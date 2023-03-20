https://ria.ru/20230320/ukraina-1859075488.html

В Кремле ответили на вопрос о перспективе мирных переговоров по Украине

В Кремле ответили на вопрос о перспективе мирных переговоров по Украине - РИА Новости, 20.03.2023

В Кремле ответили на вопрос о перспективе мирных переговоров по Украине

Запад пока не допускает торможения боевых действий на Украине, об этом в США говорят открыто и официально, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T12:31

2023-03-20T12:31

2023-03-20T12:31

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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дмитрий песков

государственный департамент сша

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Запад пока не допускает торможения боевых действий на Украине, об этом в США говорят открыто и официально, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов про перспективы мирных переговоров по Украине. "Пока мы с вами видим совершенно - собственно, и видно это невооруженным глазом - продолжающуюся линию на недопущение какого-либо торможения даже боевых действий (на Украине - ред). Об этом и Вашингтон, и Госдепартамент, и Совбез американский говорят открыто и официально", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, смог бы Китай выступить посредником в переговорах Москвы и Вашингтона по ситуации на Украине.

https://ria.ru/20230318/pentagon-1858684724.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, дмитрий песков, государственный департамент сша