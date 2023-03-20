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Глава МВД рассказал о массированных вбросах о ВС России в рунете
Глава МВД рассказал о массированных вбросах о ВС России в рунете - РИА Новости, 20.03.2023
Глава МВД рассказал о массированных вбросах о ВС России в рунете
Российские пользователи глобальной сети в прошлом году постоянно подвергались массированным вбросам о ВС РФ, сказал глава МВД РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T14:37
2023-03-20T14:37
2023-03-20T14:37
безопасность
россия
владимир колокольцев
интернет
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российские пользователи глобальной сети в прошлом году постоянно подвергались массированным вбросам о ВС РФ, сказал глава МВД РФ Владимир Колокольцев. "Особое внимание уделялось недопущению дискредитации ВС РФ. Было выявлено пять тысяч административных правонарушений и 41 преступление. Также полицейскими задокументировано почти 90 фактов заведомо недостоверных публикаций в отношении нашей армии. Должен сказать, что российские пользователи глобальной сети постоянно подвергались массированным вбросам провокационного характера", - сказал он в ходе расширенной коллегии ведомства.
https://ria.ru/20230315/diskreditatsiya-1858026947.html
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безопасность, россия, владимир колокольцев, интернет, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Владимир Колокольцев, Интернет, Вооруженные силы РФ
Глава МВД рассказал о массированных вбросах о ВС России в рунете
Глава МВД Колокольцев: пользователи рунета постоянно подвергались вбросам о ВС России