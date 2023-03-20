https://ria.ru/20230320/vbrosy-1859141346.html

Глава МВД рассказал о массированных вбросах о ВС России в рунете

Глава МВД рассказал о массированных вбросах о ВС России в рунете - РИА Новости, 20.03.2023

Глава МВД рассказал о массированных вбросах о ВС России в рунете

Российские пользователи глобальной сети в прошлом году постоянно подвергались массированным вбросам о ВС РФ, сказал глава МВД РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T14:37

2023-03-20T14:37

2023-03-20T14:37

безопасность

россия

владимир колокольцев

интернет

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российские пользователи глобальной сети в прошлом году постоянно подвергались массированным вбросам о ВС РФ, сказал глава МВД РФ Владимир Колокольцев. "Особое внимание уделялось недопущению дискредитации ВС РФ. Было выявлено пять тысяч административных правонарушений и 41 преступление. Также полицейскими задокументировано почти 90 фактов заведомо недостоверных публикаций в отношении нашей армии. Должен сказать, что российские пользователи глобальной сети постоянно подвергались массированным вбросам провокационного характера", - сказал он в ходе расширенной коллегии ведомства.

https://ria.ru/20230315/diskreditatsiya-1858026947.html

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2023

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безопасность, россия, владимир колокольцев, интернет, вооруженные силы рф