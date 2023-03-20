https://ria.ru/20230320/ukraina-1859071561.html

СМИ: Евросоюз может не собрать боеприпасов Украине на миллиард евро

СМИ: Евросоюз может не собрать боеприпасов Украине на миллиард евро - РИА Новости, 20.03.2023

СМИ: Евросоюз может не собрать боеприпасов Украине на миллиард евро

Ряд стран ЕС опасаются, что количество боеприпасов, которые они могут поставить Украине из европейских складов в рамках готовящегося соглашения, не достигает... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T12:16

2023-03-20T12:16

2023-03-20T12:16

специальная военная операция на украине

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Ряд стран ЕС опасаются, что количество боеприпасов, которые они могут поставить Украине из европейских складов в рамках готовящегося соглашения, не достигает стоимости в 1 миллиард евро, поэтому не понятно, что делать с "оставшимися на руках деньгами", пишет издание Euractive со ссылкой на источники в Евросоюзе. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи министров обороны стран ЕС в Стокгольме предложил выделить миллиард евро на экстренные поставки Киеву боеприпасов из имеющихся запасов на европейских складах. Он также отметил, что еще миллиард может быть выделен на совместные закупки боеприпасов в среднесрочной перспективе. Боррель рассчитывает на принятие решения по данному плану на встрече министров иностранных дел и обороны Евросоюза 20 марта. "Некоторые столицы (в ЕС) обеспокоены тем, что количество боеприпасов, оставшихся на складах континента, не стоит 1 миллиард евро, что ставит вопрос о том, что будет с деньгами, оставшимися на руках", - приводит издание слова чиновников. Как пишет Euractive, это беспокойство связано с тем, что страны-члены ЕС не знают, сколько боеприпасов остается на складах, поскольку эта информация является конфиденциальной. "Существует реальная проблема, связанная с уровнем наших запасов", - приводит издание слова европейского высокопоставленного чиновника, который отметил, что подобные опасения выразили ряд членов ЕС. Как отмечается, некоторые страны продвигают возможность ввести "положение об истечении срока действия", которое будет подразумевать, что через определенное время оставшиеся деньги можно будет использовать для других целей, связанных с военной помощью Украине, например, для возмещения странам-участницам поставок каких-либо материалов или передачу Киеву других снарядов, отличных от калибром 152 и 155 миллиметров. Ранее глава минобороны Украины Алексей Резников назвал "недостаточным" план главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля выделить 1 миллиард евро на боеприпасы для Украины, а также заявил, что Киев рассчитывает получить от ЕС миллион артиллерийских снарядов на 4 миллиарда евро. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230314/boepripasy-1857770306.html

https://ria.ru/20230308/kompensatsiya-1856621957.html

https://ria.ru/20230302/samolety-1855496477.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, евросоюз, в мире, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр