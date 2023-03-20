Вопрос о вступлении Украины в ЕС сейчас не стоит, заявила Бербок
Глава МИД ФРГ Бербок: вопрос о вступлении Украины в ЕС или гарантиях НАТО сейчас не стоит
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Вопрос о вступлении Украины в Евросоюз или о получении гарантий безопасности от НАТО сейчас не стоит на повестке дня, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью испанской газете Pais.
"Не может быть уступок, когда речь идет о верховенстве закона, свободе слова и общеевропейских ценностях. Членство (в ЕС. — Прим. ред.) зависит от процесса проведения реформ. НАТО проводит политику открытых дверей; суверенные государства сами решают, к какому альянсу они хотят присоединиться. В случае с Украиной этот вопрос сегодня не стоит на повестке; прежде всего необходимо положить конец этой ужасной войне", — сказала глава МИД ФРГ.
Президент Украины Владимир Зеленский в феврале призвал ЕС уже в этом году начать переговоры о вступлении. Соответствующую заявку он подписал 28 февраля 2022-го.
Процесс вступления в ЕС состоит из трех этапов. Первый — официальное получение статуса кандидата. Второй этап — переговоры о членстве, которые могут начаться только при согласии всех стран союза. На этом этапе государство-кандидат должно принять законодательство ЕС и провести необходимые реформы. Темп переговоров зависит от скорости этих процессов. Когда переговоры и сопутствующие реформы должным образом завершены, страна может вступить в ЕС.
Так, Турция находится в статусе кандидата на вступление в ЕС с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, а весь процесс занял десять лет.