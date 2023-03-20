Рейтинг@Mail.ru
СМИ спрогнозировали, что останется от территории Украины - РИА Новости, 20.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:03 20.03.2023 (обновлено: 12:16 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/ukraina-1859040342.html
СМИ спрогнозировали, что останется от территории Украины
СМИ спрогнозировали, что останется от территории Украины - РИА Новости, 20.03.2023
СМИ спрогнозировали, что останется от территории Украины
Недавняя закрытая конференция ведущих американских экспертов по внешней политике показала, что Украина рискует проиграть в конфликте на истощение, несмотря на... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T10:03
2023-03-20T12:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581795603_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_b720ebd7fa68c850d0c79a6e2b1921f5.jpg
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Недавняя закрытая конференция ведущих американских экспертов по внешней политике показала, что Украина рискует проиграть в конфликте на истощение, несмотря на все усилия Запада, пишет Asia Times. "Россия сохранит за собой Азовское море и большую часть Донбасса, а урегулирование конфликта будет навязано Украине, поскольку у нее заканчиваются силы и боеприпасы", — говорится в публикации. В статье отмечается, что у Соединенных Штатов есть политические ограничения в отношении военной помощи киевскому режиму, и если через два года она не сможет стать больше, то лучше сократить потери сейчас. "США катастрофически теряют влияние, недооценивая Россию. У них нет промышленных мощностей для обеспечения Украины артиллерийскими снарядами. Лучшая политика сейчас — это немедленное прекращение огня", — заключает издание. Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
https://ria.ru/20230320/donbass-1858379753.html
https://ria.ru/20230320/putin-1859032685.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581795603_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_1a3cb74c80e8c1f187f2bd917c6b9fe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США
СМИ спрогнозировали, что останется от территории Украины

Asia Times спрогнозировала сохранение за Россией Азовского моря и большей части Донбасса

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Недавняя закрытая конференция ведущих американских экспертов по внешней политике показала, что Украина рискует проиграть в конфликте на истощение, несмотря на все усилия Запада, пишет Asia Times.
"Россия сохранит за собой Азовское море и большую часть Донбасса, а урегулирование конфликта будет навязано Украине, поскольку у нее заканчиваются силы и боеприпасы", — говорится в публикации.
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
"Они поменяли планы". В Донбассе готовятся к перелому на фронте
Вчера, 08:00
В статье отмечается, что у Соединенных Штатов есть политические ограничения в отношении военной помощи киевскому режиму, и если через два года она не сможет стать больше, то лучше сократить потери сейчас.
"США катастрофически теряют влияние, недооценивая Россию. У них нет промышленных мощностей для обеспечения Украины артиллерийскими снарядами. Лучшая политика сейчас — это немедленное прекращение огня", — заключает издание.
Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Статья Путина о судьбе Запада восхитила китайцев
Вчера, 09:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала