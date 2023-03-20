https://ria.ru/20230320/vzaimopomosch-1859006976.html

"Друзья познаются в беде": Си рассказал о взаимопомощи России и Китая

"Друзья познаются в беде": Си рассказал о взаимопомощи России и Китая - РИА Новости, 20.03.2023

"Друзья познаются в беде": Си рассказал о взаимопомощи России и Китая

Народы России и Китая помогали друг другу в борьбе с COVID, это еще одно свидетельство того, как "друзья познаются в беде", заявил председатель КНР Си Цзиньпин... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T01:14

2023-03-20T01:14

2023-03-20T01:14

в мире

китай

россия

си цзиньпин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771022844_0:255:3187:2048_1920x0_80_0_0_edd79e952344fa499cee8eaef1136c7a.jpg

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Народы России и Китая помогали друг другу в борьбе с COVID, это еще одно свидетельство того, как "друзья познаются в беде", заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты". "Народы наших стран оказали друг другу материальную и моральную поддержку в борьбе с коронавирусом, что стало еще одним свидетельством того, как "друзья познаются в беде", - написал Си Цзиньпин. Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.

https://ria.ru/20230320/ukreplenie-1859006248.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, россия, си цзиньпин