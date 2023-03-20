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Экс-мэра Старого Оскола заподозрили во взяточничестве, сообщил источник - РИА Новости, 20.03.2023
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16:40 20.03.2023 (обновлено: 16:41 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/vzyatka-1859215153.html
Экс-мэра Старого Оскола заподозрили во взяточничестве, сообщил источник
Экс-мэра Старого Оскола заподозрили во взяточничестве, сообщил источник - РИА Новости, 20.03.2023
Экс-мэра Старого Оскола заподозрили во взяточничестве, сообщил источник
Экс-мэр города Старый Оскол Белгородской области Александр Сергиенко задержан по подозрению в получении крупной взятки, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T16:40
2023-03-20T16:41
происшествия
старый оскол
белгородская область
газпром
россия
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БЕЛГОРОД, 20 мар - РИА Новости. Экс-мэр города Старый Оскол Белгородской области Александр Сергиенко задержан по подозрению в получении крупной взятки, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. В январе 2018 года Сергиенко был назначен на пост главы администрации Старого Оскола, занимал его до декабря 2021 года. После этого он работал генеральным директором в АО "Газпром газораспределение Белгород".
https://ria.ru/20230315/vzyatka-1858119119.html
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происшествия, старый оскол, белгородская область, газпром, россия
Происшествия, Старый Оскол, Белгородская область, Газпром, Россия
Экс-мэра Старого Оскола заподозрили во взяточничестве, сообщил источник

Экс-мэра Старого Оскола Сергиенко задержали по подозрению в получении взятки

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 20 мар - РИА Новости. Экс-мэр города Старый Оскол Белгородской области Александр Сергиенко задержан по подозрению в получении крупной взятки, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
«
"Да, задержан, подозревается в получении крупной взятки", - сказал собеседник агентства.
В январе 2018 года Сергиенко был назначен на пост главы администрации Старого Оскола, занимал его до декабря 2021 года. После этого он работал генеральным директором в АО "Газпром газораспределение Белгород".
Наручники - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Министра сельского хозяйства Карелии задержали по делу о взятке
15 марта, 18:32
 
ПроисшествияСтарый ОсколБелгородская областьГазпромРоссия
 
 
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