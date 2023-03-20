https://ria.ru/20230320/vstrechi-1859174756.html

ВТБ возобновил очные встречи с миноритарными акционерами

ВТБ возобновил очные встречи с миноритарными акционерами - РИА Новости, 20.03.2023

ВТБ возобновил очные встречи с миноритарными акционерами

ВТБ возобновляет регулярные очные встречи с миноритарными акционерами в регионах, которые приостанавливались из-за пандемии, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T15:37

2023-03-20T15:37

2023-03-20T15:37

втб

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. ВТБ возобновляет регулярные очные встречи с миноритарными акционерами в регионах, которые приостанавливались из-за пандемии, сообщает пресс-служба банка.Очередное мероприятие состоялось в Екатеринбурге, в нем приняли участие около 500 акционеров банка. Представители службы по работе с акционерами, департамента брокерского обслуживания и Консультационного совета акционеров ВТБ (КСА) рассказали об итогах 2022 года, планах на этот год и основных приоритетах в работе с акционерами."В течение прошедшего года нам удалось выстроить работу с учетом новых реалий, трансформировать каналы связи с акционерами, возобновить регулярные очные встречи. Предпринятые усилия позволили сохранить тренд на рост числа акционеров-физических лиц в структуре акционеров ВТБ. В частности, за прошедший год их количество выросло. Отмечу, что около 68% акционеров ВТБ проживают за пределами Московского региона, Санкт-Петербурга и области", - сказал руководитель службы по работе с акционерами ВТБ Владимир Хоткин.В работе с акционерами банка активно принимает участие и Консультационный совет акционеров (КСА). В 2022 году создана Ассоциация розничных инвесторов, главная задача которой обеспечить постоянные и эффективные коммуникации между российскими эмитентами и их акционерами. Кроме того, созданный КСА Телеграм-канал "Контрольный пакет" информирует пользователей о новостях финансового рынка и важных событиях банка ВТБ."В 2022 году одной из важнейших задач в нашей работе с акционерами ВТБ было сохранение информационного баланса с учетом соблюдения введенных ограничений по раскрытию информации. Мы увеличили количество информационных обзоров и бюллетеней с фокусом на изменения регуляторных требований и законодательства, которые касаются инвестиционного рынка и наших инвесторов. На данный момент ВТБ входит в топ-10 эмитентов по количеству розничных акционеров, мы гордимся и дорожим этим результатом. В 2023 году мы планируем уделять особое внимание поддержанию диалога с нашими акционерами как путем проведения очных встреч и мероприятий, так и с помощью развития онлайн-каналов коммуникаций, которые позволяют обеспечивать максимально быструю и эффективную обратную связь", - отметил Хоткин.

https://ria.ru/20230317/vtb-1858597247.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб