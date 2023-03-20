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В Екатеринбурге будут судить воспитателя, ударившего двухлетнюю девочку - РИА Новости, 20.03.2023
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12:03 20.03.2023 (обновлено: 13:57 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/vospitatel-1859067730.html
В Екатеринбурге будут судить воспитателя, ударившего двухлетнюю девочку
В Екатеринбурге будут судить воспитателя, ударившего двухлетнюю девочку - РИА Новости, 20.03.2023
В Екатеринбурге будут судить воспитателя, ударившего двухлетнюю девочку
Экс-воспитателю элитного детского садика в Екатеринбурге, которая наотмашь стукнула 2-летнюю девочку по голове, грозит срок, обвинительное заключение направлено РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T12:03
2023-03-20T13:57
происшествия
екатеринбург
урал
ленинский район
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мар - РИА Новости. Экс-воспитателю элитного детского садика в Екатеринбурге, которая наотмашь стукнула 2-летнюю девочку по голове, грозит срок, обвинительное заключение направлено в суд, сообщает региональная прокуратура. "Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего воспитателя частного детского сада, обвиняемой в причинении телесных повреждений малолетнему ребенку и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию", - говорится в сообщении. Как отметили в региональном СУСК, 29-летняя воспитательница ясельной группы детсада "Согласие" утром 1 ноября 2022 года ударила ладонью в лоб девочке, которой на тот момент было 1 год 11 месяцев. "В результате удара ребенок упал со скамьи на пол", - отметили в ведомстве. При этом экс-воспитатель часто грубо и нецензурно высказывалась в адрес пострадавшей девочки, заявили также в прокуратуре. Как указано на сайте садика, "Согласие" - учреждение частное и позиционирующее себя в рамках премиум-класса. Уголовное дело будет направлено мировому судье Ленинского района Екатеринбурга. Свою вину фигурантка признала, уточнили уже в СУСК. Судя по санкциям двух уголовных статей, девушке может грозить реальный срок: за неисполнение обязанностей с жестоким обращением к ребенку - до трех лет и за побои - до двух лет.
https://ria.ru/20230215/detsad-1852261827.html
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происшествия, екатеринбург, урал, ленинский район, россия
Происшествия, Екатеринбург, Урал, Ленинский район, Россия
В Екатеринбурге будут судить воспитателя, ударившего двухлетнюю девочку

В Екатеринбурге будут судить воспитателя элитного детсада, ударившего двухлетнюю девочку

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мар - РИА Новости. Экс-воспитателю элитного детского садика в Екатеринбурге, которая наотмашь стукнула 2-летнюю девочку по голове, грозит срок, обвинительное заключение направлено в суд, сообщает региональная прокуратура.
"Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего воспитателя частного детского сада, обвиняемой в причинении телесных повреждений малолетнему ребенку и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию", - говорится в сообщении.
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Как отметили в региональном СУСК, 29-летняя воспитательница ясельной группы детсада "Согласие" утром 1 ноября 2022 года ударила ладонью в лоб девочке, которой на тот момент было 1 год 11 месяцев. "В результате удара ребенок упал со скамьи на пол", - отметили в ведомстве.
При этом экс-воспитатель часто грубо и нецензурно высказывалась в адрес пострадавшей девочки, заявили также в прокуратуре. Как указано на сайте садика, "Согласие" - учреждение частное и позиционирующее себя в рамках премиум-класса.
Уголовное дело будет направлено мировому судье Ленинского района Екатеринбурга. Свою вину фигурантка признала, уточнили уже в СУСК.
Судя по санкциям двух уголовных статей, девушке может грозить реальный срок: за неисполнение обязанностей с жестоким обращением к ребенку - до трех лет и за побои - до двух лет.
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