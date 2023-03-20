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"Друзья познаются в беде": Си рассказал о взаимопомощи России и Китая
"Друзья познаются в беде": Си рассказал о взаимопомощи России и Китая - РИА Новости, 20.03.2023
"Друзья познаются в беде": Си рассказал о взаимопомощи России и Китая
Народы России и Китая помогали друг другу в борьбе с COVID, это еще одно свидетельство того, как "друзья познаются в беде", заявил председатель КНР Си Цзиньпин... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T01:14
2023-03-20T01:14
2023-03-20T01:14
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Народы России и Китая помогали друг другу в борьбе с COVID, это еще одно свидетельство того, как "друзья познаются в беде", заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты". "Народы наших стран оказали друг другу материальную и моральную поддержку в борьбе с коронавирусом, что стало еще одним свидетельством того, как "друзья познаются в беде", - написал Си Цзиньпин. Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
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в мире, китай, россия, си цзиньпин
В мире, Китай, Россия, Си Цзиньпин
"Друзья познаются в беде": Си рассказал о взаимопомощи России и Китая
Си: взаимная помощь России и КНР по COVID-19 показала, как друзья познаются в беде