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В Италии предсказали, что США могут предпринять на Украине - РИА Новости, 20.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:29 20.03.2023 (обновлено: 14:04 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/ukraina-1859059946.html
В Италии предсказали, что США могут предпринять на Украине
В Италии предсказали, что США могут предпринять на Украине - РИА Новости, 20.03.2023
В Италии предсказали, что США могут предпринять на Украине
США все меньше могут продвигать свою стратегию по Украине и оказывать давление на остальной мир, и это станет проблемой для Джо Байдена в преддверии выборов,... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T11:29
2023-03-20T14:04
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
джо байден
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. США все меньше могут продвигать свою стратегию по Украине и оказывать давление на остальной мир, и это станет проблемой для Джо Байдена в преддверии выборов, заявил итальянский генерал Фабио Мини в интервью L'Antidiplomatico."США легко убедили союзников (прежде всего европейцев), что борьба с Россией продлится недолго, поскольку Москву поставят на колени методами "экономической войны". Но этого не произошло. И теперь президент Байден больше не уверен в том, что он еще хотя бы год сможет разыгрывать все ту же карту "победы над Россией" и "лишения ее опасного для других военного потенциала", — сказал он. По мнению генерала, идеальным решением для предвыборных перспектив Байдена и для евроатлантического сообщества была бы модель с чередованием периодов "реконструкции Украины" и дальнейшего вооружения европейских союзников (за их же счет). "Схема такая: перемирие для восстановления инфраструктуры и доставки вооружений из США, а потом с новыми силами — возвращение к разрушению. Это такой заколдованный круг, только заколдован он, должно быть, самим дьяволом", — считает Мини. Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230320/ukraina-1859040342.html
https://ria.ru/20230320/putin-1859032685.html
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в мире, сша, украина, россия, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Джо Байден
В Италии предсказали, что США могут предпринять на Украине

Генерал Мини: Байден может чередовать реконструкцию Украины с ее дальнейшим вооружением

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. США все меньше могут продвигать свою стратегию по Украине и оказывать давление на остальной мир, и это станет проблемой для Джо Байдена в преддверии выборов, заявил итальянский генерал Фабио Мини в интервью L'Antidiplomatico.
"США легко убедили союзников (прежде всего европейцев), что борьба с Россией продлится недолго, поскольку Москву поставят на колени методами "экономической войны". Но этого не произошло. И теперь президент Байден больше не уверен в том, что он еще хотя бы год сможет разыгрывать все ту же карту "победы над Россией" и "лишения ее опасного для других военного потенциала", — сказал он.
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СМИ спрогнозировали, что останется от территории Украины
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По мнению генерала, идеальным решением для предвыборных перспектив Байдена и для евроатлантического сообщества была бы модель с чередованием периодов "реконструкции Украины" и дальнейшего вооружения европейских союзников (за их же счет).
"Схема такая: перемирие для восстановления инфраструктуры и доставки вооружений из США, а потом с новыми силами — возвращение к разрушению. Это такой заколдованный круг, только заколдован он, должно быть, самим дьяволом", — считает Мини.
Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияДжо Байден
 
 
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