое для поиска людей под завалами.

Разбор завалов после землетрясения в провинции Идлиб, Сирия

У специалистов есть все необходимое для поиска людей под завалами.

© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR
11 из 14
© AFP 2023 / AAREF WATAD

Спасатели будут работать в круглосуточном режиме.

Последствия землетрясения в Сирии

Спасатели будут работать в круглосуточном режиме.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
12 из 14
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В Москве неравнодушные люди приходят с цветами к посольствам Сирии и Турции.

Женщина несет цветы к посольству Турции в память о погибших в результате землетрясения, которое произошло 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш

В Москве неравнодушные люди приходят с цветами к посольствам Сирии и Турции.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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13 из 14
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Посольство Турции в Москве приспустило флаг в связи с трауром. У здания лежат цветы и детские игрушки, горят свечи.

Цветы у посольства Турции в память о погибших в результате землетрясения, которое произошло 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш

Посольство Турции в Москве приспустило флаг в связи с трауром. У здания лежат цветы и детские игрушки, горят свечи.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
14 из 14

Разрушительное землетрясение произошло на юго-востоке Турции в ночь на понедельник, затронуло несколько сирийских провинций и ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии.

© AP Photo / Hussein Malla
1 из 14

Позже сейсмологи зарегистрировали три десятка афтершоков и новые мощные толчки.

© AP Photo / Serdar Ozsoy
2 из 14

Число погибших в Турции и Сирии превысило 11 тысяч человек, еще более 50 тысяч пострадали.

© Sputnik / Сертач Каяр
Перейти в медиабанк
3 из 14

Из-под завалов в Турции спасли более восьми тысяч человек.

© AP Photo / Mustafa Karali
4 из 14

"Мы столкнулись с одной из крупнейших катастроф в мире", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / Hussein Malla
5 из 14

В Турции объявили семидневный траур. Государственные флаги по всей стране и в представительствах за рубежом приспущены до захода солнца 12 февраля.

© Sputnik / Сертач Каяр
Перейти в медиабанк
6 из 14

От землетрясения пострадали древнейшие памятники, в том числе цитадель Алеппо в Сирии. Не исключено, что стихийным бедствием затронуты несколько объектов наследия ЮНЕСКО в Турции.

© AFP 2023
7 из 14

ЮНЕСКО обеспокоена ситуацией и пообещала пострадавшим в Сирии и Турции помощь в рамках своего мандата.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
8 из 14

Ликвидировать последствия землетрясения помогают спасатели из разных стран. Российские специалисты работают в одном из наиболее сильно пострадавших турецких районов — Кахраманмараше.

© AP Photo / Mustafa Karali
9 из 14

Еще один самолет МЧС России со спасателями, кинологами и специальной техникой прибыл в Сирию. Помогать им будут российские военные.

© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR
10 из 14

У специалистов есть все необходимое для поиска людей под завалами.

© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR
11 из 14

Спасатели будут работать в круглосуточном режиме.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
12 из 14

В Москве неравнодушные люди приходят с цветами к посольствам Сирии и Турции.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
13 из 14

Посольство Турции в Москве приспустило флаг в связи с трауром. У здания лежат цветы и детские игрушки, горят свечи.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
14 из 14
По данным Еврокомиссии, на конференцию приглашены представители порядка 60 государств и организаций, в том числе все государства ЕС, страны-кандидаты, соседние государства, все представители "двадцатки", за исключением России, представители Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, ООН, гуманитарные организации и финансовые институты.
"Цель конференции собрать максимально возможную сумму от международных доноров и использовать эти средства скоординировано на нужды пострадавших районов", - сказал представитель ЕС.
Ранее СМИ критиковали ЕС за недостаточную помощь пострадавшей от землетрясения Сирии, в том числе, из-за санкционной политики, которая затрудняет поставки.
Евросоюз не контактирует официально с действующим сирийским правительством, против которого он ввел санкции. ЕС оказывает помощь сирийским беженцам через международные организации. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявлял, что Евросоюз не планирует снимать санкции и участвовать в восстановлении Сирии, пока сирийское руководство не изменит свою политику.
Разбор завалов после землетрясения в турецком городе Адыямане - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Власти Турции оценили материальный ущерб от землетрясений
17 марта, 14:25
 
В миреСирияБрюссельТурцияЖозеп БоррельЕвросоюзООНЕврокомиссияСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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