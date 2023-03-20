Рейтинг@Mail.ru
Врач объяснил, чем опасно злоупотребление витаминами - РИА Новости, 20.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:15 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/vitaminy-1859012021.html
Врач объяснил, чем опасно злоупотребление витаминами
Врач объяснил, чем опасно злоупотребление витаминами - РИА Новости, 20.03.2023
Врач объяснил, чем опасно злоупотребление витаминами
Чрезмерное употребление витаминов может привести к тяжелым последствиям, предупредил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-гепатолог Сергей... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T02:15
2023-03-20T02:15
общество
россия
сергей вялов
здоровье
витамины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770102319_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_6a175d7b351582599402e147f68b550c.jpg
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Чрезмерное употребление витаминов может привести к тяжелым последствиям, предупредил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-гепатолог Сергей Вялов. Особенно опасен витамин D, считает он.Правильно подобранные продукты питания содержат все необходимые здоровому человеку витамины, однако многие люди почему-то уверены, что их организм страдает от недостатка этих микронутриентов, отметил Вялов."Когда мы говорим про витамины, у нас почему-то всегда есть презумпция виновности. Каждый свято верит, что ему витаминов не хватает. Никому в голову не приходит, что витаминов может быть слишком много. Все думают, что едят отвратительные продукты, в которых нет витаминов, а на самом деле они есть", — сказал он.Прием витаминных препаратов без консультации со специалистом может привести к гипервитаминозу, продолжил кандидат медицинских наук."Если дополнительно употреблять витамины без назначения врача, то это грозит гипервитаминозом, то есть таким состоянием, когда витаминов в организме слишком много", — пояснил Вялов.В качестве примера врач привел витамин D. По его словам, злоупотребление этим веществом может негативно отразиться не только на состоянии костей, сосудов и иммунной системы, но и на когнитивных способностях человека.Организм нуждается в 600-800 МЕ витамина D в сутки, между тем многие люди принимают его в значительно более высоких дозах — по 2000-4000 МЕ в день, уточнил врач в интервью радио Sputnik.
https://rsport.ria.ru/20230313/vitaminy-1857607694.html
https://rsport.ria.ru/20220906/antioksidanty-1814932438.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770102319_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_bb1ed5b2b2d7adb330fe3a0b21f7766d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей вялов, здоровье, витамины
Общество, Россия, Сергей Вялов, Здоровье, Витамины
Врач объяснил, чем опасно злоупотребление витаминами

Врач Вялов: избыточные дозы витамина D приводят к вымыванию кальция из костей

© Depositphotos.com / Vasyl YakobchukКапсулы с витаминами
Капсулы с витаминами - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© Depositphotos.com / Vasyl Yakobchuk
Капсулы с витаминами. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Чрезмерное употребление витаминов может привести к тяжелым последствиям, предупредил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-гепатолог Сергей Вялов. Особенно опасен витамин D, считает он.
Правильно подобранные продукты питания содержат все необходимые здоровому человеку витамины, однако многие люди почему-то уверены, что их организм страдает от недостатка этих микронутриентов, отметил Вялов.
"Когда мы говорим про витамины, у нас почему-то всегда есть презумпция виновности. Каждый свято верит, что ему витаминов не хватает. Никому в голову не приходит, что витаминов может быть слишком много. Все думают, что едят отвратительные продукты, в которых нет витаминов, а на самом деле они есть", — сказал он.
Прием витаминных препаратов без консультации со специалистом может привести к гипервитаминозу, продолжил кандидат медицинских наук.
Цитрусовые - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Токсиколог рассказал о тревожных последствиях передозировки витамином С
13 марта, 20:10
"Если дополнительно употреблять витамины без назначения врача, то это грозит гипервитаминозом, то есть таким состоянием, когда витаминов в организме слишком много", — пояснил Вялов.
В качестве примера врач привел витамин D. По его словам, злоупотребление этим веществом может негативно отразиться не только на состоянии костей, сосудов и иммунной системы, но и на когнитивных способностях человека.
«
"Избыточные дозы витамина D приводят к вымыванию кальция из костей, угнетению иммунитета, нарушению тонуса сосудов, и память от этого тоже страдает. Последнее британское исследование даже говорит, что чрезмерное употребление этого витамина способствует развитию умственной отсталости", — добавил Вялов.
Организм нуждается в 600-800 МЕ витамина D в сутки, между тем многие люди принимают его в значительно более высоких дозах — по 2000-4000 МЕ в день, уточнил врач в интервью радио Sputnik.
Продукты - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Антиоксиданты: что это такое и в каких продуктах содержатся
6 сентября 2022, 18:50
 
ОбществоРоссияСергей ВяловЗдоровьеВитамины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала