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Умоляла маму не сдавать меня в детдом. "Страхи/Детские травмы"
Умоляла маму не сдавать меня в детдом. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 20.03.2023
Умоляла маму не сдавать меня в детдом. "Страхи/Детские травмы"
"Такая, какая ты есть, ты мне нужна" — услышала Юлия в детстве от мамы. Эти слова ребенку сказали в трамвае, который должен был, по словам мамы, доехать до детдома. Девочка плакала, просила ее не отдавать. Это далеко не единственная ситуация — все детство мать пугала Юлию детдомом, и это вылилось в страх отвержения. Как от него отделаться?
2023-03-20T12:00
2023-03-20T12:00
2023-03-20T12:00
страхи
наталья лосева
психология
семья
детство
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Умоляла маму не сдавать меня в детдом. "Страхи/Детские травмы"
"Такая, какая ты есть, ты мне нужна" — услышала Юлия в детстве от мамы. Эти слова ребенку сказали в трамвае, который должен был, по словам мамы, доехать до детдома. Девочка плакала, просила ее не отдавать. Это далеко не единственная ситуация — все детство мать пугала Юлию детдомом, и это вылилось в страх отвержения. Как от него отделаться?
audio/mpeg
Умоляла маму не сдавать меня в детдом. "Страхи/Детские травмы"
"Такая, какая ты есть, ты мне нужна" — услышала Юлия в детстве от мамы. Эти слова ребенку сказали в трамвае, который должен был, по словам мамы, доехать до детдома. Девочка плакала, просила ее не отдавать. Это далеко не единственная ситуация — все детство мать пугала Юлию детдомом, и это вылилось в страх отвержения. Как от него отделаться?
audio/mpeg
Историю героини Юлии разбирают семейный психолог Екатерина Сиванова и ведущая подкаста Наталья Лосева.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
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наталья лосева, психология, семья, детство, аудио
Страхи, Наталья Лосева, Психология, Семья, детство
Умоляла маму не сдавать меня в детдом. "Страхи/Детские травмы"
"Такая, какая ты есть, ты мне нужна" — услышала Юлия в детстве от мамы. Эти слова ребенку сказали в трамвае, который должен был, по словам мамы, доехать до детдома. Девочка плакала, просила ее не отдавать. Это далеко не единственная ситуация — все детство мать пугала Юлию детдомом, и это вылилось в страх отвержения. Как от него отделаться?