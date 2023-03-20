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Трамп назвал США находящейся в упадке страной - РИА Новости, 20.03.2023
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14:15 20.03.2023 (обновлено: 15:10 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/ssha-1859125658.html
Трамп назвал США находящейся в упадке страной
Трамп назвал США находящейся в упадке страной - РИА Новости, 20.03.2023
Трамп назвал США находящейся в упадке страной
США находятся в упадке и больше не задают мировые стандарты, заявил бывший американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T14:15
2023-03-20T15:10
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
россия
иран
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. США находятся в упадке и больше не задают мировые стандарты, заявил бывший американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social."Китай, Россия, Иран, КНДР и другие менее дружественные страны заняты разделением мира, а наши некогда великие США сидят и наблюдают. Мы находящаяся в упадке страна с открытыми границами, поддельными выборами и ужасной, пронизанной инфляцией экономикой. Мы больше не формируем стандарты, стандарты формируют нас", — написал он.При этом, как отметил экс-глава Белого дома, Джо Байден ничего не делает для решения возникшей проблемы.Трамп не раз выступал с критикой нынешних властей США. Так, на минувшей неделе он обвинил администрацию Белого дома в проведении внешней политики, которая "толкнула Россию прямо в руки Китая". Бывший американский лидер также критиковал Байдена за то, что тот допустил конфликт на Украине, рискующий "перерасти в третью мировую войну".
https://ria.ru/20230313/tramp-1857472575.html
https://ria.ru/20230320/trump-1858958536.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, россия, иран
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Россия, Иран
Трамп назвал США находящейся в упадке страной

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его страна находится в упадке

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. США находятся в упадке и больше не задают мировые стандарты, заявил бывший американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.
"Китай, Россия, Иран, КНДР и другие менее дружественные страны заняты разделением мира, а наши некогда великие США сидят и наблюдают. Мы находящаяся в упадке страна с открытыми границами, поддельными выборами и ужасной, пронизанной инфляцией экономикой. Мы больше не формируем стандарты, стандарты формируют нас", — написал он.
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При этом, как отметил экс-глава Белого дома, Джо Байден ничего не делает для решения возникшей проблемы.
Трамп не раз выступал с критикой нынешних властей США. Так, на минувшей неделе он обвинил администрацию Белого дома в проведении внешней политики, которая "толкнула Россию прямо в руки Китая". Бывший американский лидер также критиковал Байдена за то, что тот допустил конфликт на Украине, рискующий "перерасти в третью мировую войну".
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