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Водолазы достали тело одного из трех пропавших без вести на Волге - РИА Новости, 20.03.2023
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Шоубиз
 
15:38 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/volga-1859173965.html
Водолазы достали тело одного из трех пропавших без вести на Волге
Водолазы достали тело одного из трех пропавших без вести на Волге - РИА Новости, 20.03.2023
Водолазы достали тело одного из трех пропавших без вести на Волге
Водолазы достали тело одного из трех пропавших без вести на Волге в Ярославской области, в числе которых музыкант Дмитрий Свиргунов, один из создателей группы... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T15:38
2023-03-20T15:38
шоубиз
происшествия
cream soda
ярославская область
шоу-бизнес
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
звезды
знаменитости
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мар — РИА Новости. Водолазы достали тело одного из трех пропавших без вести на Волге в Ярославской области, в числе которых музыкант Дмитрий Свиргунов, один из создателей группы Cream Soda, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону. В ночь на 20 марта Свиргунов, известный по таким хитам, как "Никаких больше вечеринок" и "Плачу на техно", провалился с друзьями под лед на Волге в Ярославской области.Об этом сообщили "ВКонтакте" участники Cream Soda. Они же рассказали о том, что к поиску музыканта подключились спасатели, которые пытаются найти тела Дмитрия, его брата Ромы и друга Гриши.Ранее в ГУ МЧС по Ярославской области рассказали РИА Новости о том, что в селе Диево-Городище пять человек провалились под лед. Тогда спасателям удалось спасти мужчину и женщину. Однако первый скончался в машине скорой помощи.
https://ria.ru/20230320/svirgunov-1859157864.html
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происшествия, cream soda, ярославская область, шоу-бизнес, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), звезды, знаменитости
Шоубиз, Происшествия, Cream Soda, Ярославская область, Шоу-бизнес, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), звезды, Знаменитости
Водолазы достали тело одного из трех пропавших без вести на Волге

Водолазы достали тело одного из трех пропавших без вести на Волге в Ярославской области

© Фото : Прокуратура Ярославской областиВ ночь с 19 на 20 марта компания отдыхающих, переходя акваторию реки Волги около села Диево-Городище, провалилась под лёд
В ночь с 19 на 20 марта компания отдыхающих, переходя акваторию реки Волги около села Диево-Городище, провалилась под лёд - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© Фото : Прокуратура Ярославской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мар — РИА Новости. Водолазы достали тело одного из трех пропавших без вести на Волге в Ярославской области, в числе которых музыкант Дмитрий Свиргунов, один из создателей группы Cream Soda, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
«

"Водолазы обнаружили тело одного из трех погибших", — рассказала собеседница агентства, не уточняя личность.

В ночь на 20 марта Свиргунов, известный по таким хитам, как "Никаких больше вечеринок" и "Плачу на техно", провалился с друзьями под лед на Волге в Ярославской области.
Об этом сообщили "ВКонтакте" участники Cream Soda. Они же рассказали о том, что к поиску музыканта подключились спасатели, которые пытаются найти тела Дмитрия, его брата Ромы и друга Гриши.
Ранее в ГУ МЧС по Ярославской области рассказали РИА Новости о том, что в селе Диево-Городище пять человек провалились под лед. Тогда спасателям удалось спасти мужчину и женщину. Однако первый скончался в машине скорой помощи.
Дима Нова в клипе группы Cream Soda - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Основатель группы Cream Soda провалился с друзьями под лед на Волге
Вчера, 15:13
 
ШоубизПроисшествияCream SodaЯрославская областьШоу-бизнесМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)звездыЗнаменитости
 
 
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