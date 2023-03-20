https://ria.ru/20230320/ukraina-1859043316.html
На всей Украине объявили воздушную тревогу
На всей Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.03.2023
На всей Украине объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T10:15
2023-03-20T10:15
2023-03-20T10:24
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в областях прозвучал практически одновременно – около 10.10 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230318/poligon-1858785722.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
На всей Украине объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу на всей территории страны