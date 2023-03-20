Рейтинг@Mail.ru
США нацелены на дальнейшую эскалацию конфликта на Украине, заявили в Кремле - РИА Новости, 20.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/ukraina-1859072624.html
США нацелены на дальнейшую эскалацию конфликта на Украине, заявили в Кремле
США нацелены на дальнейшую эскалацию конфликта на Украине, заявили в Кремле - РИА Новости, 20.03.2023
США нацелены на дальнейшую эскалацию конфликта на Украине, заявили в Кремле
США придерживаются позиции на дальнейшее провоцирование конфликта и накачку Украины вооружениями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T12:19
2023-03-20T12:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
дмитрий песков
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829170340_657:186:2878:1435_1920x0_80_0_0_8f1cb8b89e83bb3fb9f56060efdd6518.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. США придерживаются позиции на дальнейшее провоцирование конфликта и накачку Украины вооружениями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "США, действительно, придерживаются своей позиции, которая направлена на дальнейшее провоцирование конфликта, на препятствование снижения интенсивности боевых действий и на продолжающуюся накачку Украины различными системами и видами вооружений", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
https://ria.ru/20230320/ssha-1859059555.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829170340_716:181:2718:1683_1920x0_80_0_0_455e6481f02cfc5301e95f5ce17d91dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, дмитрий песков, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Дмитрий Песков, США
США нацелены на дальнейшую эскалацию конфликта на Украине, заявили в Кремле

Песков: США придерживаются позиции на дальнейшее провоцирование конфликта на Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на Красную Площадь в Москве
Вид на Красную Площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Вид на Красную Площадь в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. США придерживаются позиции на дальнейшее провоцирование конфликта и накачку Украины вооружениями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"США, действительно, придерживаются своей позиции, которая направлена на дальнейшее провоцирование конфликта, на препятствование снижения интенсивности боевых действий и на продолжающуюся накачку Украины различными системами и видами вооружений", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
США наживаются на кризисе на Украине, заявил МИД Китая
Вчера, 11:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДмитрий ПесковСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала