https://ria.ru/20230320/ukraina-1859144180.html

Кулеба призвал ЕС увеличить военную поддержку Украины для наступления

Кулеба призвал ЕС увеличить военную поддержку Украины для наступления - РИА Новости, 20.03.2023

Кулеба призвал ЕС увеличить военную поддержку Украины для наступления

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на заседании совета министров иностранных дел ЕС призвал увеличить военную поддержку Киева для эффективного наступления... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T14:43

2023-03-20T14:43

2023-03-20T14:43

в мире

украина

дмитрий кулеба

мид украины

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евросоюз

нато

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на заседании совета министров иностранных дел ЕС призвал увеличить военную поддержку Киева для эффективного наступления украинских войск. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что надеется, что министры иностранных дел и обороны Евросоюза в понедельник согласуют план по обеспечению Киева боеприпасами на 2 миллиарда евро. "Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Европейского Союза и призвал увеличить военную поддержку Украины для эффективной обороны и контрнаступления вооруженных сил Украины", - говорится в заявлении на сайте МИД Украины. Кулеба заявил, что больше всего украинские войска нуждаются в артиллерийских боеприпасах, отметив, что "речь идет не только о количестве, но и о скорости поставки". "Украина приветствует инициативу заключить соглашение о совместной закупке боеприпасов между рядом европейских государств и Европейским оборонным агентством. Рассчитываем на ее скорейшую имплементацию и оперативную поставку боеприпасов для ВСУ. Это стратегический шаг, который приблизит победу", — приводит слова Кулебы сайт МИД Украины. Также глава украинского МИД призвал "оперативно предоставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны, танковые снаряды, противотанковые системы, дальнобойное, высокоточное оружие и другое оборудование". "Обучение остается важным элементом. Призываю усилить соответствующие программы, чтобы в процессе тренировки постоянно находились не менее десяти батальонов украинских военных", — добавил Кулеба. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230319/ukraina-1858911892.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, дмитрий кулеба, мид украины, вооруженные силы украины, евросоюз, нато, ситуация в днр и лнр