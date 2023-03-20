https://ria.ru/20230320/ukraina-1859059946.html

В Италии предсказали, что США могут предпринять на Украине

В Италии предсказали, что США могут предпринять на Украине - РИА Новости, 20.03.2023

В Италии предсказали, что США могут предпринять на Украине

США все меньше могут продвигать свою стратегию по Украине и оказывать давление на остальной мир, и это станет проблемой для Джо Байдена в преддверии выборов,... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T11:29

2023-03-20T11:29

2023-03-20T14:04

специальная военная операция на украине

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сша

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джо байден

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. США все меньше могут продвигать свою стратегию по Украине и оказывать давление на остальной мир, и это станет проблемой для Джо Байдена в преддверии выборов, заявил итальянский генерал Фабио Мини в интервью L'Antidiplomatico."США легко убедили союзников (прежде всего европейцев), что борьба с Россией продлится недолго, поскольку Москву поставят на колени методами "экономической войны". Но этого не произошло. И теперь президент Байден больше не уверен в том, что он еще хотя бы год сможет разыгрывать все ту же карту "победы над Россией" и "лишения ее опасного для других военного потенциала", — сказал он. По мнению генерала, идеальным решением для предвыборных перспектив Байдена и для евроатлантического сообщества была бы модель с чередованием периодов "реконструкции Украины" и дальнейшего вооружения европейских союзников (за их же счет). "Схема такая: перемирие для восстановления инфраструктуры и доставки вооружений из США, а потом с новыми силами — возвращение к разрушению. Это такой заколдованный круг, только заколдован он, должно быть, самим дьяволом", — считает Мини. Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230320/ukraina-1859040342.html

https://ria.ru/20230320/putin-1859032685.html

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в мире, сша, украина, россия, джо байден