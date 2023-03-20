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Спецоперация, 20 марта: Путин и Си Цзиньпин обсудят план Китая по Украине - РИА Новости, 20.03.2023
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21:50 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/spetsoperatsiya-1859314237.html
Спецоперация, 20 марта: Путин и Си Цзиньпин обсудят план Китая по Украине
Спецоперация, 20 марта: Путин и Си Цзиньпин обсудят план Китая по Украине - РИА Новости, 20.03.2023
Спецоперация, 20 марта: Путин и Си Цзиньпин обсудят план Китая по Украине
Президент РФ Владимир Путин сообщил председателю КНР Си Цзиньпину в ходе неформальной встречи в Кремле, что у них будет возможность обсудить план Китая по... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T21:50
2023-03-20T21:50
в мире
сша
украина
владимир путин
китай
энтони блинкен
евросоюз
си цзиньпин
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил председателю КНР Си Цзиньпину в ходе неформальной встречи в Кремле, что у них будет возможность обсудить план Китая по Украине. Он также заявил, что внимательно ознакомился с этим планом. План был опубликован в феврале и содержит 12 пунктов, среди основных - необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации. Си Цзиньпин, как сообщила газета Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, может позвонить Владимиру Зеленскому после визита в Москву. В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден очень хочет поговорить с лидером Китая, однако звонок еще не запланирован. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США ждут, что лидер КНР Си Цзиньпин в ходе визита в Москву будет продвигать идею прекращения огня на Украине. Ход операцииМинобороны РФ сообщило, что на Купянском направлении украинские военные потеряли 55 человек и 4 единицы техники, на южно-донецком и запорожском направлениях - более 50, на Херсонском - до 40 человек, две бронемашины, гаубицы "Гвоздика", Д-30 и Paladin. Кроме того, отметили в ведомстве, на Донецком направлении Украина потеряла более 245 военных в районах трёх населённых пунктов, а на Краснолиманском направлении более 100 человек и 6 единиц техники. Министерство также сообщило, что российская авиация и артиллерия в течение суток нанесли поражение 82 украинским артподразделениям в 112 районах. Боеприпасы от ЕС и помощь СШАВ понедельник в Брюсселе проходило заседание совета министров иностранных дел стран ЕС. Страны ЕС, согласно сообщению агентства Франс Пресс, пришли к соглашению по плану снабжения Киева боеприпасами на 2 миллиарда евро. В свою очередь, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи объемом 350 миллионов долларов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов про перспективы мирных переговоров по Украине, заявил, что Запад пока не допускает торможения боевых действий на Украине, об этом в США говорят открыто и официально.
https://ria.ru/20230225/kitay-1854207615.html
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в мире, сша, украина, владимир путин, китай, энтони блинкен, евросоюз, си цзиньпин
В мире, США, Украина, Владимир Путин, Китай, Энтони Блинкен, Евросоюз, Си Цзиньпин
Спецоперация, 20 марта: Путин и Си Цзиньпин обсудят план Китая по Украине

Президент Путин и председатель Китая Си Цзиньпин обсудят план КНР по Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил председателю КНР Си Цзиньпину в ходе неформальной встречи в Кремле, что у них будет возможность обсудить план Китая по Украине.
Он также заявил, что внимательно ознакомился с этим планом. План был опубликован в феврале и содержит 12 пунктов, среди основных - необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
Китай сделал ставку в украинской игре
25 февраля, 08:00
Си Цзиньпин, как сообщила газета Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, может позвонить Владимиру Зеленскому после визита в Москву.
В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден очень хочет поговорить с лидером Китая, однако звонок еще не запланирован.
Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США ждут, что лидер КНР Си Цзиньпин в ходе визита в Москву будет продвигать идею прекращения огня на Украине.
Новый импульс развитию китайско-российских отношений: Си Цзиньпин в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Самолет Си Цзиньпина приземлился в международном аэропорту Внуково-2.

Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту

Самолет Си Цзиньпина приземлился в международном аэропорту Внуково-2.

© РИА Новости / Илья Питалев
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1 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

К визиту китайского лидера в Москву приковано всеобщее внимание, его борт стал самым отслеживаемым в мире.

Журналисты на церемонии встречи председателя КНР Си Цзиньпина, прибывшего в Москву с государственным визитом, в аэропорту Внуково-2

К визиту китайского лидера в Москву приковано всеобщее внимание, его борт стал самым отслеживаемым в мире.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Си Цзиньпин посещает Россию 20—22 марта по приглашению Владимира Путина.

Оркестр роты почетного караула перед церемонией встречи председателя КНР Си Цзиньпин, прибывшего в Москву с государственным визитом, в аэропорту Внуково-2

Си Цзиньпин посещает Россию 20—22 марта по приглашению Владимира Путина.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Это первая заграничная поездка главы Китая после переизбрания на третий срок.

Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту

Это первая заграничная поездка главы Китая после переизбрания на третий срок.

© РИА Новости / Илья Питалев
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4 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Журналисты на церемонии встречи Си Цзиньпина в аэропорту Внуково-2.

Журналисты на церемонии встречи председателя КНР Си Цзиньпина, прибывшего в Москву с государственным визитом, в аэропорту Внуково-2.

Журналисты на церемонии встречи Си Цзиньпина в аэропорту Внуково-2.

© РИА Новости / Илья Питалев
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5 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Визит нацелен на укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами.

Военнослужащие роты почетного караула на церемонии встречи председателя КНР Си Цзиньпина, прибывшего в Москву с государственным визитом, в аэропорту Внуково-2

Визит нацелен на укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами.

© РИА Новости / Илья Питалев
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6 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права, заявил Си Цзиньпин сразу по прибытии.

Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту

Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права, заявил Си Цзиньпин сразу по прибытии.

© РИА Новости / Илья Питалев
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7 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

"Уверен, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху", — подчеркнул председатель КНР.

Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту

"Уверен, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху", — подчеркнул председатель КНР.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
8 из 8

Самолет Си Цзиньпина приземлился в международном аэропорту Внуково-2.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 8

К визиту китайского лидера в Москву приковано всеобщее внимание, его борт стал самым отслеживаемым в мире.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 8

Си Цзиньпин посещает Россию 20—22 марта по приглашению Владимира Путина.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Это первая заграничная поездка главы Китая после переизбрания на третий срок.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 8

Журналисты на церемонии встречи Си Цзиньпина в аэропорту Внуково-2.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Визит нацелен на укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
6 из 8

Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права, заявил Си Цзиньпин сразу по прибытии.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
7 из 8

"Уверен, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху", — подчеркнул председатель КНР.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
8 из 8

Ход операции

Минобороны РФ сообщило, что на Купянском направлении украинские военные потеряли 55 человек и 4 единицы техники, на южно-донецком и запорожском направлениях - более 50, на Херсонском - до 40 человек, две бронемашины, гаубицы "Гвоздика", Д-30 и Paladin.
Кроме того, отметили в ведомстве, на Донецком направлении Украина потеряла более 245 военных в районах трёх населённых пунктов, а на Краснолиманском направлении более 100 человек и 6 единиц техники.
Министерство также сообщило, что российская авиация и артиллерия в течение суток нанесли поражение 82 украинским артподразделениям в 112 районах.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.03.2023Посмотреть

Боеприпасы от ЕС и помощь США

В понедельник в Брюсселе проходило заседание совета министров иностранных дел стран ЕС. Страны ЕС, согласно сообщению агентства Франс Пресс, пришли к соглашению по плану снабжения Киева боеприпасами на 2 миллиарда евро.
В свою очередь, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи объемом 350 миллионов долларов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов про перспективы мирных переговоров по Украине, заявил, что Запад пока не допускает торможения боевых действий на Украине, об этом в США говорят открыто и официально.
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