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США наживаются на кризисе на Украине, заявил МИД Китая - РИА Новости, 20.03.2023
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11:25 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/ssha-1859059555.html
США наживаются на кризисе на Украине, заявил МИД Китая
США наживаются на кризисе на Украине, заявил МИД Китая - РИА Новости, 20.03.2023
США наживаются на кризисе на Украине, заявил МИД Китая
США увидели в украинском кризисе удобный случай для того, чтобы нажиться, и продолжают подливать масло в огонь, получая огромную прибыль для своих... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T11:25
2023-03-20T11:25
в мире
сша
китай
тайвань
нэнси пелоси
украина
экономика
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ПЕКИН, 20 мар – РИА Новости. США увидели в украинском кризисе удобный случай для того, чтобы нажиться, и продолжают подливать масло в огонь, получая огромную прибыль для своих военно-промышленной и энергетической сфер, говорится в докладе "Ситуация с демократией в США в 2022 году", опубликованном в понедельник на сайте МИД КНР. "После того, как начался украинский кризис, США увидели удобный случай, чтобы нажиться на нем, и вместо того, чтобы принять какие-либо меры, способствующие перемирию, Вашингтон продолжил подливать масло в огонь и получать от войны огромные прибыли в военно-промышленной, энергетической и других сферах. США также назвали поставки оружия Украине противостоянием демократии против авторитаризма", - указано в докладе. Отмечается, что в июле 2022 года Сербский центр стратегического прогнозирования опубликовал доклад, в котором говорится, что в глазах США действия России в Грозном в 1999 году были преступлением, в то время как действия, предпринятые США в иракском городе Эль-Фаллуджа, по их мнению, был освобождением. "Так называемая демократия США уже давно захвачена группами лиц с общими интересами и капиталом, неся миру нестабильность и хаос. В августе 2022 года спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси настояла на посещении Тайваня, несмотря на решительный протест Китая. Это было крупной политической провокацией, усугубившей напряженность в Тайваньском проливе", – добавили авторы доклада. Однако сама Пелоси утверждала, добавили в ведомстве, что ее визит на Тайвань стал демонстрацией твердой поддержки США тайваньской демократии, однако "это не вопрос демократии, а вопрос, связанный с суверенитетом и территориальной целостностью Китая".
https://ria.ru/20230320/ukraina-1859040342.html
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в мире, сша, китай, тайвань, нэнси пелоси, украина, экономика
В мире, США, Китай, Тайвань, Нэнси Пелоси, Украина, Экономика
США наживаются на кризисе на Украине, заявил МИД Китая

МИД Китая: Кризис на Украине стал для США удобным случаем, чтобы нажиться

© Depositphotos.com / VadimVaseninАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© Depositphotos.com / VadimVasenin
Американские доллары. Архивное фото
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ПЕКИН, 20 мар – РИА Новости. США увидели в украинском кризисе удобный случай для того, чтобы нажиться, и продолжают подливать масло в огонь, получая огромную прибыль для своих военно-промышленной и энергетической сфер, говорится в докладе "Ситуация с демократией в США в 2022 году", опубликованном в понедельник на сайте МИД КНР.
"После того, как начался украинский кризис, США увидели удобный случай, чтобы нажиться на нем, и вместо того, чтобы принять какие-либо меры, способствующие перемирию, Вашингтон продолжил подливать масло в огонь и получать от войны огромные прибыли в военно-промышленной, энергетической и других сферах. США также назвали поставки оружия Украине противостоянием демократии против авторитаризма", - указано в докладе.
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Отмечается, что в июле 2022 года Сербский центр стратегического прогнозирования опубликовал доклад, в котором говорится, что в глазах США действия России в Грозном в 1999 году были преступлением, в то время как действия, предпринятые США в иракском городе Эль-Фаллуджа, по их мнению, был освобождением.
"Так называемая демократия США уже давно захвачена группами лиц с общими интересами и капиталом, неся миру нестабильность и хаос. В августе 2022 года спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси настояла на посещении Тайваня, несмотря на решительный протест Китая. Это было крупной политической провокацией, усугубившей напряженность в Тайваньском проливе", – добавили авторы доклада.
Однако сама Пелоси утверждала, добавили в ведомстве, что ее визит на Тайвань стал демонстрацией твердой поддержки США тайваньской демократии, однако "это не вопрос демократии, а вопрос, связанный с суверенитетом и территориальной целостностью Китая".
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