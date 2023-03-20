https://ria.ru/20230320/vina-1859092084.html
Блогер-сыроед не признает вину в смерти сына от голода, сообщил источник
Блогер-сыроед не признает вину в смерти сына от голода, сообщил источник - РИА Новости, 20.03.2023
Блогер-сыроед не признает вину в смерти сына от голода, сообщил источник
Отец умершего от истощения младенца в Сочи не считает, что лишение ребенка еды по несколько раз в месяц привело к смерти малыша, рассказал РИА Новости источник... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T13:09
2023-03-20T13:09
2023-03-20T13:54
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Отец умершего от истощения младенца в Сочи не считает, что лишение ребенка еды по несколько раз в месяц привело к смерти малыша, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее в Сочи было возбуждено уголовное дело по факту смерти младенца от истощения. По данным СУ СК по краю, ребенку стало плохо из-за длительного отказа от пищи и ухудшения состояния здоровья. Также, по данным следствия, мужчина после рождения сына не менее трех раз забирал младенца у матери и не кормил сутки. Восьмого марта родители самостоятельно отвезли младенца в больницу, однако он скончался по пути в медучреждение. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о семье известного блогера-сыроеда, который сейчас проживает в Сочи. Собеседник рассказал, что не давая ребенку пищу, блогер-сыроед рассчитывал таким образом приучить того к сыроедству. При этом пыталась ли мать младенца как-то повлиять на ситуацию, пока неизвестно. Однако, как сообщалось ранее, ей, в отличие от отца ребенка, который обвиняется в истязании и убийстве, вменяют причинение смерти по неосторожности. В воскресенье суд арестовал на два месяца блогера-сыроеда, мать погибшего младенца помещена под домашний арест.
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происшествия, здоровье - общество, сочи, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Здоровье - Общество, Сочи, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Блогер-сыроед не признает вину в смерти сына от голода, сообщил источник
Источник сообщил, что блогер-сыроед не признает вину в смерти младенца в Сочи от голода
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Отец умершего от истощения младенца в Сочи не считает, что лишение ребенка еды по несколько раз в месяц привело к смерти малыша, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее в Сочи было возбуждено уголовное дело по факту смерти младенца от истощения. По данным СУ СК
по краю, ребенку стало плохо из-за длительного отказа от пищи и ухудшения состояния здоровья. Также, по данным следствия, мужчина после рождения сына не менее трех раз забирал младенца у матери и не кормил сутки. Восьмого марта родители самостоятельно отвезли младенца в больницу, однако он скончался по пути в медучреждение.
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По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о семье известного блогера-сыроеда, который сейчас проживает в Сочи.
«
"Он до сих пор не признал вину в смерти сына", - сказал собеседник агентства.
Собеседник рассказал, что не давая ребенку пищу, блогер-сыроед рассчитывал таким образом приучить того к сыроедству. При этом пыталась ли мать младенца как-то повлиять на ситуацию, пока неизвестно. Однако, как сообщалось ранее, ей, в отличие от отца ребенка, который обвиняется в истязании и убийстве, вменяют причинение смерти по неосторожности.
В воскресенье суд арестовал на два месяца блогера-сыроеда, мать погибшего младенца помещена под домашний арест.
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