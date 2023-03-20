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"Вагнер" блокирует перемещение украинских боевиков в Артемовске - РИА Новости, 20.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:06 20.03.2023 (обновлено: 06:32 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/vagner-1859020647.html
"Вагнер" блокирует перемещение украинских боевиков в Артемовске
"Вагнер" блокирует перемещение украинских боевиков в Артемовске - РИА Новости, 20.03.2023
"Вагнер" блокирует перемещение украинских боевиков в Артемовске
Пулеметчики группы "Вагнера" блокируют перемещение групп украинских военнослужащих на юге Артемовска в ДНР, свидетельствуют кадры, оказавшиеся в распоряжении... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T06:06
2023-03-20T06:32
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
донецкая народная республика
горловка
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АРТЕМОВСК (ДНР), 20 мар — РИА Новости. Пулеметчики группы "Вагнера" блокируют перемещение групп украинских военнослужащих на юге Артемовска в ДНР, свидетельствуют кадры, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости. На видеозаписи показан момент стрелкового боя за южные кварталы города. Пулеметчик "Вагнера" уничтожил одного из группы украинских бойцов во время перебежки в соседнее здание в частном секторе города. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За населенный пункт уже более полугода идут ожесточенные бои.По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
артемовск
донецкая народная республика
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безопасность, артемовск, донецкая народная республика, горловка
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Горловка
"Вагнер" блокирует перемещение украинских боевиков в Артемовске

Пулеметчики "Вагнера" блокируют перемещения украинских военнослужащих на юге Артемовска

© AP Photo / Roman ChopВид на город Артемовск
Вид на город Артемовск - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / Roman Chop
Вид на город Артемовск. Архивное фото
Читать ria.ru в
АРТЕМОВСК (ДНР), 20 мар — РИА Новости. Пулеметчики группы "Вагнера" блокируют перемещение групп украинских военнослужащих на юге Артемовска в ДНР, свидетельствуют кадры, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости.
На видеозаписи показан момент стрелкового боя за южные кварталы города. Пулеметчик "Вагнера" уничтожил одного из группы украинских бойцов во время перебежки в соседнее здание в частном секторе города.
Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За населенный пункт уже более полугода идут ожесточенные бои.
По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскДонецкая Народная РеспубликаГорловка
 
 
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