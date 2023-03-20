https://ria.ru/20230320/ubiystvo-1859066477.html

В Башкирии мужчина убил собутыльника и пытался отвезти тело на кладбище

В Башкирии мужчина убил собутыльника и пытался отвезти тело на кладбище - РИА Новости, 20.03.2023

В Башкирии мужчина убил собутыльника и пытался отвезти тело на кладбище

Житель Башкирии, предположительно, убил собутыльника и повез тело на кладбище, привязав тросом к машине, но оставил его лежать на дороге, так как по пути трос... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T11:56

2023-03-20T11:56

2023-03-20T11:56

происшествия

республика башкортостан

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УФА, 20 мар - РИА Новости. Житель Башкирии, предположительно, убил собутыльника и повез тело на кладбище, привязав тросом к машине, но оставил его лежать на дороге, так как по пути трос оборвался, сообщили в пресс-службе МВД по региону. По данным полиции, очевидцы нашли на дороге в Дюртюлинском районе тело мужчины с завязанными ногами. Прибывшая на место следственная группа установила личность погибшего, им оказался 51-летний житель села Семилетка. После изучения записей камер видеонаблюдения правоохранители выяснили, что тело тащили на автомобиле. Предполагаемого преступника, 45-летнего жителя деревни Суккулово, задержали. "По предварительным данным, 51-летний мужчина пришел в гости к новому знакомому - 45-летнему жителю села Суккулово. Весь день сельчане распивали спиртные напитки, а под вечер, будучи в состоянии сильного опьянения, переместились в баню, где также распивали. Там между новыми знакомыми возникла ссора, в ходе которой хозяин дома ножом нанес приятелю несколько ударов в шею", - говорится в сообщении. По версии следствия, чтобы избавиться от тела, мужчина завязал жертве ноги, обмотал ее пленкой и, привязав тросом к своей машине, направился в сторону местного кладбища, где хотел спрятать убитого в свежей могиле. В СУСК РФ по Башкирии рассказали, что задержанному предъявили обвинение в убийстве. "После этого мужчина сознался в содеянном, однако пояснил, что не помнит всех обстоятельств и причины конфликта. В настоящее время с подозреваемым проводятся первоначальные следственные действия, следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220802/raschlenenie-1806689422.html

https://ria.ru/20210929/ubiystvo-1752288252.html

республика башкортостан

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика башкортостан