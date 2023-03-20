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Национальное собрание Франции отклонило вотум недоверия правительству - РИА Новости, 20.03.2023
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20:53 20.03.2023 (обновлено: 21:19 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/votum-1859303776.html
Национальное собрание Франции отклонило вотум недоверия правительству
Национальное собрание Франции отклонило вотум недоверия правительству - РИА Новости, 20.03.2023
Национальное собрание Франции отклонило вотум недоверия правительству
Нацсобрание Франции отклонило в понедельник вотум недоверия правительству, выдвинутый оппозиционной группой LIOT, из-за пенсионной реформы, вызвавшей массовые... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T20:53
2023-03-20T21:19
в мире
франция
элизабет борн
марин ле пен
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ПАРИЖ, 20 мар - РИА Новости. Нацсобрание Франции отклонило в понедельник вотум недоверия правительству, выдвинутый оппозиционной группой LIOT, из-за пенсионной реформы, вызвавшей массовые беспорядки по всей стране.Ранее центристы и бывшие макронисты, входящие во фракцию LIOT (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires) в нижней палате французского парламента, выдвинули вотум недоверия правительству премьер-министра Элизабет Борн из-за пенсионной реформы.В понедельник в Нацсобрании Франции началось голосование по вотуму недоверия."Абсолютное большинство, составляющее 287 голосов, достигнуто не было, поэтому вотум недоверия отклонен", - объявила по результатам голосования председатель национального собрания Франции Яэль Брон-Пиве.По ее словам, за вотум проголосовали 278 депутатов, и только девять высказались против.Французский парламент в понедельник также проголосует по вотуму недоверия, выдвинутому депутатами возглавляемой Марин Ле Пен фракции крайне правой партии "Национальное объединение".В четверг Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране без голосования в парламенте. Этот шаг вызвал волну негодования среди депутатов, заявивших о "конце демократии".Согласно законодательству Франции, если правительство прибегает к статье 49.3 конституции, оппозиция вправе в течение 24 часов объявить ему вотум недоверия. Если парламентское большинство поддержит его, премьер-министр и кабмин будут вынуждены уйти в отставку. Если оппозиция не объявит вотум недоверия, закон будет считаться принятым.На данный момент нацсобрание Франции насчитывает 573 депутата (четыре из 577 мест вакантны). Чтобы вотум недоверия был принят, необходимы голоса как минимум 287 законодателей. Поддержка депутатов фракции Марин Ле Пен (88), NUPES (149), а также независимых депутатов (3 или 4 голоса) и депутатов от LIOT (15 или 16 голосов) дадут лишь 257 голосов. Таким образом, необходимо, чтобы вотум поддержали порядка 30 депутатов от партии республиканцев. Однако их лидер Эрик Сьотти накануне объявил, что партия не поддержит ни одну петицию, чтобы "не преумножать хаос" в стране.Пенсионная реформа вызвала волну протестов во французском обществе. За два месяца во Франции прошли уже восемь общенациональных манифестаций. Большинство из них собирали более миллиона участников по всей стране. Акции протеста сопровождались погромами и столкновениями стражей порядка с протестующими.
https://ria.ru/20230320/evropa-1858960799.html
https://ria.ru/20230313/summit-1857367004.html
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в мире, франция, элизабет борн, марин ле пен
В мире, Франция, Элизабет Борн, Марин Ле Пен
Национальное собрание Франции отклонило вотум недоверия правительству

Национальное собрание Франции отклонило выдвинутый LIOT вотум недоверия правительству

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЗдание Бурбонского дворца в Париже
Здание Бурбонского дворца в Париже - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Здание Бурбонского дворца в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 20 мар - РИА Новости. Нацсобрание Франции отклонило в понедельник вотум недоверия правительству, выдвинутый оппозиционной группой LIOT, из-за пенсионной реформы, вызвавшей массовые беспорядки по всей стране.
Ранее центристы и бывшие макронисты, входящие во фракцию LIOT (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires) в нижней палате французского парламента, выдвинули вотум недоверия правительству премьер-министра Элизабет Борн из-за пенсионной реформы.
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В понедельник в Нацсобрании Франции началось голосование по вотуму недоверия.
"Абсолютное большинство, составляющее 287 голосов, достигнуто не было, поэтому вотум недоверия отклонен", - объявила по результатам голосования председатель национального собрания Франции Яэль Брон-Пиве.
По ее словам, за вотум проголосовали 278 депутатов, и только девять высказались против.
Французский парламент в понедельник также проголосует по вотуму недоверия, выдвинутому депутатами возглавляемой Марин Ле Пен фракции крайне правой партии "Национальное объединение".
В четверг Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране без голосования в парламенте. Этот шаг вызвал волну негодования среди депутатов, заявивших о "конце демократии".
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Согласно законодательству Франции, если правительство прибегает к статье 49.3 конституции, оппозиция вправе в течение 24 часов объявить ему вотум недоверия. Если парламентское большинство поддержит его, премьер-министр и кабмин будут вынуждены уйти в отставку. Если оппозиция не объявит вотум недоверия, закон будет считаться принятым.
На данный момент нацсобрание Франции насчитывает 573 депутата (четыре из 577 мест вакантны). Чтобы вотум недоверия был принят, необходимы голоса как минимум 287 законодателей. Поддержка депутатов фракции Марин Ле Пен (88), NUPES (149), а также независимых депутатов (3 или 4 голоса) и депутатов от LIOT (15 или 16 голосов) дадут лишь 257 голосов. Таким образом, необходимо, чтобы вотум поддержали порядка 30 депутатов от партии республиканцев. Однако их лидер Эрик Сьотти накануне объявил, что партия не поддержит ни одну петицию, чтобы "не преумножать хаос" в стране.
Пенсионная реформа вызвала волну протестов во французском обществе. За два месяца во Франции прошли уже восемь общенациональных манифестаций. Большинство из них собирали более миллиона участников по всей стране. Акции протеста сопровождались погромами и столкновениями стражей порядка с протестующими.
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