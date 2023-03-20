https://ria.ru/20230320/ssha-1859125658.html

Трамп назвал США находящейся в упадке страной

Трамп назвал США находящейся в упадке страной - РИА Новости, 20.03.2023

Трамп назвал США находящейся в упадке страной

США находятся в упадке и больше не задают мировые стандарты, заявил бывший американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T14:15

2023-03-20T14:15

2023-03-20T15:10

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

россия

иран

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. США находятся в упадке и больше не задают мировые стандарты, заявил бывший американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social."Китай, Россия, Иран, КНДР и другие менее дружественные страны заняты разделением мира, а наши некогда великие США сидят и наблюдают. Мы находящаяся в упадке страна с открытыми границами, поддельными выборами и ужасной, пронизанной инфляцией экономикой. Мы больше не формируем стандарты, стандарты формируют нас", — написал он.При этом, как отметил экс-глава Белого дома, Джо Байден ничего не делает для решения возникшей проблемы.Трамп не раз выступал с критикой нынешних властей США. Так, на минувшей неделе он обвинил администрацию Белого дома в проведении внешней политики, которая "толкнула Россию прямо в руки Китая". Бывший американский лидер также критиковал Байдена за то, что тот допустил конфликт на Украине, рискующий "перерасти в третью мировую войну".

https://ria.ru/20230313/tramp-1857472575.html

https://ria.ru/20230320/trump-1858958536.html

сша

россия

иран

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, дональд трамп, джо байден, россия, иран