https://ria.ru/20230320/ssha-1859055488.html

МИД Китая назвал США самой воинственной страной в мировой истории

МИД Китая назвал США самой воинственной страной в мировой истории - РИА Новости, 20.03.2023

МИД Китая назвал США самой воинственной страной в мировой истории

США грубо нарушили цели и принципы Устава ООН и основные нормы международных отношений, повсеместно развязывая войны и искусственно создавая разногласия,... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T11:04

2023-03-20T11:04

2023-03-20T11:38

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ПЕКИН, 20 мар – РИА Новости. США грубо нарушили цели и принципы Устава ООН и основные нормы международных отношений, повсеместно развязывая войны и искусственно создавая разногласия, говорится в докладе "Ситуация с демократией в США в 2022 году", опубликованном на сайте МИД КНР. "США игнорируют различные проблемы и институциональный кризис, с которыми сталкивается их собственная демократия, и упрямо верят, что американская демократия по-прежнему является глобальной моделью и маяком демократии. Такого рода высокомерие не только усугубляет проблемы американской демократии, но также продолжает наносить ущерб странам по всему миру", – пишут авторы работы.По их словам, несмотря на различные проблемы в устройстве собственной политической системы, США "не занимаются самоанализом, вместо этого продолжают экспортировать американские демократические ценности по всему миру, используя демократию как предлог для давления на другие страны"."США ставят свои внутренние законы выше международного права и занимают прагматичную позицию в отношении международных правил, которые соответствуют (их интересам – ред.), и отказываются от них, если они им не подходят", — указали в китайском МИД, подчеркнув, что с 1980-х годов США вышли из 17 важных международных организаций или соглашений, включая Совет ООН по правам человека, ВОЗ, ЮНЕСКО, Парижское соглашение по климату, Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной проблеме Ирана, Договора о торговле оружием, Договора о РСМД, Договор по открытому небу. Ведомство подчеркивает, что "США грубо нарушили цели и принципы Устава ООН и основные нормы международных отношений, повсеместно развязывая войны, искусственно создавая разногласия и конфликты". "За более чем 240 лет с момента основания США, они не вели войн всего 16 лет, США смело можно назвать самой воинственной страной в мировой истории. После окончания Второй мировой войны США развязали или участвовали во многих войнах за границей, включая Корейскую войну, войну во Вьетнаме, войну в Афганистане и войну в Ираке, которые привели к серьезным жертвам среди гражданского населения и материальному ущербу, а также к колоссальным гуманитарным катастрофам", – добавили в китайском внешнеполитическом ведомстве. В докладе говорится, что с 2001 года войны и военные операции, развязанные Вашингтоном во имя борьбы с терроризмом, привели к гибели более 900 тысяч человек, из которых около 335 тысяч были гражданскими лицами, миллионы людей получили ранения, десятки миллионов были вынуждены покинуть свои дома.

https://ria.ru/20230320/trump-1858958536.html

https://ria.ru/20230312/zapad-1857226760.html

https://ria.ru/20230309/kitay-1856635721.html

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в мире, сша, иран, вьетнам, оон, мид кнр, воз, китай