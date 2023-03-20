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Лидер Китая оценил изменения в товарообороте с Россией - РИА Новости, 20.03.2023
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01:21 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/tovarooborot-1859008149.html
Лидер Китая оценил изменения в товарообороте с Россией
Лидер Китая оценил изменения в товарообороте с Россией - РИА Новости, 20.03.2023
Лидер Китая оценил изменения в товарообороте с Россией
Благодаря совместным усилиям России и Китая показатели товарооборота по итогам 2022 года на 116% выше, чем 10 лет назад, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T01:21
2023-03-20T01:21
экономика
китай
россия
сша
си цзиньпин
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Благодаря совместным усилиям России и Китая показатели товарооборота по итогам 2022 года на 116% выше, чем 10 лет назад, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты". "Благодаря совместным усилиям товарооборот по итогам 2022 года составил рекордные 190 миллиардов долларов США и увеличился на 116% по сравнению с показателем 10-летней давности", - написал Си Цзиньпин. Си Цзиньпин отметил, что 13 лет подряд Китай позиционирует себя как крупнейшего торгового партнера России. "Объем взаимных инвестиций двух стран продолжает расти. Благополучно реализуется ряд стратегически значимых проектов сотрудничества в сфере энергетики, космоса, авиации и транспортной взаимосвязанности", - подчеркнул он. Китайский лидер также указал, что высокую динамику сохраняет взаимодействие по таким новым отраслям, как научно-техническая инновация и трансграничная электронная коммерция. "Межрегиональное сотрудничество стремительно набирает обороты. Все это не только приносит реальные выгоды простым людям, но и придает неиссякаемый импульс развитию обеих стран", - отметил он. Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
https://ria.ru/20230320/kitay-1858630961.html
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экономика, китай, россия, сша, си цзиньпин
Экономика, Китай, Россия, США, Си Цзиньпин
Лидер Китая оценил изменения в товарообороте с Россией

Си Цзиньпин: товарооборот России и Китая по итогам 2022 г на 116% выше, чем 10 лет назад

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкФлаги России и Китайской народной республики
Флаги России и Китайской народной республики - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Флаги России и Китайской народной республики . Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Благодаря совместным усилиям России и Китая показатели товарооборота по итогам 2022 года на 116% выше, чем 10 лет назад, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты".
"Благодаря совместным усилиям товарооборот по итогам 2022 года составил рекордные 190 миллиардов долларов США и увеличился на 116% по сравнению с показателем 10-летней давности", - написал Си Цзиньпин.
Си Цзиньпин отметил, что 13 лет подряд Китай позиционирует себя как крупнейшего торгового партнера России.
"Объем взаимных инвестиций двух стран продолжает расти. Благополучно реализуется ряд стратегически значимых проектов сотрудничества в сфере энергетики, космоса, авиации и транспортной взаимосвязанности", - подчеркнул он.
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Китайский лидер также указал, что высокую динамику сохраняет взаимодействие по таким новым отраслям, как научно-техническая инновация и трансграничная электронная коммерция.
"Межрегиональное сотрудничество стремительно набирает обороты. Все это не только приносит реальные выгоды простым людям, но и придает неиссякаемый импульс развитию обеих стран", - отметил он.
Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
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