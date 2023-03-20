https://ria.ru/20230320/veypov-1859021236.html

В России в полтора раза выросли продажи жидкостей для вейпов

В России в полтора раза выросли продажи жидкостей для вейпов - РИА Новости, 20.03.2023

В России в полтора раза выросли продажи жидкостей для вейпов

Продажи жидкостей для вейпов в России в феврале 2023 года выросли на 48% по сравнению с февралем 2022 года, в январе - на 57%, говорится в исследовании... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T06:25

2023-03-20T06:25

2023-03-20T10:00

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147740/53/1477405329_0:0:5520:3106_1920x0_80_0_0_545ee7a48cc28b82bf591a690450134b.jpg

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Продажи жидкостей для вейпов в России в феврале 2023 года выросли на 48% по сравнению с февралем 2022 года, в январе - на 57%, говорится в исследовании "Контур.Маркета", результаты которого есть у РИА Новости. "Продажи жидкостей для вейпов растут. В январе 2023 года рост составил 57% по сравнению с январем 2022 года, а в феврале продажи выросли на 48%", - говорится в исследовании. Кроме того, смеси для кальянов в январе 2023 года покупали на 45% чаще, а в феврале - на 53%, чем в аналогичные периоды прошлого года. При этом средняя цена на жидкости для вейпов значительно не изменилась и составляет порядка 550 рублей за 120 миллилитров. Цена на смеси для кальянов выросла на 9% (за фасовку 50 грамм) и составила 350 рублей. В конце января текущего года в РФ был подписан закон, увеличивающий с первого весеннего месяца ставки акцизов на сигареты и папиросы, табак для нагревания, а также на жидкости для электронных сигарет (вейпов), одновременно отменяя акциз на сами вейпы. Кроме того, с 1 апреля 2023 года начинается передача в систему "Честный Знак" информации об оптовом и розничном обороте никотиносодержащих жидкостей для электронных сигарет.

https://ria.ru/20230301/draka-1855071795.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия