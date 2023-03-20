https://ria.ru/20230320/ukraina-1859072624.html

США нацелены на дальнейшую эскалацию конфликта на Украине, заявили в Кремле

США нацелены на дальнейшую эскалацию конфликта на Украине, заявили в Кремле - РИА Новости, 20.03.2023

США нацелены на дальнейшую эскалацию конфликта на Украине, заявили в Кремле

США придерживаются позиции на дальнейшее провоцирование конфликта и накачку Украины вооружениями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T12:19

2023-03-20T12:19

2023-03-20T12:19

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

дмитрий песков

сша

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. США придерживаются позиции на дальнейшее провоцирование конфликта и накачку Украины вооружениями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "США, действительно, придерживаются своей позиции, которая направлена на дальнейшее провоцирование конфликта, на препятствование снижения интенсивности боевых действий и на продолжающуюся накачку Украины различными системами и видами вооружений", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

https://ria.ru/20230320/ssha-1859059555.html

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в мире, украина, россия, дмитрий песков, сша