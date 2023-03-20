https://ria.ru/20230320/vitaminy-1859012021.html

Врач объяснил, чем опасно злоупотребление витаминами

Врач объяснил, чем опасно злоупотребление витаминами - РИА Новости, 20.03.2023

Врач объяснил, чем опасно злоупотребление витаминами

Чрезмерное употребление витаминов может привести к тяжелым последствиям, предупредил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-гепатолог Сергей... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T02:15

2023-03-20T02:15

2023-03-20T02:15

общество

россия

сергей вялов

здоровье

витамины

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Чрезмерное употребление витаминов может привести к тяжелым последствиям, предупредил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-гепатолог Сергей Вялов. Особенно опасен витамин D, считает он.Правильно подобранные продукты питания содержат все необходимые здоровому человеку витамины, однако многие люди почему-то уверены, что их организм страдает от недостатка этих микронутриентов, отметил Вялов."Когда мы говорим про витамины, у нас почему-то всегда есть презумпция виновности. Каждый свято верит, что ему витаминов не хватает. Никому в голову не приходит, что витаминов может быть слишком много. Все думают, что едят отвратительные продукты, в которых нет витаминов, а на самом деле они есть", — сказал он.Прием витаминных препаратов без консультации со специалистом может привести к гипервитаминозу, продолжил кандидат медицинских наук."Если дополнительно употреблять витамины без назначения врача, то это грозит гипервитаминозом, то есть таким состоянием, когда витаминов в организме слишком много", — пояснил Вялов.В качестве примера врач привел витамин D. По его словам, злоупотребление этим веществом может негативно отразиться не только на состоянии костей, сосудов и иммунной системы, но и на когнитивных способностях человека.Организм нуждается в 600-800 МЕ витамина D в сутки, между тем многие люди принимают его в значительно более высоких дозах — по 2000-4000 МЕ в день, уточнил врач в интервью радио Sputnik.

https://rsport.ria.ru/20230313/vitaminy-1857607694.html

https://rsport.ria.ru/20220906/antioksidanty-1814932438.html

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общество, россия, сергей вялов, здоровье, витамины