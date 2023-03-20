https://ria.ru/20230320/ukraina-1859040342.html
СМИ спрогнозировали, что останется от территории Украины
СМИ спрогнозировали, что останется от территории Украины - РИА Новости, 20.03.2023
СМИ спрогнозировали, что останется от территории Украины
Недавняя закрытая конференция ведущих американских экспертов по внешней политике показала, что Украина рискует проиграть в конфликте на истощение, несмотря на... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T10:03
2023-03-20T10:03
2023-03-20T12:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581795603_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_b720ebd7fa68c850d0c79a6e2b1921f5.jpg
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Недавняя закрытая конференция ведущих американских экспертов по внешней политике показала, что Украина рискует проиграть в конфликте на истощение, несмотря на все усилия Запада, пишет Asia Times. "Россия сохранит за собой Азовское море и большую часть Донбасса, а урегулирование конфликта будет навязано Украине, поскольку у нее заканчиваются силы и боеприпасы", — говорится в публикации. В статье отмечается, что у Соединенных Штатов есть политические ограничения в отношении военной помощи киевскому режиму, и если через два года она не сможет стать больше, то лучше сократить потери сейчас. "США катастрофически теряют влияние, недооценивая Россию. У них нет промышленных мощностей для обеспечения Украины артиллерийскими снарядами. Лучшая политика сейчас — это немедленное прекращение огня", — заключает издание. Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
https://ria.ru/20230320/donbass-1858379753.html
https://ria.ru/20230320/putin-1859032685.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581795603_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_1a3cb74c80e8c1f187f2bd917c6b9fe7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США
СМИ спрогнозировали, что останется от территории Украины
Asia Times спрогнозировала сохранение за Россией Азовского моря и большей части Донбасса