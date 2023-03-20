Рейтинг@Mail.ru
Вопрос о вступлении Украины в ЕС сейчас не стоит, заявила Бербок - РИА Новости, 20.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:37 20.03.2023 (обновлено: 11:56 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/ukraina-1859048516.html
Вопрос о вступлении Украины в ЕС сейчас не стоит, заявила Бербок
Вопрос о вступлении Украины в ЕС сейчас не стоит, заявила Бербок - РИА Новости, 20.03.2023
Вопрос о вступлении Украины в ЕС сейчас не стоит, заявила Бербок
Вопрос о вступлении Украины в Евросоюз или о получении гарантий безопасности от НАТО сейчас не стоит на повестке дня, заявила министр иностранных дел Германии... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T10:37
2023-03-20T11:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
анналена бербок
владимир зеленский
евросоюз
нато
мид германии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850829650_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b38fca73832bcb61686c8c7209f600f6.jpg
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Вопрос о вступлении Украины в Евросоюз или о получении гарантий безопасности от НАТО сейчас не стоит на повестке дня, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью испанской газете Pais. "Не может быть уступок, когда речь идет о верховенстве закона, свободе слова и общеевропейских ценностях. Членство (в ЕС. — Прим. ред.) зависит от процесса проведения реформ. НАТО проводит политику открытых дверей; суверенные государства сами решают, к какому альянсу они хотят присоединиться. В случае с Украиной этот вопрос сегодня не стоит на повестке; прежде всего необходимо положить конец этой ужасной войне", — сказала глава МИД ФРГ.Президент Украины Владимир Зеленский в феврале призвал ЕС уже в этом году начать переговоры о вступлении. Соответствующую заявку он подписал 28 февраля 2022-го.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров Киеву и Кишиневу необходимо выполнить ряд условий, в том числе провести реформы и усилить борьбу с коррупцией. Процесс вступления в ЕС состоит из трех этапов. Первый — официальное получение статуса кандидата. Второй этап — переговоры о членстве, которые могут начаться только при согласии всех стран союза. На этом этапе государство-кандидат должно принять законодательство ЕС и провести необходимые реформы. Темп переговоров зависит от скорости этих процессов. Когда переговоры и сопутствующие реформы должным образом завершены, страна может вступить в ЕС. Так, Турция находится в статусе кандидата на вступление в ЕС с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, а весь процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html
https://ria.ru/20230318/zapad-1858712636.html
https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850829650_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_02c2d22f0ca5cf6e8984f59558a0cafe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, анналена бербок, владимир зеленский, евросоюз, нато, мид германии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Анналена Бербок, Владимир Зеленский, Евросоюз, НАТО, МИД Германии
Вопрос о вступлении Украины в ЕС сейчас не стоит, заявила Бербок

Глава МИД ФРГ Бербок: вопрос о вступлении Украины в ЕС или гарантиях НАТО сейчас не стоит

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Вопрос о вступлении Украины в Евросоюз или о получении гарантий безопасности от НАТО сейчас не стоит на повестке дня, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью испанской газете Pais.
"Не может быть уступок, когда речь идет о верховенстве закона, свободе слова и общеевропейских ценностях. Членство (в ЕС. — Прим. ред.) зависит от процесса проведения реформ. НАТО проводит политику открытых дверей; суверенные государства сами решают, к какому альянсу они хотят присоединиться. В случае с Украиной этот вопрос сегодня не стоит на повестке; прежде всего необходимо положить конец этой ужасной войне", — сказала глава МИД ФРГ.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
Украиной правит вооруженная богема
19 марта, 08:00
Президент Украины Владимир Зеленский в феврале призвал ЕС уже в этом году начать переговоры о вступлении. Соответствующую заявку он подписал 28 февраля 2022-го.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров Киеву и Кишиневу необходимо выполнить ряд условий, в том числе провести реформы и усилить борьбу с коррупцией.
Человек держит флаги США и Украины перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
Украинский вопрос снова раскалывает Запад
18 марта, 08:00
Процесс вступления в ЕС состоит из трех этапов. Первый — официальное получение статуса кандидата. Второй этап — переговоры о членстве, которые могут начаться только при согласии всех стран союза. На этом этапе государство-кандидат должно принять законодательство ЕС и провести необходимые реформы. Темп переговоров зависит от скорости этих процессов. Когда переговоры и сопутствующие реформы должным образом завершены, страна может вступить в ЕС.
Так, Турция находится в статусе кандидата на вступление в ЕС с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, а весь процесс занял десять лет.
Штаб-квартира концерна Rheinmetall - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
Украина уже проиграла. У нее есть только один выход
5 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАнналена БербокВладимир ЗеленскийЕвросоюзНАТОМИД Германии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала