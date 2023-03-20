https://ria.ru/20230320/tabletki-1859089834.html
В Алтайском крае возбудили дело из-за смерти наглотавшейся таблеток девочки
В Алтайском крае возбудили дело из-за смерти наглотавшейся таблеток девочки - РИА Новости, 20.03.2023
В Алтайском крае возбудили дело из-за смерти наглотавшейся таблеток девочки
Уголовное дело возбудили в Алтайском крае из-за смерти наглотавшейся таблеток маленькой девочки, чьи близкие отказались от ее госпитализации, сообщают в... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T13:05
2023-03-20T13:05
2023-03-20T13:05
происшествия
алтайский край
бийск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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БАРНАУЛ, 20 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Алтайском крае из-за смерти наглотавшейся таблеток маленькой девочки, чьи близкие отказались от ее госпитализации, сообщают в прокуратуре региона. "15 марта 2023 года в городе Бийске двухлетняя девочка находилась в гостях у своей бабушки. Во время того, когда пожилая женщина отвлеклась, ребенок нашел сильнодействующие таблетки и употребил внутрь. После оказания медицинской помощи в связи с отказом от госпитализации ребенок отпущен домой, где в течение непродолжительного времени скончался", - говорится в сообщении. Уточняется, что выяснением обстоятельств произошедшего занимаются следователи. "Следственным отделом по городу Бийск следственного управления СК РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Ход его расследования контролируется прокурором г. Бийска", - заявили в надзорном ведомстве. Отмечается, что по поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проводится проверка причин и условий произошедшего, деятельности органов системы профилактики и учреждения здравоохранения.
https://ria.ru/20230315/otravlenie-1858022644.html
https://ria.ru/20230320/vospitatel-1859067730.html
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происшествия, алтайский край, бийск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Алтайский край, Бийск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Алтайском крае возбудили дело из-за смерти наглотавшейся таблеток девочки
В Алтайском крае возбудили дело из-за смерти девочки, наглотавшейся таблеток у бабушки