https://ria.ru/20230320/strakhi-1858479073.html

Умоляла маму не сдавать меня в детдом. "Страхи/Детские травмы"

Умоляла маму не сдавать меня в детдом. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 20.03.2023

Умоляла маму не сдавать меня в детдом. "Страхи/Детские травмы"

"Такая, какая ты есть, ты мне нужна" — услышала Юлия в детстве от мамы. Эти слова ребенку сказали в трамвае, который должен был, по словам мамы, доехать до детдома. Девочка плакала, просила ее не отдавать. Это далеко не единственная ситуация — все детство мать пугала Юлию детдомом, и это вылилось в страх отвержения. Как от него отделаться?

2023-03-20T12:00

2023-03-20T12:00

2023-03-20T12:00

страхи

наталья лосева

психология

семья

детство

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Умоляла маму не сдавать меня в детдом. "Страхи/Детские травмы" "Такая, какая ты есть, ты мне нужна" — услышала Юлия в детстве от мамы. Эти слова ребенку сказали в трамвае, который должен был, по словам мамы, доехать до детдома. Девочка плакала, просила ее не отдавать. Это далеко не единственная ситуация — все детство мать пугала Юлию детдомом, и это вылилось в страх отвержения. Как от него отделаться? audio/mpeg

Умоляла маму не сдавать меня в детдом. "Страхи/Детские травмы" "Такая, какая ты есть, ты мне нужна" — услышала Юлия в детстве от мамы. Эти слова ребенку сказали в трамвае, который должен был, по словам мамы, доехать до детдома. Девочка плакала, просила ее не отдавать. Это далеко не единственная ситуация — все детство мать пугала Юлию детдомом, и это вылилось в страх отвержения. Как от него отделаться? audio/mpeg

Историю героини Юлии разбирают семейный психолог Екатерина Сиванова и ведущая подкаста Наталья Лосева.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наталья лосева, психология, семья, детство, аудио