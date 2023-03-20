https://ria.ru/20230320/vospitatel-1859067730.html

В Екатеринбурге будут судить воспитателя, ударившего двухлетнюю девочку

В Екатеринбурге будут судить воспитателя, ударившего двухлетнюю девочку - РИА Новости, 20.03.2023

В Екатеринбурге будут судить воспитателя, ударившего двухлетнюю девочку

Экс-воспитателю элитного детского садика в Екатеринбурге, которая наотмашь стукнула 2-летнюю девочку по голове, грозит срок, обвинительное заключение направлено РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T12:03

2023-03-20T12:03

2023-03-20T13:57

происшествия

екатеринбург

урал

ленинский район

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мар - РИА Новости. Экс-воспитателю элитного детского садика в Екатеринбурге, которая наотмашь стукнула 2-летнюю девочку по голове, грозит срок, обвинительное заключение направлено в суд, сообщает региональная прокуратура. "Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего воспитателя частного детского сада, обвиняемой в причинении телесных повреждений малолетнему ребенку и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию", - говорится в сообщении. Как отметили в региональном СУСК, 29-летняя воспитательница ясельной группы детсада "Согласие" утром 1 ноября 2022 года ударила ладонью в лоб девочке, которой на тот момент было 1 год 11 месяцев. "В результате удара ребенок упал со скамьи на пол", - отметили в ведомстве. При этом экс-воспитатель часто грубо и нецензурно высказывалась в адрес пострадавшей девочки, заявили также в прокуратуре. Как указано на сайте садика, "Согласие" - учреждение частное и позиционирующее себя в рамках премиум-класса. Уголовное дело будет направлено мировому судье Ленинского района Екатеринбурга. Свою вину фигурантка признала, уточнили уже в СУСК. Судя по санкциям двух уголовных статей, девушке может грозить реальный срок: за неисполнение обязанностей с жестоким обращением к ребенку - до трех лет и за побои - до двух лет.

https://ria.ru/20230215/detsad-1852261827.html

https://ria.ru/20230320/ubiystvo-1859066477.html

екатеринбург

урал

ленинский район

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происшествия, екатеринбург, урал, ленинский район, россия