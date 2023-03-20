https://ria.ru/20230320/ukraina-1859271567.html

Евроинтеграция Украины зависит от прав закарпатских венгров, заявил Сийярто

Евроинтеграция Украины зависит от прав закарпатских венгров, заявил Сийярто - РИА Новости, 20.03.2023

Евроинтеграция Украины зависит от прав закарпатских венгров, заявил Сийярто

Позиция Будапешта относительно евроинтеграции Украины будет напрямую зависеть от того, вернет ли Киев венгерскому меньшинству существовавшие до 2015 года права, РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T18:22

2023-03-20T18:22

2023-03-20T18:22

в мире

украина

венгрия

будапешт

петер сийярто

жозеп боррель

тарас креминь

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117578_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2cd7e33989b5c58391061f7e45d814d.jpg

БУДАПЕШТ, 20 мар - РИА Новости. Позиция Будапешта относительно евроинтеграции Украины будет напрямую зависеть от того, вернет ли Киев венгерскому меньшинству существовавшие до 2015 года права, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Я дал понять, что венгерская позиция в отношении процесса украинской евроинтеграции будет определяться главным образом тем, уважает ли Украина права венгерского национального сообщества и вернет ли она венгерскому национальному сообществу те права, которыми оно располагало до 2015 года", - сказал Сийярто во время трансляции выступления в Facebook*. Он также сообщил, что на встрече глав МИД ЕС призвал своих коллег и главу европейской дипломатии Жозепа Борреля повлиять на украинские власти в этом вопросе. Глава венгерского МИД ранее заявлял, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. Сийярто также ранее заявлял, что многие украинские государственные учреждения готовы платить закарпатским венграм по 850 долларов в год, чтобы те отправляли детей в украиноязычные классы, Будапешт считает такой шаг неприемлемым. Ранее украинский языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что в школах Закарпатской области Украины, где проживают множество венгров, выявили проблемы в организации обучения на украинском языке. По сообщениям местных СМИ, с общественных учреждений города Мукачево и местных сел были сняты венгерские флаги, а несколько руководителей венгерских учреждений, близких к Обществу венгерской культуры Закарпатья, были уволены. Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение венгерского национального меньшинства в украинском Закарпатье и призвал местные власти прекратить "зверства" против венгров. Президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что высказала в письме Владимиру Зеленскому замечания по поводу закона о нацменьшинствах, касающиеся положения венгров в Закарпатье, однако тот не отреагировал. В октябре власти города Мукачево в Закарпатской области Украины приняли решение о демонтаже венгерской символики - орла-турула, находящегося в замке "Паланок", и его замене на украинский трезубец. Глава венгерского МИД заявил, что представителю посольства Украины выражен протест. Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года. Сийярто заявлял, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230306/soglashenie-1856041162.html

https://ria.ru/20230227/plan-1854704841.html

https://ria.ru/20230202/es-1849330054.html

украина

венгрия

будапешт

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, венгрия, будапешт, петер сийярто, жозеп боррель, тарас креминь, евросоюз, совет европы