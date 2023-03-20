https://ria.ru/20230320/volga-1859173965.html
Водолазы достали тело одного из трех пропавших без вести на Волге
Водолазы достали тело одного из трех пропавших без вести на Волге - РИА Новости, 20.03.2023
Водолазы достали тело одного из трех пропавших без вести на Волге
Водолазы достали тело одного из трех пропавших без вести на Волге в Ярославской области, в числе которых музыкант Дмитрий Свиргунов, один из создателей группы... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T15:38
2023-03-20T15:38
2023-03-20T15:38
шоубиз
происшествия
cream soda
ярославская область
шоу-бизнес
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мар — РИА Новости. Водолазы достали тело одного из трех пропавших без вести на Волге в Ярославской области, в числе которых музыкант Дмитрий Свиргунов, один из создателей группы Cream Soda, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону. В ночь на 20 марта Свиргунов, известный по таким хитам, как "Никаких больше вечеринок" и "Плачу на техно", провалился с друзьями под лед на Волге в Ярославской области.Об этом сообщили "ВКонтакте" участники Cream Soda. Они же рассказали о том, что к поиску музыканта подключились спасатели, которые пытаются найти тела Дмитрия, его брата Ромы и друга Гриши.Ранее в ГУ МЧС по Ярославской области рассказали РИА Новости о том, что в селе Диево-Городище пять человек провалились под лед. Тогда спасателям удалось спасти мужчину и женщину. Однако первый скончался в машине скорой помощи.
https://ria.ru/20230320/svirgunov-1859157864.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, cream soda, ярославская область, шоу-бизнес, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), звезды, знаменитости
Шоубиз, Происшествия, Cream Soda, Ярославская область, Шоу-бизнес, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), звезды, Знаменитости
Водолазы достали тело одного из трех пропавших без вести на Волге
Водолазы достали тело одного из трех пропавших без вести на Волге в Ярославской области