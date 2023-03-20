https://ria.ru/20230320/spetsoperatsiya-1859314237.html

Спецоперация, 20 марта: Путин и Си Цзиньпин обсудят план Китая по Украине

Спецоперация, 20 марта: Путин и Си Цзиньпин обсудят план Китая по Украине - РИА Новости, 20.03.2023

Спецоперация, 20 марта: Путин и Си Цзиньпин обсудят план Китая по Украине

Президент РФ Владимир Путин сообщил председателю КНР Си Цзиньпину в ходе неформальной встречи в Кремле, что у них будет возможность обсудить план Китая по... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T21:50

2023-03-20T21:50

2023-03-20T21:50

в мире

сша

украина

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энтони блинкен

евросоюз

си цзиньпин

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил председателю КНР Си Цзиньпину в ходе неформальной встречи в Кремле, что у них будет возможность обсудить план Китая по Украине. Он также заявил, что внимательно ознакомился с этим планом. План был опубликован в феврале и содержит 12 пунктов, среди основных - необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации. Си Цзиньпин, как сообщила газета Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, может позвонить Владимиру Зеленскому после визита в Москву. В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден очень хочет поговорить с лидером Китая, однако звонок еще не запланирован. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США ждут, что лидер КНР Си Цзиньпин в ходе визита в Москву будет продвигать идею прекращения огня на Украине. Ход операцииМинобороны РФ сообщило, что на Купянском направлении украинские военные потеряли 55 человек и 4 единицы техники, на южно-донецком и запорожском направлениях - более 50, на Херсонском - до 40 человек, две бронемашины, гаубицы "Гвоздика", Д-30 и Paladin. Кроме того, отметили в ведомстве, на Донецком направлении Украина потеряла более 245 военных в районах трёх населённых пунктов, а на Краснолиманском направлении более 100 человек и 6 единиц техники. Министерство также сообщило, что российская авиация и артиллерия в течение суток нанесли поражение 82 украинским артподразделениям в 112 районах. Боеприпасы от ЕС и помощь СШАВ понедельник в Брюсселе проходило заседание совета министров иностранных дел стран ЕС. Страны ЕС, согласно сообщению агентства Франс Пресс, пришли к соглашению по плану снабжения Киева боеприпасами на 2 миллиарда евро. В свою очередь, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи объемом 350 миллионов долларов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов про перспективы мирных переговоров по Украине, заявил, что Запад пока не допускает торможения боевых действий на Украине, об этом в США говорят открыто и официально.

https://ria.ru/20230225/kitay-1854207615.html

https://ria.ru/20230320/polsha-1859164272.html

сша

украина

китай

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в мире, сша, украина, владимир путин, китай, энтони блинкен, евросоюз, си цзиньпин