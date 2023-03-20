https://ria.ru/20230320/ukraina-1859040342.html

СМИ спрогнозировали, что останется от территории Украины

СМИ спрогнозировали, что останется от территории Украины - РИА Новости, 20.03.2023

СМИ спрогнозировали, что останется от территории Украины

Недавняя закрытая конференция ведущих американских экспертов по внешней политике показала, что Украина рискует проиграть в конфликте на истощение, несмотря на... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T10:03

2023-03-20T10:03

2023-03-20T12:16

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

сша

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Недавняя закрытая конференция ведущих американских экспертов по внешней политике показала, что Украина рискует проиграть в конфликте на истощение, несмотря на все усилия Запада, пишет Asia Times. "Россия сохранит за собой Азовское море и большую часть Донбасса, а урегулирование конфликта будет навязано Украине, поскольку у нее заканчиваются силы и боеприпасы", — говорится в публикации. В статье отмечается, что у Соединенных Штатов есть политические ограничения в отношении военной помощи киевскому режиму, и если через два года она не сможет стать больше, то лучше сократить потери сейчас. "США катастрофически теряют влияние, недооценивая Россию. У них нет промышленных мощностей для обеспечения Украины артиллерийскими снарядами. Лучшая политика сейчас — это немедленное прекращение огня", — заключает издание. Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.

https://ria.ru/20230320/donbass-1858379753.html

https://ria.ru/20230320/putin-1859032685.html

украина

россия

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в мире, украина, россия, сша