https://ria.ru/20230320/ukraina-1859072624.html
США нацелены на дальнейшую эскалацию конфликта на Украине, заявили в Кремле
США нацелены на дальнейшую эскалацию конфликта на Украине, заявили в Кремле - РИА Новости, 20.03.2023
США нацелены на дальнейшую эскалацию конфликта на Украине, заявили в Кремле
США придерживаются позиции на дальнейшее провоцирование конфликта и накачку Украины вооружениями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T12:19
2023-03-20T12:19
2023-03-20T12:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
дмитрий песков
сша
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. США придерживаются позиции на дальнейшее провоцирование конфликта и накачку Украины вооружениями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "США, действительно, придерживаются своей позиции, которая направлена на дальнейшее провоцирование конфликта, на препятствование снижения интенсивности боевых действий и на продолжающуюся накачку Украины различными системами и видами вооружений", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
https://ria.ru/20230320/ssha-1859059555.html
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в мире, украина, россия, дмитрий песков, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Дмитрий Песков, США
США нацелены на дальнейшую эскалацию конфликта на Украине, заявили в Кремле
Песков: США придерживаются позиции на дальнейшее провоцирование конфликта на Украине