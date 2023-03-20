https://ria.ru/20230320/tayvan-1859018722.html

Власти КНР приветствуют визит бывшего главы Тайваня на материк

Власти КНР приветствуют визит бывшего главы Тайваня на материк - РИА Новости, 20.03.2023

Власти КНР приветствуют визит бывшего главы Тайваня на материк

Материковый Китай приветствует визит бывшего главы администрации Тайваня Ма Инцзю, окажет ему необходимое содействие в поездке, заявил в понедельник официальный РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T05:21

2023-03-20T05:21

2023-03-20T06:41

в мире

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тайвань

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ма инцзю

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ПЕКИН, 20 мар - РИА Новости. Материковый Китай приветствует визит бывшего главы администрации Тайваня Ма Инцзю, окажет ему необходимое содействие в поездке, заявил в понедельник официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан. Бывший глава администрации Тайваня Ма Инцзю, как сообщало ранее Центральное информационное агентство острова со ссылкой на исполнительного директора Фонда Ма Инцзю Сяо Сюйцэня, посетит материковый Китай с 27 марта по 4 апреля, он станет первым экс-главой администрации Тайваня, который побывает в материковой части страны с 1949 года. Во время поездки Ма Инцзю посетит некоторые исторические места, в частности посвященные Синьхайской революции и войне против японских захватчиков, посетит высшие учебные заведения и пообщается со студентами. "Материковый Китай приветствует визит господина Ма Инцзю", - говорится в сообщении Ма Сяогуана, опубликованном на сайте канцелярии. По его словам, укрепление обменов между молодежью двух стран может придать новую жизненную силу мирному развитию отношений по обе стороны Тайваньского пролива. Отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации. Отношения между Тайбэем и Пекином начали понемногу улучшаться в 2008 году после прихода к власти лояльно настроенной по отношению к Пекину партии Гоминьдан во главе с Ма Инцзю, которого за это критиковали представители оппозиции, тяготеющей к большей независимости Тайваня. При Ма Инцзю между сторонами был подписан ряд значимых экономических соглашений в сфере туризма и бизнеса, хотя значительного политического прогресса достигнуто не было. Пекин тогда в ознаменование потепления отношений между сторонами Тайваньского пролива подарил Тайбэю двух панд.

https://ria.ru/20230316/tayvan-1858185564.html

https://ria.ru/20230313/tayvan-1857486965.html

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в мире, китай, тайвань, пекин, ма инцзю