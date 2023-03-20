https://ria.ru/20230320/ssha-1859059555.html

США наживаются на кризисе на Украине, заявил МИД Китая

США наживаются на кризисе на Украине, заявил МИД Китая - РИА Новости, 20.03.2023

США наживаются на кризисе на Украине, заявил МИД Китая

США увидели в украинском кризисе удобный случай для того, чтобы нажиться, и продолжают подливать масло в огонь, получая огромную прибыль для своих... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T11:25

2023-03-20T11:25

2023-03-20T11:25

в мире

сша

китай

тайвань

нэнси пелоси

украина

экономика

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ПЕКИН, 20 мар – РИА Новости. США увидели в украинском кризисе удобный случай для того, чтобы нажиться, и продолжают подливать масло в огонь, получая огромную прибыль для своих военно-промышленной и энергетической сфер, говорится в докладе "Ситуация с демократией в США в 2022 году", опубликованном в понедельник на сайте МИД КНР. "После того, как начался украинский кризис, США увидели удобный случай, чтобы нажиться на нем, и вместо того, чтобы принять какие-либо меры, способствующие перемирию, Вашингтон продолжил подливать масло в огонь и получать от войны огромные прибыли в военно-промышленной, энергетической и других сферах. США также назвали поставки оружия Украине противостоянием демократии против авторитаризма", - указано в докладе. Отмечается, что в июле 2022 года Сербский центр стратегического прогнозирования опубликовал доклад, в котором говорится, что в глазах США действия России в Грозном в 1999 году были преступлением, в то время как действия, предпринятые США в иракском городе Эль-Фаллуджа, по их мнению, был освобождением. "Так называемая демократия США уже давно захвачена группами лиц с общими интересами и капиталом, неся миру нестабильность и хаос. В августе 2022 года спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси настояла на посещении Тайваня, несмотря на решительный протест Китая. Это было крупной политической провокацией, усугубившей напряженность в Тайваньском проливе", – добавили авторы доклада. Однако сама Пелоси утверждала, добавили в ведомстве, что ее визит на Тайвань стал демонстрацией твердой поддержки США тайваньской демократии, однако "это не вопрос демократии, а вопрос, связанный с суверенитетом и территориальной целостностью Китая".

https://ria.ru/20230320/ukraina-1859040342.html

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китай

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в мире, сша, китай, тайвань, нэнси пелоси, украина, экономика