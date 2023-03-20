На Западе потребовали наказать Путина за бомбардировку Ирака
Ветеран ВМФ США Пособец напомнил Вашингтону о вторжении в Ирак на фоне критики России
© AP Photo / Jerome DelayДым над зданием Министерства торговли Ирака в Багдаде после атаки США. 20 марта 2003
© AP Photo / Jerome Delay
Дым над зданием Министерства торговли Ирака в Багдаде после атаки США. 20 марта 2003. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты десятилетиями безнаказанно совершали военные преступления по всему миру, но главным негодяем все равно пытаются выставить Россию. С таким посылом выступили в Twitter американский активист, ветеран Военно-морского флота США Джек Пособец и журналистка Кэндис Оуэнс.
Так, Пособец опубликовал на своей странице видео бомбардировки Ирака в 2003 году.
"Не могу поверить, что Россия так поступает с Украиной. Все лидеры, причастные к этому преступлению, должны оказаться в тюрьме", — сыронизировал он в подписи к публикации.
Двухмиллионная аудитория американца разделилась на два лагеря: пока одни хвалили его за остроумие и удачную шутку-провокацию, другие искренне поверили, что на кадрах двадцатилетней давности показана сегодняшняя Украина.
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"Да брось, Джек. Все знают, что у США есть право безжалостно бомбить другие страны и убивать невинных гражданских. По-моему, это называется "насаждением демократии", — иронично прокомментировала ролик Оуэнс.
США и союзники 20 марта 2003 года начали военную операцию "Шок и трепет", направленную на свержение режима иракского лидера Саддама Хусейна. Предлогом для интервенции, которая происходила без санкции Совбеза ООН, послужили обвинения в наличии у страны оружия массового уничтожения. В итоге данные американских разведслужб не подвтердились. Война привела к гибели более 100 тысяч мирных жителей, стала причиной обострения конфликта между суннитами и шиитами, создала хаос в Ираке и почву для становления "Исламского государства"*.
* Запрещенная в России террористическая организация.