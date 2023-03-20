https://ria.ru/20230320/ukraina-1859048516.html

Вопрос о вступлении Украины в ЕС сейчас не стоит, заявила Бербок

Вопрос о вступлении Украины в ЕС сейчас не стоит, заявила Бербок - РИА Новости, 20.03.2023

Вопрос о вступлении Украины в ЕС сейчас не стоит, заявила Бербок

Вопрос о вступлении Украины в Евросоюз или о получении гарантий безопасности от НАТО сейчас не стоит на повестке дня, заявила министр иностранных дел Германии... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T10:37

2023-03-20T10:37

2023-03-20T11:56

специальная военная операция на украине

в мире

украина

анналена бербок

владимир зеленский

евросоюз

нато

мид германии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850829650_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b38fca73832bcb61686c8c7209f600f6.jpg

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Вопрос о вступлении Украины в Евросоюз или о получении гарантий безопасности от НАТО сейчас не стоит на повестке дня, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью испанской газете Pais. "Не может быть уступок, когда речь идет о верховенстве закона, свободе слова и общеевропейских ценностях. Членство (в ЕС. — Прим. ред.) зависит от процесса проведения реформ. НАТО проводит политику открытых дверей; суверенные государства сами решают, к какому альянсу они хотят присоединиться. В случае с Украиной этот вопрос сегодня не стоит на повестке; прежде всего необходимо положить конец этой ужасной войне", — сказала глава МИД ФРГ.Президент Украины Владимир Зеленский в феврале призвал ЕС уже в этом году начать переговоры о вступлении. Соответствующую заявку он подписал 28 февраля 2022-го.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров Киеву и Кишиневу необходимо выполнить ряд условий, в том числе провести реформы и усилить борьбу с коррупцией. Процесс вступления в ЕС состоит из трех этапов. Первый — официальное получение статуса кандидата. Второй этап — переговоры о членстве, которые могут начаться только при согласии всех стран союза. На этом этапе государство-кандидат должно принять законодательство ЕС и провести необходимые реформы. Темп переговоров зависит от скорости этих процессов. Когда переговоры и сопутствующие реформы должным образом завершены, страна может вступить в ЕС. Так, Турция находится в статусе кандидата на вступление в ЕС с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, а весь процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html

https://ria.ru/20230318/zapad-1858712636.html

https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, анналена бербок, владимир зеленский, евросоюз, нато, мид германии