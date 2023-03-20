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Пензенский цирк откроют после реконструкции в марте 2024 года - РИА Новости, 20.03.2023
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Пензенская область
 
15:00 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/tsirk-1859154348.html
Пензенский цирк откроют после реконструкции в марте 2024 года
Пензенский цирк откроют после реконструкции в марте 2024 года - РИА Новости, 20.03.2023
Пензенский цирк откроют после реконструкции в марте 2024 года
Цирк в Пензе, строительство которого длится уже около десять лет, возобновит работу и покажет первые представления в марте 2024 года, сообщил губернатор Олег... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T15:00
2023-03-20T15:00
пензенская область
пенза
россия
пензенская область
олег мельниченко
росгосцирк
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ПЕНЗА, 20 мар - РИА Новости. Цирк в Пензе, строительство которого длится уже около десять лет, возобновит работу и покажет первые представления в марте 2024 года, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Цирк в Пензе официально закрылся на реконструкцию в апреле 2011 года из-за того, что здание устарело. В 2013 году сооружение было демонтировано, а новое здание планировалось возвести к концу 2014 года, но затем сроки сдвинулись. В марте 2015 года строительство приостановили из-за грубых отклонений от проекта и нарушений строительных норм со стороны подрядчика. "Росгосцирк" в ноябре 2018 года определил нового генподрядчика. Мельниченко ранее заявлял, что цирк планируется достроить в 2024 году, для этого из федерального бюджета решено выделить 850 миллионов рублей. "Нас услышали. Деньги в общем-то уже пошли в работу... На прошлой неделе к нам приезжал руководитель "Росгосцирка", мы оценили все перспективы и составили поэтапный план, как будем организовывать работы по достройке здания. Определились, что цирк должен быть сдан в эксплуатацию не позднее марта 2024 года. В марте там должны пройти первые представления, принять первые труппы артистов, порадовать жителей Пензенской области, в первую очередь, детей", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба правительства области. По его словам, из-за этого долгостроя в регионе уже выросло поколение детей, ни разу не побывавших на цирковых представлениях. "Понятно, что это объект федеральный, что строит его Росгосцирк, но мне как губернатору он абсолютно не безразличен. Этот долгострой стоит в Пензе более десяти лет, и я доведу дело до конца, цирк мы достроим", - подчеркнул глава региона. Он поручил министру культуры области Сергею Бычкову и зампреду регионального правительства Ларисе Рябихиной курировать процесс завершения достройки цирка. Пензенский цирк был построен братьями Никитиными в 1873 году, он является первым стационарным цирком в России. Первоначально Никитины возвели шатер на льду реки Суры. Здание для цирковых выступлений различных трупп появилось в городе в 1906 году. Действовавшее до 2011 года здание пензенского цирка было построено в 1965 году. Цирк получил широкую известность и популярность как в России, так и за рубежом, гастролировал в Бразилии, Уругвае, Франции, Австралии и Японии.
https://ria.ru/20230313/shkola-1857592119.html
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пенза, россия, пензенская область, олег мельниченко, росгосцирк
Пензенская область, Пенза, Россия, Пензенская область, Олег Мельниченко, Росгосцирк
Пензенский цирк откроют после реконструкции в марте 2024 года

Губернатор Мельниченко: цирк в Пензе откроют после реконструкции в марте 2024 года

CC BY 2.0 / maticulous / Пенза. Вид на город от "Ласточки"Пенза
Пенза - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
CC BY 2.0 / maticulous / Пенза. Вид на город от "Ласточки"
Пенза. Архивное фото
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ПЕНЗА, 20 мар - РИА Новости. Цирк в Пензе, строительство которого длится уже около десять лет, возобновит работу и покажет первые представления в марте 2024 года, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Цирк в Пензе официально закрылся на реконструкцию в апреле 2011 года из-за того, что здание устарело. В 2013 году сооружение было демонтировано, а новое здание планировалось возвести к концу 2014 года, но затем сроки сдвинулись. В марте 2015 года строительство приостановили из-за грубых отклонений от проекта и нарушений строительных норм со стороны подрядчика. "Росгосцирк" в ноябре 2018 года определил нового генподрядчика. Мельниченко ранее заявлял, что цирк планируется достроить в 2024 году, для этого из федерального бюджета решено выделить 850 миллионов рублей.
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"Нас услышали. Деньги в общем-то уже пошли в работу... На прошлой неделе к нам приезжал руководитель "Росгосцирка", мы оценили все перспективы и составили поэтапный план, как будем организовывать работы по достройке здания. Определились, что цирк должен быть сдан в эксплуатацию не позднее марта 2024 года. В марте там должны пройти первые представления, принять первые труппы артистов, порадовать жителей Пензенской области, в первую очередь, детей", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба правительства области.
По его словам, из-за этого долгостроя в регионе уже выросло поколение детей, ни разу не побывавших на цирковых представлениях. "Понятно, что это объект федеральный, что строит его Росгосцирк, но мне как губернатору он абсолютно не безразличен. Этот долгострой стоит в Пензе более десяти лет, и я доведу дело до конца, цирк мы достроим", - подчеркнул глава региона.
Он поручил министру культуры области Сергею Бычкову и зампреду регионального правительства Ларисе Рябихиной курировать процесс завершения достройки цирка.
Пензенский цирк был построен братьями Никитиными в 1873 году, он является первым стационарным цирком в России. Первоначально Никитины возвели шатер на льду реки Суры. Здание для цирковых выступлений различных трупп появилось в городе в 1906 году. Действовавшее до 2011 года здание пензенского цирка было построено в 1965 году. Цирк получил широкую известность и популярность как в России, так и за рубежом, гастролировал в Бразилии, Уругвае, Франции, Австралии и Японии.
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Пензенская областьПензаРоссияПензенская областьОлег МельниченкоРосгосцирк
 
 
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