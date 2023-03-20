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Партия "Аманат" получит большинство в нижней палате парламента Казахстана
Партия "Аманат" получит большинство в нижней палате парламента Казахстана - РИА Новости, 20.03.2023
Партия "Аманат" получит большинство в нижней палате парламента Казахстана
Крупнейшая партия Казахстана "Аманат" сохранит большинство в нижней палате парламента, следует из расчетов РИА Новости на основании предварительных результатов... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T17:40
2023-03-20T17:40
2023-03-20T18:14
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АСТАНА, 20 мар — РИА Новости. Крупнейшая партия Казахстана "Аманат" сохранит большинство в нижней палате парламента, следует из расчетов РИА Новости на основании предварительных результатов выборов, опубликованных казастанским ЦИК. Внеочередные выборы в мажилис и маслихаты состоялись накануне. Депутатов выбирали как по партийным спискам, так и по одномандатным округам.Так, по партийным спискам в мажилис проходят шесть из семи участвовавших выборах партий. "Аманат" набирает 53,9 процента голосов, Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" — 10,9 процента, Respublica — 8,59 процента, Народная партия — 6,8 процента, Демократическая партия "Ак жол" — 8,41 процента и Общенациональная социал-демократическая партия — 5,2 процента. Партии претендовали на 69 депутатских мандатов. ЦИК пока не опубликовал данные об их распределении, но, согласно законодательству, электоральный результат "Аманата" позволяет рассчитывать приблизительно на 40 мандатов.В одномандатных мажоритарных округах распределяются еще 29 мест в нижней палате. За них борьбу вели как представители партий, так и самовыдвиженцы. По предварительным данным, кандидаты от "Аманата" победили в 23 округах.Таким образом, партия "Аманат" может получить 63 из 98 депутатских мандатов, что позволит ей сохранить уверенное большинство.
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в мире, казахстан
Партия "Аманат" получит большинство в нижней палате парламента Казахстана
"Аманат" сохранит большинство мест в нижней палате парламента Казахстана по итогам выборов
АСТАНА, 20 мар — РИА Новости. Крупнейшая партия Казахстана "Аманат" сохранит большинство в нижней палате парламента, следует из расчетов РИА Новости на основании предварительных результатов выборов, опубликованных казастанским ЦИК.
Внеочередные выборы в мажилис и маслихаты состоялись накануне. Депутатов выбирали как по партийным спискам, так и по одномандатным округам.
Так, по партийным спискам в мажилис проходят шесть из семи участвовавших выборах партий. "Аманат" набирает 53,9 процента голосов, Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" — 10,9 процента, Respublica — 8,59 процента, Народная партия — 6,8 процента, Демократическая партия "Ак жол" — 8,41 процента и Общенациональная социал-демократическая партия — 5,2 процента.
Партии претендовали на 69 депутатских мандатов. ЦИК пока не опубликовал данные об их распределении, но, согласно законодательству, электоральный результат "Аманата" позволяет рассчитывать приблизительно на 40 мандатов.
В одномандатных мажоритарных округах распределяются еще 29 мест в нижней палате. За них борьбу вели как представители партий, так и самовыдвиженцы. По предварительным данным, кандидаты от "Аманата" победили в 23 округах.
Таким образом, партия "Аманат" может получить 63 из 98 депутатских мандатов, что позволит ей сохранить уверенное большинство.
Процедура выборов в нижнюю палату парламента Казахстана