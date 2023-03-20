https://ria.ru/20230320/zemletryaseniya-1859168866.html

Представителей Сирии не позвали на конференцию помощи после землетрясений

Представителей Сирии не позвали на конференцию помощи после землетрясений - РИА Новости, 20.03.2023

Представителей Сирии не позвали на конференцию помощи после землетрясений

Евросоюз не пригласил представителей Сирии на донорскую конференцию по сбору средств для пострадавших от землетрясения районов Турции и Сирии, сообщил... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T15:25

2023-03-20T15:25

2023-03-20T15:25

в мире

сирия

брюссель

турция

жозеп боррель

евросоюз

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еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 20 мар - РИА Новости. Евросоюз не пригласил представителей Сирии на донорскую конференцию по сбору средств для пострадавших от землетрясения районов Турции и Сирии, сообщил журналистам представитель ЕС. "Представителей правительства Сирии не будет, приглашены представители гражданского общества", - сказал европейский представитель. По данным Еврокомиссии, на конференцию приглашены представители порядка 60 государств и организаций, в том числе все государства ЕС, страны-кандидаты, соседние государства, все представители "двадцатки", за исключением России, представители Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, ООН, гуманитарные организации и финансовые институты. "Цель конференции собрать максимально возможную сумму от международных доноров и использовать эти средства скоординировано на нужды пострадавших районов", - сказал представитель ЕС. Ранее СМИ критиковали ЕС за недостаточную помощь пострадавшей от землетрясения Сирии, в том числе, из-за санкционной политики, которая затрудняет поставки. Евросоюз не контактирует официально с действующим сирийским правительством, против которого он ввел санкции. ЕС оказывает помощь сирийским беженцам через международные организации. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявлял, что Евросоюз не планирует снимать санкции и участвовать в восстановлении Сирии, пока сирийское руководство не изменит свою политику.

https://ria.ru/20230317/zemletryaseniya-1858595933.html

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