https://ria.ru/20230320/vizy-1859182036.html

Эксперты рассказали, когда российские туристы смогут получить визу в Китай

Эксперты рассказали, когда российские туристы смогут получить визу в Китай - РИА Новости, 20.03.2023

Эксперты рассказали, когда российские туристы смогут получить визу в Китай

Китай может выдавать туристические визы россиянам, однако на деле не все так просто, говорят эксперты. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T16:04

2023-03-20T16:04

2023-03-20T16:04

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Китай может выдавать туристические визы россиянам, однако на деле не все так просто, говорят эксперты."Процесс получения туристических виз, вероятно, к июню будет возобновлен, – объясняет Сергей Седов, владелец компании Go China. – Но лето в Китае несезон. Если все восстановят, пересчитаем стоимость туров, и осенью все пойдет так, как должно".Эксперт уточняет, представители его компании были в посольстве КНР в Москве. Там объяснили, что с 15 марта, как было сказано ранее, можно подавать документы на туристические визы, как и на все остальные. "Но там добавили: ближайший день, когда вы можете прийти на подачу, 25 мая", – говорит эксперт.По его словам, свободные слоты никто резко не занимал. Они были выбраны еще в январе, когда Китай открылся для иностранцев. У посольства нет разделения записи по типам виз, запись общая. Поэтому спрос есть давно, с начала этого года, отсюда и дефицит. "Места заняли под бизнес-визы, – объясняет Седов. – Предприниматели в январе спохватились, что надо ехать. Это произошло не вот сейчас, а намного раньше". По его словам, в регионах ситуация может отличаться."Туристические визы пока еще не оформляются и не выдаются. Так нам отвечают в консульстве", – говорит руководитель отдела маркетинга China Travel Евгений Глотов. По его словам, пока этот процесс не налажен, турфирмам требуется время для подготовительных работ.

https://ria.ru/20230315/kitay-1857796454.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, китай, визы