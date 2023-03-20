https://ria.ru/20230320/ssha-1859306035.html

На Западе потребовали наказать Путина за бомбардировку Ирака

На Западе потребовали наказать Путина за бомбардировку Ирака - РИА Новости, 20.03.2023

На Западе потребовали наказать Путина за бомбардировку Ирака

Соединенные Штаты десятилетиями безнаказанно совершали военные преступления по всему миру, но главным негодяем все равно пытаются выставить Россию. С таким... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T21:02

2023-03-20T21:02

2023-03-20T21:39

в мире

ирак

россия

саддам хусейн

сша

исламское государство

оон

украина

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты десятилетиями безнаказанно совершали военные преступления по всему миру, но главным негодяем все равно пытаются выставить Россию. С таким посылом выступили в Twitter американский активист, ветеран Военно-морского флота США Джек Пособец и журналистка Кэндис Оуэнс.Так, Пособец опубликовал на своей странице видео бомбардировки Ирака в 2003 году."Не могу поверить, что Россия так поступает с Украиной. Все лидеры, причастные к этому преступлению, должны оказаться в тюрьме", — сыронизировал он в подписи к публикации.Двухмиллионная аудитория американца разделилась на два лагеря: пока одни хвалили его за остроумие и удачную шутку-провокацию, другие искренне поверили, что на кадрах двадцатилетней давности показана сегодняшняя Украина.США и союзники 20 марта 2003 года начали военную операцию "Шок и трепет", направленную на свержение режима иракского лидера Саддама Хусейна. Предлогом для интервенции, которая происходила без санкции Совбеза ООН, послужили обвинения в наличии у страны оружия массового уничтожения. В итоге данные американских разведслужб не подвтердились. Война привела к гибели более 100 тысяч мирных жителей, стала причиной обострения конфликта между суннитами и шиитами, создала хаос в Ираке и почву для становления "Исламского государства"*.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230320/irak-1858339963.html

https://ria.ru/20230320/irakskaya_svoboda-1858513139.html

ирак

россия

сша

украина

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, ирак, россия, саддам хусейн, сша, исламское государство, оон, украина