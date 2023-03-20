https://ria.ru/20230320/volkswagen-1859054614.html

В Нижнем Новгороде по иску ГАЗа арестовали активы Volkswagen

В Нижнем Новгороде по иску ГАЗа арестовали активы Volkswagen - РИА Новости, 20.03.2023

В Нижнем Новгороде по иску ГАЗа арестовали активы Volkswagen

Арбитражный суд Нижегородской области арестовал активы Volkswagen в России по иску ГАЗа, который требует взыскать более 15,5 миллиарда рублей, следует из... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T11:01

2023-03-20T11:01

2023-03-20T16:24

нижний новгород

россия

группа газ

нижегородская область

фольксваген груп рус

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150091/51/1500915162_0:144:3130:1905_1920x0_80_0_0_bb41222e5e6f9eaf909b7d325fa30e53.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мар — РИА Новости. Арбитражный суд Нижегородской области арестовал активы Volkswagen в России по иску ГАЗа, который требует взыскать более 15,5 миллиарда рублей, следует из материалов суда.Сообщается, что холдинг ГАЗ обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением к ответчикам — "Фольксваген Груп Рус" (ФГР) и Volkswagen aktiengesellschaft (Volkswagen AG, Германия, Вольфсбург) — с требованиями признать недействительным расторжение соглашения о контрактной сборке в Нижнем Новгороде и взыскать солидарно с ответчиков убытков в размере 15 574 846 000 рублей."Арбитражный суд Нижегородской области определил: заявление общества с ограниченной ответственностью "Автомобильный завод "ГАЗ" о принятии обеспечительных мер удовлетворить", — говорится в определении суда. Суд постановил наложить арест на имущество, контролируемое компанией Volkswagen aktiengesellschaft (доли нескольких компаний в уставном капитале), а также на несколько объектов недвижимого имущества ООО "Фольксваген Груп Рус"."Запретить инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу города Калуги и межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по городу Москве осуществлять любые регистрационные действия, связанные с ликвидацией, реорганизацией, изменением состава участников, увеличением и уменьшением уставного капитала ООО "Фольксваген Груп Рус", ООО "Фольксваген КС", ООО "Скания лизинг", ООО "Скания страхование", ООО "Скания финанс", — отмечается в материалах дела.В ходатайстве автозавод ГАЗ утверждает, что Volkswagen Group планирует в ближайшее время окончательно уйти с российского рынка, продав оставшиеся активы третьим лицам. "В случае продажи доли в уставном капитале ФГР, у Volkswagen AG не останется никаких других активов в России, что, по мнению истца, является достаточным основанием для принятия обеспечительных мер", — подчеркивается в документе.

https://ria.ru/20230206/volkswagen-1849974743.html

https://ria.ru/20230206/kitay-1849308589.html

нижний новгород

россия

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

нижний новгород, россия, группа газ, нижегородская область, фольксваген груп рус, экономика