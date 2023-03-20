https://ria.ru/20230320/ukraina-1859142631.html

Украины уже не было бы без Вашингтона и Варшавы, заявил премьер Польши

Украины уже не было бы без Вашингтона и Варшавы, заявил премьер Польши - РИА Новости, 20.03.2023

Украины уже не было бы без Вашингтона и Варшавы, заявил премьер Польши

Украина уже перестала бы существовать, если бы не помощь США и Польши, заявил польский премьер Польши Матеуш Моравецкий, выступая с лекцией в университете... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T14:40

2023-03-20T14:40

2023-03-20T14:40

специальная военная операция на украине

украина

польша

сша

матеуш моравецкий

нато

в мире

ситуация в днр и лнр

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ВАРШАВА, 20 мар – РИА Новости. Украина уже перестала бы существовать, если бы не помощь США и Польши, заявил польский премьер Польши Матеуш Моравецкий, выступая с лекцией в университете немецкого Гейдельберга. Ранее власти Польши заявляли, что республика находится на втором месте после США по объему переданного Украине вооружения и военной техники. "Без США и без Польши Украины сегодня уже бы не было", - сказал Моравецкий. Он уточнил, что в Европе не хватает вооружения. "Европа разоружилась. Сейчас нам не хватает основных вооружений. Я бы хотел, чтобы страны Европы могли быть так сильны в военном плане, чтобы не нуждались в случае нападения ни в какой помощи извне. Чтобы могли поддерживать друг друга взаимно и поддерживать других. Сегодня это так не выглядит. Без участия США Украины уже не было бы", - заключил польский премьер. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230318/zapad-1858712636.html

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польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, польша, сша, матеуш моравецкий, нато, в мире, ситуация в днр и лнр