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"Друзья познаются в беде": Си рассказал о взаимопомощи России и Китая - РИА Новости, 20.03.2023
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01:14 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/vzaimopomosch-1859006976.html
"Друзья познаются в беде": Си рассказал о взаимопомощи России и Китая
"Друзья познаются в беде": Си рассказал о взаимопомощи России и Китая - РИА Новости, 20.03.2023
"Друзья познаются в беде": Си рассказал о взаимопомощи России и Китая
Народы России и Китая помогали друг другу в борьбе с COVID, это еще одно свидетельство того, как "друзья познаются в беде", заявил председатель КНР Си Цзиньпин... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T01:14
2023-03-20T01:14
в мире
китай
россия
си цзиньпин
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Народы России и Китая помогали друг другу в борьбе с COVID, это еще одно свидетельство того, как "друзья познаются в беде", заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты". "Народы наших стран оказали друг другу материальную и моральную поддержку в борьбе с коронавирусом, что стало еще одним свидетельством того, как "друзья познаются в беде", - написал Си Цзиньпин. Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
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в мире, китай, россия, си цзиньпин
В мире, Китай, Россия, Си Цзиньпин
"Друзья познаются в беде": Си рассказал о взаимопомощи России и Китая

Си: взаимная помощь России и КНР по COVID-19 показала, как друзья познаются в беде

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Народы России и Китая помогали друг другу в борьбе с COVID, это еще одно свидетельство того, как "друзья познаются в беде", заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты".
"Народы наших стран оказали друг другу материальную и моральную поддержку в борьбе с коронавирусом, что стало еще одним свидетельством того, как "друзья познаются в беде", - написал Си Цзиньпин.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Председатель КНР раскрыл цель своего визита в Россию
01:08
Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
 
В миреКитайРоссияСи Цзиньпин
 
 
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