В Италии предсказали, что США могут предпринять на Украине
Генерал Мини: Байден может чередовать реконструкцию Украины с ее дальнейшим вооружением
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. США все меньше могут продвигать свою стратегию по Украине и оказывать давление на остальной мир, и это станет проблемой для Джо Байдена в преддверии выборов, заявил итальянский генерал Фабио Мини в интервью L'Antidiplomatico.
"США легко убедили союзников (прежде всего европейцев), что борьба с Россией продлится недолго, поскольку Москву поставят на колени методами "экономической войны". Но этого не произошло. И теперь президент Байден больше не уверен в том, что он еще хотя бы год сможет разыгрывать все ту же карту "победы над Россией" и "лишения ее опасного для других военного потенциала", — сказал он.
По мнению генерала, идеальным решением для предвыборных перспектив Байдена и для евроатлантического сообщества была бы модель с чередованием периодов "реконструкции Украины" и дальнейшего вооружения европейских союзников (за их же счет).
"Схема такая: перемирие для восстановления инфраструктуры и доставки вооружений из США, а потом с новыми силами — возвращение к разрушению. Это такой заколдованный круг, только заколдован он, должно быть, самим дьяволом", — считает Мини.
Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
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