https://ria.ru/20230320/tatarstan-1859386465.html

Татарстан планирует построить "город электронной коммерции"

Татарстан планирует построить "город электронной коммерции" - РИА Новости, 21.03.2023

Татарстан планирует построить "город электронной коммерции"

Татарстан планирует привлечь в республику продавцов маркетплейсов, построив для них "город электронной коммерции", под него уже одобрено выделение земельного... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-20T10:27

2023-03-20T10:27

2023-03-21T10:30

республика татарстан

талия минуллина

верхнеуслонский район

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КАЗАНЬ, 20 мар – РИА Новости. Татарстан планирует привлечь в республику продавцов маркетплейсов, построив для них "город электронной коммерции", под него уже одобрено выделение земельного участка, сообщила руководитель агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина."Рассмотрели (проект) "город электронной коммерции" в Верхнеуслонском районе. Большой, перспективный, интересный проект. Мы фактически претендуем на то, чтобы сегодня перевести в Республику Татарстан продавцов на маркетплейсах. Да, инициатор этого проекта – компания KazanExpress, но она говорит не только про продавцов, которые на площадке KazanExpress торгуют, это именно продавцы всех маркетрлейсов", - сказала Минуллина журналистам по итогам инвестиционного совета.По ее информации, у продавцов маркетплейсов сегодня есть потребность в собственных складах, собственных фасовочных помещениях."Соответственно они могут со своей выручкой переехать в Республику Татарстан. Для этого им нужно обеспечить условия – это и промышленный парк, и складские помещения, и, естественно, жилье", - отметила глава АИР Татарстана.Минуллина добавила, что данный проект является долгосрочным, он рассчитан до 2030 года.Как уточнил генеральный директор ООО "KazanExpress" Линар Хуснуллин, "город электронной коммерции" представляет собой промышленный парк площадью 10 тысяч квадратных метров, где будут объединены продавцы и производители, работающие с маркетплейсами. На первом этапе уже в этом году, по его словам, планируется построить корпус промышленного парка стоимостью 350 миллионов рублей, вторым этапом – возводить жилье. Хуснуллин уточнил, что с первыми резидентами уже предварительно заключены соглашения.

https://ria.ru/20230314/tekhnika-1857863547.html

верхнеуслонский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

талия минуллина, верхнеуслонский район