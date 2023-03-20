https://ria.ru/20230320/sova-1859169016.html

Спасение совы-сипухи

Спасение совы-сипухи - РИА Новости, 20.03.2023

Спасение совы-сипухи

В столице часто можно увидеть уличных фотографов, использующих диких зверей и птиц в качестве реквизита. Это большой стресс для животных, так как они не приспособлены к таким условиям. Подобные случаи пресекает департамент природопользования. Как это происходит — узнайте в ролике.

2023-03-20T15:25

2023-03-20T15:25

2023-03-20T15:25

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москва

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Если вы заметили фотографов с дикими животными, звоните на горячую линию Правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спасение совы-сипухи В столице часто можно увидеть уличных фотографов, использующих диких зверей и птиц в качестве реквизита. Это большой стресс для животных, так как они не приспособлены к таким условиям. Подобные случаи пресекает департамент природопользования. Как это происходит — узнайте в ролике. Если вы заметили фотографов с дикими животными, звоните на горячую линию Правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77 2023-03-20T15:25 true PT1M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

видео, москва, городское хозяйство москвы, видео