https://ria.ru/20230320/vagner-1859020647.html

"Вагнер" блокирует перемещение украинских боевиков в Артемовске

"Вагнер" блокирует перемещение украинских боевиков в Артемовске - РИА Новости, 20.03.2023

"Вагнер" блокирует перемещение украинских боевиков в Артемовске

Пулеметчики группы "Вагнера" блокируют перемещение групп украинских военнослужащих на юге Артемовска в ДНР, свидетельствуют кадры, оказавшиеся в распоряжении... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T06:06

2023-03-20T06:06

2023-03-20T06:32

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

донецкая народная республика

горловка

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АРТЕМОВСК (ДНР), 20 мар — РИА Новости. Пулеметчики группы "Вагнера" блокируют перемещение групп украинских военнослужащих на юге Артемовска в ДНР, свидетельствуют кадры, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости. На видеозаписи показан момент стрелкового боя за южные кварталы города. Пулеметчик "Вагнера" уничтожил одного из группы украинских бойцов во время перебежки в соседнее здание в частном секторе города. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За населенный пункт уже более полугода идут ожесточенные бои.По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

артемовск

донецкая народная республика

горловка

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безопасность, артемовск, донецкая народная республика, горловка