Рейтинг@Mail.ru
МИД Китая назвал США самой воинственной страной в мировой истории - РИА Новости, 20.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:04 20.03.2023 (обновлено: 11:38 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/ssha-1859055488.html
МИД Китая назвал США самой воинственной страной в мировой истории
МИД Китая назвал США самой воинственной страной в мировой истории - РИА Новости, 20.03.2023
МИД Китая назвал США самой воинственной страной в мировой истории
США грубо нарушили цели и принципы Устава ООН и основные нормы международных отношений, повсеместно развязывая войны и искусственно создавая разногласия,... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T11:04
2023-03-20T11:38
в мире
сша
иран
вьетнам
оон
мид кнр
воз
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155067/08/1550670818_217:0:3858:2048_1920x0_80_0_0_cea60d5bb44af9d81c945e596521b4ff.jpg
ПЕКИН, 20 мар – РИА Новости. США грубо нарушили цели и принципы Устава ООН и основные нормы международных отношений, повсеместно развязывая войны и искусственно создавая разногласия, говорится в докладе "Ситуация с демократией в США в 2022 году", опубликованном на сайте МИД КНР. "США игнорируют различные проблемы и институциональный кризис, с которыми сталкивается их собственная демократия, и упрямо верят, что американская демократия по-прежнему является глобальной моделью и маяком демократии. Такого рода высокомерие не только усугубляет проблемы американской демократии, но также продолжает наносить ущерб странам по всему миру", – пишут авторы работы.По их словам, несмотря на различные проблемы в устройстве собственной политической системы, США "не занимаются самоанализом, вместо этого продолжают экспортировать американские демократические ценности по всему миру, используя демократию как предлог для давления на другие страны"."США ставят свои внутренние законы выше международного права и занимают прагматичную позицию в отношении международных правил, которые соответствуют (их интересам – ред.), и отказываются от них, если они им не подходят", — указали в китайском МИД, подчеркнув, что с 1980-х годов США вышли из 17 важных международных организаций или соглашений, включая Совет ООН по правам человека, ВОЗ, ЮНЕСКО, Парижское соглашение по климату, Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной проблеме Ирана, Договора о торговле оружием, Договора о РСМД, Договор по открытому небу. Ведомство подчеркивает, что "США грубо нарушили цели и принципы Устава ООН и основные нормы международных отношений, повсеместно развязывая войны, искусственно создавая разногласия и конфликты". "За более чем 240 лет с момента основания США, они не вели войн всего 16 лет, США смело можно назвать самой воинственной страной в мировой истории. После окончания Второй мировой войны США развязали или участвовали во многих войнах за границей, включая Корейскую войну, войну во Вьетнаме, войну в Афганистане и войну в Ираке, которые привели к серьезным жертвам среди гражданского населения и материальному ущербу, а также к колоссальным гуманитарным катастрофам", – добавили в китайском внешнеполитическом ведомстве. В докладе говорится, что с 2001 года войны и военные операции, развязанные Вашингтоном во имя борьбы с терроризмом, привели к гибели более 900 тысяч человек, из которых около 335 тысяч были гражданскими лицами, миллионы людей получили ранения, десятки миллионов были вынуждены покинуть свои дома.
https://ria.ru/20230320/trump-1858958536.html
https://ria.ru/20230312/zapad-1857226760.html
https://ria.ru/20230309/kitay-1856635721.html
сша
иран
вьетнам
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155067/08/1550670818_672:0:3403:2048_1920x0_80_0_0_a61506c89b0e4e60dbda266e3058fd28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, вьетнам, оон, мид кнр, воз, китай
В мире, США, Иран, Вьетнам, ООН, МИД КНР, ВОЗ, Китай
МИД Китая назвал США самой воинственной страной в мировой истории

МИД Китая назвал США самой воинственной страной в истории в своем докладе о демократии

© AP Photo / Shakh AivazovСолдаты армии США на учениях в Грузии
Солдаты армии США на учениях в Грузии - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / Shakh Aivazov
Солдаты армии США на учениях в Грузии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 20 мар – РИА Новости. США грубо нарушили цели и принципы Устава ООН и основные нормы международных отношений, повсеместно развязывая войны и искусственно создавая разногласия, говорится в докладе "Ситуация с демократией в США в 2022 году", опубликованном на сайте МИД КНР.
"США игнорируют различные проблемы и институциональный кризис, с которыми сталкивается их собственная демократия, и упрямо верят, что американская демократия по-прежнему является глобальной моделью и маяком демократии. Такого рода высокомерие не только усугубляет проблемы американской демократии, но также продолжает наносить ущерб странам по всему миру", – пишут авторы работы.
Офицеры Департамента полиции Нью-Йорка около Башни Трампа - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Президент собрался в тюрьму
Вчера, 08:00
По их словам, несмотря на различные проблемы в устройстве собственной политической системы, США "не занимаются самоанализом, вместо этого продолжают экспортировать американские демократические ценности по всему миру, используя демократию как предлог для давления на другие страны".
"США ставят свои внутренние законы выше международного права и занимают прагматичную позицию в отношении международных правил, которые соответствуют (их интересам – ред.), и отказываются от них, если они им не подходят", — указали в китайском МИД, подчеркнув, что с 1980-х годов США вышли из 17 важных международных организаций или соглашений, включая Совет ООН по правам человека, ВОЗ, ЮНЕСКО, Парижское соглашение по климату, Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной проблеме Ирана, Договора о торговле оружием, Договора о РСМД, Договор по открытому небу.
Протестующие против законопроекта, направленного на сдерживание влияния иностранных агентов возле здания парламента Грузии в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
Запад не даст спокойной жизни соседям России
12 марта, 08:00
Ведомство подчеркивает, что "США грубо нарушили цели и принципы Устава ООН и основные нормы международных отношений, повсеместно развязывая войны, искусственно создавая разногласия и конфликты".
"За более чем 240 лет с момента основания США, они не вели войн всего 16 лет, США смело можно назвать самой воинственной страной в мировой истории. После окончания Второй мировой войны США развязали или участвовали во многих войнах за границей, включая Корейскую войну, войну во Вьетнаме, войну в Афганистане и войну в Ираке, которые привели к серьезным жертвам среди гражданского населения и материальному ущербу, а также к колоссальным гуманитарным катастрофам", – добавили в китайском внешнеполитическом ведомстве.
В докладе говорится, что с 2001 года войны и военные операции, развязанные Вашингтоном во имя борьбы с терроризмом, привели к гибели более 900 тысяч человек, из которых около 335 тысяч были гражданскими лицами, миллионы людей получили ранения, десятки миллионов были вынуждены покинуть свои дома.
Флаги Китая и США - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Китай убедился в неизбежности конфликта с США
9 марта, 08:00
 
В миреСШАИранВьетнамООНМИД КНРВОЗКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала