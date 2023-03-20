Рейтинг@Mail.ru
На Западе потребовали наказать Путина за бомбардировку Ирака - РИА Новости, 20.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:02 20.03.2023 (обновлено: 21:39 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/ssha-1859306035.html
На Западе потребовали наказать Путина за бомбардировку Ирака
На Западе потребовали наказать Путина за бомбардировку Ирака - РИА Новости, 20.03.2023
На Западе потребовали наказать Путина за бомбардировку Ирака
Соединенные Штаты десятилетиями безнаказанно совершали военные преступления по всему миру, но главным негодяем все равно пытаются выставить Россию. С таким... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T21:02
2023-03-20T21:39
в мире
ирак
россия
саддам хусейн
сша
исламское государство
оон
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849265083_0:192:2000:1317_1920x0_80_0_0_68134cf1491244059aae73be8d32cbe8.jpg
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты десятилетиями безнаказанно совершали военные преступления по всему миру, но главным негодяем все равно пытаются выставить Россию. С таким посылом выступили в Twitter американский активист, ветеран Военно-морского флота США Джек Пособец и журналистка Кэндис Оуэнс.Так, Пособец опубликовал на своей странице видео бомбардировки Ирака в 2003 году."Не могу поверить, что Россия так поступает с Украиной. Все лидеры, причастные к этому преступлению, должны оказаться в тюрьме", — сыронизировал он в подписи к публикации.Двухмиллионная аудитория американца разделилась на два лагеря: пока одни хвалили его за остроумие и удачную шутку-провокацию, другие искренне поверили, что на кадрах двадцатилетней давности показана сегодняшняя Украина.США и союзники 20 марта 2003 года начали военную операцию "Шок и трепет", направленную на свержение режима иракского лидера Саддама Хусейна. Предлогом для интервенции, которая происходила без санкции Совбеза ООН, послужили обвинения в наличии у страны оружия массового уничтожения. В итоге данные американских разведслужб не подвтердились. Война привела к гибели более 100 тысяч мирных жителей, стала причиной обострения конфликта между суннитами и шиитами, создала хаос в Ираке и почву для становления "Исламского государства"*.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230320/irak-1858339963.html
https://ria.ru/20230320/irakskaya_svoboda-1858513139.html
ирак
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849265083_182:0:1938:1317_1920x0_80_0_0_1bee030d537bad59a2eb1607842ed3d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ирак, россия, саддам хусейн, сша, исламское государство, оон, украина
В мире, Ирак, Россия, Саддам Хусейн, США, Исламское государство, ООН, Украина
На Западе потребовали наказать Путина за бомбардировку Ирака

Ветеран ВМФ США Пособец напомнил Вашингтону о вторжении в Ирак на фоне критики России

© AP Photo / Jerome DelayДым над зданием Министерства торговли Ирака в Багдаде после атаки США. 20 марта 2003
Дым над зданием Министерства торговли Ирака в Багдаде после атаки США. 20 марта 2003 - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / Jerome Delay
Дым над зданием Министерства торговли Ирака в Багдаде после атаки США. 20 марта 2003. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты десятилетиями безнаказанно совершали военные преступления по всему миру, но главным негодяем все равно пытаются выставить Россию. С таким посылом выступили в Twitter американский активист, ветеран Военно-морского флота США Джек Пособец и журналистка Кэндис Оуэнс.
Так, Пособец опубликовал на своей странице видео бомбардировки Ирака в 2003 году.
Американские военнослужащие возле дворца свергнутого президента Ирака Саддама Хусейна в Тикрите. 16 марта 2004 - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Миллион погибших и 20 лет позора. Что заставило США вторгнуться в Ирак
Вчера, 08:00
"Не могу поверить, что Россия так поступает с Украиной. Все лидеры, причастные к этому преступлению, должны оказаться в тюрьме", — сыронизировал он в подписи к публикации.
Двухмиллионная аудитория американца разделилась на два лагеря: пока одни хвалили его за остроумие и удачную шутку-провокацию, другие искренне поверили, что на кадрах двадцатилетней давности показана сегодняшняя Украина.
«

"Да брось, Джек. Все знают, что у США есть право безжалостно бомбить другие страны и убивать невинных гражданских. По-моему, это называется "насаждением демократии", — иронично прокомментировала ролик Оуэнс.

США и союзники 20 марта 2003 года начали военную операцию "Шок и трепет", направленную на свержение режима иракского лидера Саддама Хусейна. Предлогом для интервенции, которая происходила без санкции Совбеза ООН, послужили обвинения в наличии у страны оружия массового уничтожения. В итоге данные американских разведслужб не подвтердились. Война привела к гибели более 100 тысяч мирных жителей, стала причиной обострения конфликта между суннитами и шиитами, создала хаос в Ираке и почву для становления "Исламского государства"*.
1-й разведывательно-дозорный батальон 1-й дивизии морской пехоты США в Ираке - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Военная операция США против Ирака "Иракская свобода"
Вчера, 02:24
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
В миреИракРоссияСаддам ХусейнСШАИсламское государствоООНУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала