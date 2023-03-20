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США планируют визит Блинкена в Китай - РИА Новости, 20.03.2023
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21:42 20.03.2023 (обновлено: 21:48 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/vizit-1859313659.html
США планируют визит Блинкена в Китай
США планируют визит Блинкена в Китай - РИА Новости, 20.03.2023
США планируют визит Блинкена в Китай
США сохраняют намерение осуществить визит госсекретаря Энтони Блинкена в Китай и считают важным сохранение каналов коммуникации с Пекином, "особенно в это... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T21:42
2023-03-20T21:48
в мире
сша
китай
пекин
энтони блинкен
джон кирби
джанет йеллен
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ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. США сохраняют намерение осуществить визит госсекретаря Энтони Блинкена в Китай и считают важным сохранение каналов коммуникации с Пекином, "особенно в это время", заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби."Мы считаем важным сохранять открытыми каналы коммуникации, в особенности сейчас, когда напряженность столь высока. Вот почему мы сохраняем намерение осуществить визит госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин. Эта поездка была отложена, но не отменена", - сказал Кирби в ходе брифинга на площадке Белого дома.Он также сообщил, что Вашингтон и Пекин в настоящее время ведут диалог по организации визитов в КНР министров финансов и торговли США – Джанет Йеллен и Джины Раймондо. "Данные поездки, над проработкой которых мы работаем, будут сфокусированы на обсуждении вопросов экономического характера", - проинформировал представитель Белого дома.
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в мире, сша, китай, пекин, энтони блинкен, джон кирби, джанет йеллен
В мире, США, Китай, Пекин, Энтони Блинкен, Джон Кирби, Джанет Йеллен
США планируют визит Блинкена в Китай

Представитель Белого дома Кирби: США сохраняют планы визита госсекретаря Блинкена в Китай

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. США сохраняют намерение осуществить визит госсекретаря Энтони Блинкена в Китай и считают важным сохранение каналов коммуникации с Пекином, "особенно в это время", заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
"Мы считаем важным сохранять открытыми каналы коммуникации, в особенности сейчас, когда напряженность столь высока. Вот почему мы сохраняем намерение осуществить визит госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин. Эта поездка была отложена, но не отменена", - сказал Кирби в ходе брифинга на площадке Белого дома.
Он также сообщил, что Вашингтон и Пекин в настоящее время ведут диалог по организации визитов в КНР министров финансов и торговли США – Джанет Йеллен и Джины Раймондо. "Данные поездки, над проработкой которых мы работаем, будут сфокусированы на обсуждении вопросов экономического характера", - проинформировал представитель Белого дома.
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В миреСШАКитайПекинЭнтони БлинкенДжон КирбиДжанет Йеллен
 
 
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