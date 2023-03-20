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Спасение совы-сипухи - РИА Новости, 20.03.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:25 20.03.2023
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Спасение совы-сипухи
Спасение совы-сипухи - РИА Новости, 20.03.2023
Спасение совы-сипухи
В столице часто можно увидеть уличных фотографов, использующих диких зверей и птиц в качестве реквизита. Это большой стресс для животных, так как они не приспособлены к таким условиям. Подобные случаи пресекает департамент природопользования. Как это происходит — узнайте в ролике.
2023-03-20T15:25
2023-03-20T15:25
москва сегодня: мегаполис для жизни
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москва
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Если вы заметили фотографов с дикими животными, звоните на горячую линию Правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77
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Ольга Фомченкова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Спасение совы-сипухи
В столице часто можно увидеть уличных фотографов, использующих диких зверей и птиц в качестве реквизита. Это большой стресс для животных, так как они не приспособлены к таким условиям. Подобные случаи пресекает департамент природопользования. Как это происходит — узнайте в ролике.   Если вы заметили фотографов с дикими животными, звоните на горячую линию Правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77
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РИА Новости
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видео, москва, городское хозяйство москвы, видео
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Видео, Москва, Городское хозяйство Москвы
Спасение совы-сипухи
В столице часто можно увидеть уличных фотографов, использующих диких зверей и птиц в качестве реквизита. Это большой стресс для животных, так как они не приспособлены к таким условиям. Подобные случаи пресекает департамент природопользования. Как это происходит — узнайте в ролике.
2023-03-20T15:25
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Спасение совы-сипухи

Читать ria.ru в
В столице часто можно увидеть уличных фотографов, использующих диких зверей и птиц в качестве реквизита. Это большой стресс для животных, так как они не приспособлены к таким условиям. Подобные случаи пресекает департамент природопользования. Как это происходит — узнайте в ролике.
Если вы заметили фотографов с дикими животными, звоните на горячую линию Правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниВидеоМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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