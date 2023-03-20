https://ria.ru/20230320/tovarooborot-1859008149.html
Лидер Китая оценил изменения в товарообороте с Россией
Лидер Китая оценил изменения в товарообороте с Россией - РИА Новости, 20.03.2023
Лидер Китая оценил изменения в товарообороте с Россией
Благодаря совместным усилиям России и Китая показатели товарооборота по итогам 2022 года на 116% выше, чем 10 лет назад, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T01:21
2023-03-20T01:21
2023-03-20T01:21
экономика
китай
россия
сша
си цзиньпин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101233/21/1012332198_0:34:2223:1284_1920x0_80_0_0_3502dde15758b563c985d1856ad9e949.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Благодаря совместным усилиям России и Китая показатели товарооборота по итогам 2022 года на 116% выше, чем 10 лет назад, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты". "Благодаря совместным усилиям товарооборот по итогам 2022 года составил рекордные 190 миллиардов долларов США и увеличился на 116% по сравнению с показателем 10-летней давности", - написал Си Цзиньпин. Си Цзиньпин отметил, что 13 лет подряд Китай позиционирует себя как крупнейшего торгового партнера России. "Объем взаимных инвестиций двух стран продолжает расти. Благополучно реализуется ряд стратегически значимых проектов сотрудничества в сфере энергетики, космоса, авиации и транспортной взаимосвязанности", - подчеркнул он. Китайский лидер также указал, что высокую динамику сохраняет взаимодействие по таким новым отраслям, как научно-техническая инновация и трансграничная электронная коммерция. "Межрегиональное сотрудничество стремительно набирает обороты. Все это не только приносит реальные выгоды простым людям, но и придает неиссякаемый импульс развитию обеих стран", - отметил он. Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
https://ria.ru/20230320/kitay-1858630961.html
https://ria.ru/20230319/mosty-1858998586.html
китай
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101233/21/1012332198_385:0:2184:1349_1920x0_80_0_0_3e75c10fe41f07dcb5ba3bd727146a53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, россия, сша, си цзиньпин
Экономика, Китай, Россия, США, Си Цзиньпин
Лидер Китая оценил изменения в товарообороте с Россией
Си Цзиньпин: товарооборот России и Китая по итогам 2022 г на 116% выше, чем 10 лет назад
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости.
Благодаря совместным усилиям России и Китая показатели товарооборота по итогам 2022 года на 116% выше, чем 10 лет назад, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье
для РИА Новости и "Российской газеты".
"Благодаря совместным усилиям товарооборот по итогам 2022 года составил рекордные 190 миллиардов долларов США
и увеличился на 116% по сравнению с показателем 10-летней давности", - написал Си Цзиньпин.
Си Цзиньпин отметил, что 13 лет подряд Китай позиционирует себя как крупнейшего торгового партнера России.
"Объем взаимных инвестиций двух стран продолжает расти. Благополучно реализуется ряд стратегически значимых проектов сотрудничества в сфере энергетики, космоса, авиации и транспортной взаимосвязанности", - подчеркнул он.
Историческое сближение. Си Цзиньпин направляется в Россию
Китайский лидер также указал, что высокую динамику сохраняет взаимодействие по таким новым отраслям, как научно-техническая инновация и трансграничная электронная коммерция.
"Межрегиональное сотрудничество стремительно набирает обороты. Все это не только приносит реальные выгоды простым людям, но и придает неиссякаемый импульс развитию обеих стран", - отметил он.
Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
Россия и Китай во всех смыслах строят мосты, заявил Путин