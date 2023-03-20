https://ria.ru/20230320/vizit-1859313659.html

США планируют визит Блинкена в Китай

США планируют визит Блинкена в Китай - РИА Новости, 20.03.2023

США планируют визит Блинкена в Китай

США сохраняют намерение осуществить визит госсекретаря Энтони Блинкена в Китай и считают важным сохранение каналов коммуникации с Пекином, "особенно в это... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T21:42

2023-03-20T21:42

2023-03-20T21:48

в мире

сша

китай

пекин

энтони блинкен

джон кирби

джанет йеллен

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ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. США сохраняют намерение осуществить визит госсекретаря Энтони Блинкена в Китай и считают важным сохранение каналов коммуникации с Пекином, "особенно в это время", заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби."Мы считаем важным сохранять открытыми каналы коммуникации, в особенности сейчас, когда напряженность столь высока. Вот почему мы сохраняем намерение осуществить визит госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин. Эта поездка была отложена, но не отменена", - сказал Кирби в ходе брифинга на площадке Белого дома.Он также сообщил, что Вашингтон и Пекин в настоящее время ведут диалог по организации визитов в КНР министров финансов и торговли США – Джанет Йеллен и Джины Раймондо. "Данные поездки, над проработкой которых мы работаем, будут сфокусированы на обсуждении вопросов экономического характера", - проинформировал представитель Белого дома.

https://ria.ru/20230310/kitay-1856871097.html

сша

китай

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в мире, сша, китай, пекин, энтони блинкен, джон кирби, джанет йеллен