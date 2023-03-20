https://ria.ru/20230320/ukraina-1859075488.html
В Кремле ответили на вопрос о перспективе мирных переговоров по Украине
В Кремле ответили на вопрос о перспективе мирных переговоров по Украине - РИА Новости, 20.03.2023
В Кремле ответили на вопрос о перспективе мирных переговоров по Украине
Запад пока не допускает торможения боевых действий на Украине, об этом в США говорят открыто и официально, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T12:31
2023-03-20T12:31
2023-03-20T12:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
дмитрий песков
государственный департамент сша
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Запад пока не допускает торможения боевых действий на Украине, об этом в США говорят открыто и официально, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов про перспективы мирных переговоров по Украине. "Пока мы с вами видим совершенно - собственно, и видно это невооруженным глазом - продолжающуюся линию на недопущение какого-либо торможения даже боевых действий (на Украине - ред). Об этом и Вашингтон, и Госдепартамент, и Совбез американский говорят открыто и официально", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, смог бы Китай выступить посредником в переговорах Москвы и Вашингтона по ситуации на Украине.
https://ria.ru/20230318/pentagon-1858684724.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, дмитрий песков, государственный департамент сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Дмитрий Песков, Государственный департамент США
В Кремле ответили на вопрос о перспективе мирных переговоров по Украине
Песков: Россия видит линию Запада на недопущение торможения боевых действий на Украине
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Запад пока не допускает торможения боевых действий на Украине, об этом в США говорят открыто и официально, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов про перспективы мирных переговоров по Украине.
"Пока мы с вами видим совершенно - собственно, и видно это невооруженным глазом - продолжающуюся линию на недопущение какого-либо торможения даже боевых действий (на Украине - ред). Об этом и Вашингтон, и Госдепартамент, и Совбез американский говорят открыто и официально", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, смог бы Китай выступить посредником в переговорах Москвы и Вашингтона по ситуации на Украине.
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